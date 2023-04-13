Пушилин открыл череду экскурсий для молодежи в рамках акции «Прогулка со Знанием»

Врио главы ДНР Денис Пушилин открыл серию экскурсий для молодежи в рамках просветительской акции «Прогулка со Знанием» Российского общества «Знание». Начался цикл с экскурсии для студентов и школьников по Саур-Могиле.

Во время экскурсии ребята узнали историю мемориального комплекса и ДНР в разные исторические периоды, говорится в сообщении на сайте общества «Знание».

Вместе Пушилиным ребята отправились в Шахтерский район Донецкой Народной Республики и побывали там на мемориальном комплексе Саур-Могила. Стоит отметить, что в 2022 году проект по реставрации мемориального комплекса стал победителем Премии «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере истории».

Пушилин рассказал участникам экскурсии о том, как изменился курган с момента его создания и какую роль он сыграл в разные исторические периоды для жителей ДНР. В 2022 году комплекс был полностью отреставрирован и вновь открыт, и доступен для жителей региона.

«Священный курган, где наше поколение, как и поколения дедов и прадедов, освобождало Донбасс от противника, должен стать местом силы не только для нас, но и для наших детей. Они должны понимать цену Победы, быть благодарными защитникам, которые отдали свою жизнь за мир и свободу своей земли. Кроме нас им никто не привьет эти качества, поэтому нужно находить время и обязательно показывать такие места и рассказывать детям о том, что дорого нам», – подчеркнул врио главы региона.

Просветительская акция «Прогулка со Знанием» проходит во всех 89 субъектах Российской Федерации. В экскурсиях участвуют активные, увлеченные школьники и студенты, а наставниками для них выступают главы регионов, которые знакомят ребят с крупными городами и знаковыми местами, рассказывают о том, чем знаменит родной край и какой вклад он сделал в процветание России. Экскурсии записываются в режиме онлайн и публикуются в социальных сетях с хештегом #прогулкасоЗнанием, чтобы жители всей страны получили возможность совершить виртуальные путешествия по разным областям.