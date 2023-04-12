В США объяснили, почему Киев отсрочил контрнаступление ВСУ

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12 апреля, среда | Последнее обновление — 15:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска поразили пытавшиеся пробиться в Артемовск резервы ВСУ
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Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух?
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Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
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Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В США объяснили, почему Киев отсрочил контрнаступление ВСУ
Washington Post: Намеченное на весну наступление Киева отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов
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Контрнаступление вооруженных сил Украины, намеченное на весну, решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования, сообщают американские СМИ.
Как напоминает Washington Post, весеннее наступление ВСУ позиционировалось как «решающая возможность для Украины вернуть себе территорию», однако операцию пришлось отложить, передает РИА «Новости».
Неблагоприятные погодные условия, медленные поставки оборудования и дефицит боеприпасов, как пишет WP, усилили опасения создания «тупиковой ситуации».
Кроме того, ситуацию осложнила утечка в Сеть секретных данных Пентагона, в которых среди прочего есть сведения о состоянии украинских войск и их возможностях.
По мнению издания, все это заставило украинских командующих изменить свои планы.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Он заверил, что Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе.
При этом американские власти в начале апреля заявляли, что ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели.
Немцы попросили помощи у России после новых требований Киева
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Немецкие пользователи Twitter (заблокирован в России) обратились за помощью к России после новых требований замглавы МИД Украины Андрея Мельника о поставках украинской армии больше военной техники.
«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Вам лучше готовиться, русские уже на пороге», – отметил другой пользователь.
«Мы не должны ничего вам поставлять! Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры», – написал еще один читатель.
«Почему вы требуете постоянно от Германии? Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?» – поинтересовался комментатор.
«После того как вы нас оскорбили, а не поблагодарили за помощь, вам следует отказать в любой поддержке», – заключил еще один пользователь.
Ранее украинский дипломат написал, что Киев ждет от правительства Германии решения об отправке истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, он потребовал увеличить поставки танков.
В январе замглавы МИД Украины, экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия передает Киеву мало танков Leopard 2, Берлин мог бы передать в десять раз больше машин, чем обещанные 14.
США не выдали Лаврову визу для участия в СБ ООН
Рябков: Лаврову и российской делегации не выданы визы США для участия в заседаниях СБ ООН
Министру иностранных дел Сергею Лаврову и российской делегации пока не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в апреле, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков сообщил ТАСС, что США не выдали пока ни одной визы.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
При этом по соглашению о центральных учреждениях ООН США как страна пребывания штаб-квартиры ООН обязаны максимально оперативно выдавать визы любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации.
Названо число спецназовцев из стран НАТО на Украине
Guardian и Declassified UK сообщили о почти 100 спецназовцах из стран НАТО на Украине
В марте на Украине находились почти 100 спецназовцев из стран НАТО, в том числе 50 британских военнослужащих сил специального назначения, следует из попавших в интернет «секретных документов» США.
Также на Украине были спецназовцы из Латвии (17 человек), Франции (15) и Нидерландов (один). В стране присутствовали 14 американских спецназовцев, 29 представителей Пентагона и 71 чиновник Госдепа, передает ТАСС со ссылкой на Declassified UK.
Документы не содержат никакой информации о целях развертывания британских или других контингентов сил специального назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
В феврале Washington Post заявила о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что для США это станет неприкрытым участием в конфликте.
Российские силы взяли под контроль более 80% Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% Артемовска и административные центры
Свыше 80% территории Артемовска (украинское название – Бахмут), включая все административные центры и заводы, находится под контролем российских сил, сообщил Евгений Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что все фабрики, административные центры, заводы и более 80% Артемовска взяты под контроль российскими штурмовыми отрядами, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения ВДВ.
Польша получила истребители F-22 Raptor от США
Польша сообщила о получении истребителей F-22 Raptor от США
Польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor, заявил вице-премьер и глава минобороны страны Мариуш Блащак.
Новейшие F-22 Raptor приземлились в Польше, заявил Блащак в своем Twitter, передает РИА «Новости».
По его словам, польские летчики теперь будут взаимодействовать «с одними из самых современных в мире самолетов», это нужно для поддержки восточного фланга НАТО.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию.
В августе прошлого года стало известно, что США решили увеличить количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.
Ранее в апреле Польша сама передала украинским военным четыре истребителя МиГ-29.
Российские войска поразили пытавшиеся пробиться в Артемовск резервы ВСУ
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В районе Артемовска на Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя кварталами. Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ у Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки в этом районе российской авиацией совершены восемь вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией выполнены 52 огневые задачи.
Потери противника составили более 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две бронемашины, три пикапа, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и три пусковые установки РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Першотравневого и Берестового Харьковской области, Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).
Рядом с Синьковкой и Кисловкой Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих, а также польские самоходные артиллерийские установки Krab и американская Paladin, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, Григоровка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 80 военнослужащих, четыре бронемашины и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск « Восток » нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара ДНР, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Кроме того, возле Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
В районах Павловки и Новоселки ДНР пресечена деятельность двух ДРГ противника. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих, три бронемашины. Кроме того, под Отрадокаменкой Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады теробороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 94 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Дубников приговорен в США к уже отбытому сроку
Россиянин Дубников приговорен в США к уже отбытому сроку ограничения свободы
Гражданин России Денис Дубников, которого в США обвинили в сговоре с целью отмывания денег, приговорен американским судом к уже отбытому сроку ограничения свободы, свидетельствуют документы окружного суда Орегона.
Также Дубников должен выплатить штраф в 10 тыс. долларов, передает ТАСС.
Он пошел на сделку со следствием и признал вину по одному пункту обвинения, передает РИА «Новости».
Дубникову было предписано отмечаться у полиции, сдавать анализы на наркотики и предоставлять по запросу властей США образцы ДНК.
Напомним, в августе Нидерланды экстрадировали Дубникова в США. Его обвинили в отмывании денег в интересах киберпреступников. В США он был освобожден из-под стражи до вынесения приговора.
Мирошник: Ставший бездной для ВСУ Артемовск отдаляет контрнаступление Украины
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Масштабные действия ВСУ на юге становятся невозможными из-за неудач в районе Артемовска. Это не устраивает США, ведь текущий кризис фактически стал частью внутренней политики Штатов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться этим летом.
«Отыскать правду о военных планах противника в том информационном шуме, который создают западные СМИ и политики, практически невозможно. Слова Дениса Шмыгаля – это лишь капля в общем потоке данных. Задача подобных заявлений проста – манипуляция», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Украина ведет активную работу с массовым сознанием россиян. Информация о том, что контрнаступление начнется летом, может создать мнимую иллюзию безопасности. А ВСУ в это время начнут атаку, например, весной. Позволять им безнаказанно проводить подобные «оперативные игры» нельзя, поэтому наша разведка активно проверяет все данные», – отмечает эксперт.
«Но так или иначе, контрнаступление Украины действительно столкнулось с рядом проблем. Администрация Зеленского долгое время готовила масштабную атаку на южном направлении. Но в настоящий момент имеется «болевая точка» в виде Артемовска. Напомню, городу местные политики придали глубокое идеологическое значение», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим Зеленский отчаянно пытается сохранить присутствие ВСУ хотя бы в нескольких районах этого населенного пункта – личный состав и техника активно перебрасываются с других направлений к Артемовску. Особых результатов это не приносит, город становится бездной, в которой канут западные ресурсы», – акцентирует Мирошник.
«Разумеется, столь вольное обращение с имеющимся военным потенциалом оттягивает начало контрнаступления. Сложившаяся ситуация злит американцев, ведь они как никто другой заинтересованы в скорейших «победоносных» действиях ВСУ», – считает собеседник.
«Администрация Байдена отправляет в зону конфликта колоссальные объемы средств. Американскому населению, соответственно, необходимо показать конкретные результаты. Украина стала частью внутренней политики Штатов, но особых дивидендов демократам до сих пор не принесла. Приходится Байдену Зеленского «подгонять», – резюмирует Мирошник.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже этим летом. Он подчеркнул, что союзники осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов», в связи с чем никакого давления на администрацию Зеленского со стороны западных стран не оказывается.
Политик отметил, что ВСУ нуждается в больших количествах артиллерии и боеприпасов. По его словам, для успешной атаки необходимы также и ракеты средней и большой дальности, танки, истребители.
Напомним, в начале апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне контрнаступления ВСУ ожидают в ближайшие недели. Об этом же в одном из интервью говорил и госсекретарь страны Энтони Блинкен. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан не считать планируемую атаку «решающим сражением».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему слухи о масштабном наступлении ВСУ являются ложью Пентагона, а также объясняла, почему американская молодежь верит в победу России на Украине.
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Киев намекнул Западу о поставках F-16 с помощью смайликов
Украинские власти попросили самолеты у Запада с помощью смайликов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Канаду на самолете, на борту которого заметили наклейки в виде военного самолета и сложенных в молящем жесте ладоней.
«Страна, на территории которой некогда производили самые большие самолеты в мире, вымаливает старую рухлядь у более развитых цивилизаций», – отметили авторы Telegram-канала «Два майора».
Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что Киев не может решить проблемы без поставок F-16, так как российская авиация превосходит украинскую.
Киев заявил о начале контрнаступления ВСУ «уже летом»
Hill: Шмыгаль не исключил начала ожидаемого контрнаступления вооруженных сил Украины летом
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Ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом, Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что союзники Украины осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов». Украине требуется «больше артиллерии, боеприпасов», а также «больше ракет средней и большой дальности», танки и истребители, передает ТАСС со ссылкой на Hill.
При этом, как пишет издание, не приводя прямую цитату, Шмыгаль «заявил, что контрнаступление может быть начато уже летом», передает РИА «Новости».
В начале апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают контрнаступления Украины в ближайшие недели. Госсекретарь США Энтони Блинкен в апреле также сказал, что ВСУ могут начать наступление уже в ближайшие недели. При этом глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо всеми силами противостоять восприятию планируемого Украиной контрнаступления как решающего сражения.
Александр Рар: Макрон расколол Европу на два лагеря
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Европа раскололась на два лагеря. Одна ее часть поддерживает Эммануэля Макрона, а вторая обвиняет французского президента в переходе на сторону «поборников многополярного мира». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС все больше одобряют стремление Макрона к автономии от США.
«Визит Макрона в Китай разделил европейские элиты на две части. В большинстве стран Европы его призывы перестать во всем следовать США восприняты с пониманием и даже неким согласием», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Между тем в восточноевропейских странах поднимается тихий мятеж против дальнейшего лидерства Парижа в Евросоюзе. И здесь стоит отметить позицию другого лидера Евросоюза – Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц промолчал. На этом фоне представители политических элит и СМИ обрушились с ярой критикой на Макрона», – отметил он.
«Французского президента обвиняют в переходе на сторону «поборников многополярного мира» в тот момент, когда Европа, по их мнению, «вынуждена подставить США свое плечо в борьбе с авторитарными режимами в мире». Тут, разумеется, подразумевается прежде всего Россия и Китай», – утверждает собеседник.
«Кроме того, сторонники председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен возмущены тем, что китайцы радушно приняли Макрона, но пренебрежительно обошлись с «главой Европы». А ведь президент Франции и фон дер Ляйен летели в Пекин вместе с одной целью – уговаривать китайского лидера Си Цзиньпина ограничить поддержку России», – акцентировал политолог.
«Примечательно, что в этой ситуации немцы встали на сторону Восточной Европы, то есть против Франции. Частично это обусловлено традиционным преклонением перед США после Второй мировой войны. Кроме того, именно в США они видят защитника от «неоимперской России». Не исключено, что Европой в скором времени будут управлять не французы с немцами, а англосаксы в союзе с Германией и Польшей», – заключил Рар.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры некоторых стран ЕС поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона в идее о необходимости большей независимости от США. Слова политика цитирует издание Politico. Он подчеркнул, что между двумя сторонами действительно имеются существенные связи, однако ЕС не намерен полностью копировать позицию Штатов.
Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо уменьшить зависимость от США. Президент Франции сказал, что ЕС в целом стоит избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. При этом он отметил, что Старому Свету необходимо задуматься о собственных интересах, а не подстраиваться под повестку других частей мира.
Макрон также настаивает на праве ЕС прибегать к протекционистским механизмам в рамках ведения экономической политики. По его мнению, организации необходимо стать более независимой в финансовом плане. Глава Франции сделал отсылку к законам США, которые позволяют ограничить покупку национальных компаний иностранными инвесторами.
Заявления Макрона вызвали существенный резонанс в Вашингтоне. Так, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский. Политик подчеркнул, что события, происходящие в зоне СВО, «расходуют много денег американских налогоплательщиков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальны угрозы американского «ястреба».
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Польша предложила провести «релокацию» украинского зерна
Министр сельского хозяйства Польши Телюс предложил распределять поток зерна с Украины по всем странам Евросоюза
Украине нужно помогать, но страны Евросоюза должны делать это вместе, следует распределять избытки поступающего с Украины зерна по всем государствам ЕС, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.
Состоялось заседание антикризисного штаба на тему наплыва зерна с Украины. Польша намерена попросить поддержки у Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии. Варшава хочет призвать ЕС к тому, чтобы значительно «пересмотреть проект постановления, касающийся пошлин, освобождения от пошлин» для Украины.
Телюс заявил, что зерно нужно «равномерно распределять» по ЕС, «каким-то образом» осуществлять его «релокацию», чтобы «тяжесть» наплыва зерна с Украины не сваливалась на «отдельные государства», передает РИА «Новости».
В четверг было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит. Bloomberg считает, что Украина рискует потерять поддержку Европы из-за проблем с зерном. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали власти ЕС изучить возможность закупки Брюсселем скопившегося зерна. Венгрия решила ужесточить контроль за транзитом зерна.
Москва заявила об угрозе мировому авиасообщению из-за западных поставок ПЗРК Украине
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Из-за западных поставок ПЗРК и ПТРК на Украину вскоре впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой, заявил МИД России.
МИД указал на «зашкаливающую коррупцию» на Украине, из-за которой оружие «расползается по всему миру», попадая «в зоны других региональных конфликтов» и в руки «организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей», передает РИА «Новости».
Страны ЕС передали Киеву оружия и военной техники более чем на 12 млрд евро. Кроме того, они не препятствуют вербовке наемников. МИД заявил, что поставки оружия ведут к гибели мирного населения ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей. Указывается, что вооруженые силы Украины наносят удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре, а также по Запорожской АЭС, что создает угрозу ядерной катастрофы.
МИД также прокомментировал заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что в ЕС близки к рассмотрению возможности направить на Украину «войска некоего миротворческого типа». Россия считает такие рассуждения лицемерными, так как ЕС не делает попыток «политического урегулирования» конфликта, а «де-факто участвует» в нем, создает «политическое прикрытие любых преступлений», совершаемых Украиной.
Напомним, Украина еще до начала конфликта заработала репутацию «серой зоны», из которой оружие бесконтрольно расползается по всему миру. Сейчас особенное беспокойство внушают ПЗРК, которые идут на Украину тысячами. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что отправляемое киевским властям вооружение всплывает в руках у террористов и преступников в Европе.
Рябков выдвинул неожиданную версию об утечке данных в США
Рябков: Утечка данных в США может быть намеренным вбросом, чтобы ввести Россию в заблуждение
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Утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение, считает замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков отметил, что у России нет позиции по вопросу утечки данных в США. По его словам, «кому-то, наверное, интересно эти документы посмотреть, если это вообще документы». Замглавы российского внешнеполитического ведомства предположил, что эти данные могут оказаться фейком и целенаправленным вбросом, передает ТАСС.
Замглавы МИД допустил, что такие приемы возможны, поскольку США являются стороной конфликта и ведут гибридную войну против России. Утечка документов, считает он, могла произойти, чтобы ввести Россию в заблуждение.
«Ничего не утверждаю, просто допускаю, что разного рода сценарии, модели здесь вполне мыслимы», – добавил Рябков.
Ранее эксперты высказывали мнение, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» изображаются «для отвода глаз».
Названы ограничения для неявившихся в военкомат по повестке
Реестр воинского учета будет содержать данные об ограничениях для не явившихся по повестке
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Единый реестр сведений о военнообязанных будет содержать данные об ограничениях, которые могут быть введены в отношении граждан, не явившихся в военный комиссариат по повестке.
В реестре будет отображаться информация о мерах, «направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». В число ограничений входят запрет на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, прав на транспорт и недвижимость, а также выдачу кредитов, передает ТАСС со ссылкой на поправки, касающиеся введения реестра военнообязанных.
Ограничения в возможности брать потребительский кредит, регистрировать недвижимость и транспортные средства будут прописаны в законах «О потребительском кредите (займе)», «О государственной регистрации недвижимости» и «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации».
Кроме того, тем, кто не явился в военкомат по повестке, планируется запретить выезд за пределы страны.
Как пояснили в Госдуме, в соответствии с законопроектом, предполагающим создание Единого реестра военнообязанных, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг. При этом в нижней палате парламента заверили, что новой волны мобилизации в России не планируется.
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