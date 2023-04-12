Си Цзиньпин поручил усилить подготовку к реальным боевым действиям

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12 апреля, среда | Последнее обновление — 14:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле назвали цель закона об электронных повестках
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Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух?
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Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
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Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Си Цзиньпин поручил усилить подготовку к реальным боевым действиям
CCTV: Си Цзиньпин указал на необходимость усилить подготовку к реальным боевым действиям
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Председатель КНР Си Цзиньпин поручил военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК) активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Заявление прозвучало в ходе проверки Южной зоны боевого командования НОАК.
«Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).
Кроме того, Си Цзиньпин заявил о важности углубления исследований в сфере военного дела, а также обновления тактики и методов обучения.
Также китайский лидер подчеркнул необходимость решительно защищать территориальный суверенитет, морские права и интересы страны, передает РИА «Новости».
Ранее в Китае заявили о необходимости преподать Западу урок уважения.
Сенатор: Китай жестко отреагирует на проамериканские заявления Украины по Тайваню
Сенатор Долгов: Шутки с Китаем по поводу Тайваня – плохая затея Киева
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Заявления украинских властей всех уровней делаются лишь по американской инструкции. И в Пекине это понимают. Но вопрос Тайваня принципиален для КНР, поэтому игнорировать подобные заявления Поднебесная не станет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов.
«У Украины напрочь отсутствует собственная позиция по любому международному вопросу. В Киеве у власти находится группа людей, которая реализует установки Белого дома. Вся риторика Рады и администрации Зеленского обусловлена исключительно теми инструкциями, которые были выданы Вашингтоном», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Команда Зеленского долго пыталась добиться хотя бы телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Но ничего не вышло. И основная причина в том, что председатель Китая прекрасно понимает – говорить с президентом Украины не о чем», – замечает собеседник.
«Очевидно, что Мережко абсолютно дремуч в вопросах истории. В противном случае он не стал бы говорить глупости о том, что Китай не имеет прав на Тайвань. Вместе с тем я не исключаю, что эти слова могут быть своего рода зондированием почвы. Если на Банковой хотят обострить отношения еще и с Китаем, то они двигаются в правильном направлении», – иронично замечает сенатор.
«КНР – мощное и суверенное государство, наш стратегический партнер. И я могу прогнозировать, что если бы подобное заявление прозвучало на более высоком уровне в Киеве, позиция Поднебесной была бы крайне жесткой. Шутки с Китаем по поводу Тайваня – плохая затея. Это должны понимать и в Вашингтоне, и в Киеве», – заключил Долгов.
Ранее глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что компартия Китая «продолжает кричать», что Тайвань принадлежит КНР, пишет РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что это якобы коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе. По версии Мережко, «неопровержимая истина» заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань.
Во второй половине марта в офисе Зеленского заявили, что испытывают трудности в организации телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. Китаист Алексей Маслов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД тогда объяснил причины возникших проблем. Газета ВЗГЛЯД также подробно разбирала, как США используют Украину в качестве оружия против Китая.
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В Госдуме объяснили новое правило получения повестки в военкомат
Депутат Картаполов: Повестка в военкомат будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете на Госуслугах
В соответствии с законопроектом, предполагающим создание Единого реестра военнообязанных, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Об этом Картаполов сообщил в эфире канала «Россия 24».
Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во вторник.
Картаполов также сообщил, что новой волны мобилизации в России не планируется.
Польша получила истребители F-22 Raptor от США
Польша сообщила о получении истребителей F-22 Raptor от США
Польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor, заявил вице-премьер и глава минобороны страны Мариуш Блащак.
Новейшие F-22 Raptor приземлились в Польше, заявил Блащак в своем Twitter, передает РИА «Новости».
По его словам, польские летчики теперь будут взаимодействовать «с одними из самых современных в мире самолетов», это нужно для поддержки восточного фланга НАТО.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию.
В августе прошлого года стало известно, что США решили увеличить количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.
Ранее в апреле Польша сама передала украинским военным четыре истребителя МиГ-29.
Переводчик Путина рассказал об особой «химии» между главами России и Китая
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Общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носит доверительный характер, между ними присутствует особая «химия», рассказал переводчик российского лидера на встрече с главой Китая, первый секретарь посольства России в КНР Григорий Жигарьков.
«Больше всего бросается в глаза тесный межличностный контакт между нашими лидерами. Их диалоги носят взаимоуважительный, доверительный характер», – сказал он РИА «Новости».
Жигарьков отметил, что дипломатия лидеров играет ключевую роль в российско-китайских отношениях. «За этим стоит какая-то личная химия», – подчеркнул он.
Путин, по его словам, не понаслышке знает о тонкостях работы с языком, ценит темп работы и знает цену времени.
Жигарьков добавил, что президент понимает, с какими трудностями сталкивается переводчик, поэтому работать с Путиным очень удобно, комфортно.
«Сам он говорит в среднем темпе, но, надо сказать, требует более высокого темпа от переводчика. Но и к этому довольно быстро привыкаешь, адаптируешься», – сказал он. При этом личных контактов с главой государства у него не бывает, хотя протокол не исключает этого.
Однако в ходе работы могут возникнуть трудности, признал Жигарьков. Путин довольно часто использует в речи непростые для перевода выражения: пословицы, цитаты и поговорки, которые не всегда понятны другой ментальности. То же самое можно сказать и про Си Цзиньпина.
При этом прошедший визит председателя КНР в Москву получился политически знаковым и насыщенным, он прошел по высшему разряду, отметил переводчик.
Во время визитов такого масштаба, как правило, работают не один и не два переводчика. «Это целая команда с каждой из сторон: кто-то работает в синхронной кабине, кто-то переводит на протокольных мероприятиях. В данном случае это был государственный обед, где происходят контакты не только на высшем уровне, но и среди членов делегаций. Кто-то переводит в кулуарах и на встречах в формате тет-а-тет. Мне как раз посчастливилось выступить в этом качестве», – пояснил Жигарьков.
Такой формат предполагает последовательный перевод. Беседа ведется в непринужденном ключе, что для перевода всегда проще, хотя и там есть определенные сложности.
Напомним, президент Путин встретился с Си Цзиньпином в ходе визита последнего в РФ 20–22 марта.
Названы ограничения для неявившихся в военкомат по повестке
Реестр воинского учета будет содержать данные об ограничениях для не явившихся по повестке
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Единый реестр сведений о военнообязанных будет содержать данные об ограничениях, которые могут быть введены в отношении граждан, не явившихся в военный комиссариат по повестке.
В реестре будет отображаться информация о мерах, «направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». В число ограничений входят запрет на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, прав на транспорт и недвижимость, а также выдачу кредитов, передает ТАСС со ссылкой на поправки, касающиеся введения реестра военнообязанных.
Ограничения в возможности брать потребительский кредит, регистрировать недвижимость и транспортные средства будут прописаны в законах «О потребительском кредите (займе)», «О государственной регистрации недвижимости» и «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации».
Кроме того, тем, кто не явился в военкомат по повестке, планируется запретить выезд за пределы страны.
Как пояснили в Госдуме, в соответствии с законопроектом, предполагающим создание Единого реестра военнообязанных, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг. При этом в нижней палате парламента заверили, что новой волны мобилизации в России не планируется.
Российский военный рассказал об особенностях танковых дуэлей в зоне СВО
Боец российских штурмовых формирований рассказал об особенностях танковых дуэлей в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Военный рассказал, что прямые танковые столкновения сейчас маловероятны. По его словам, связано это с развитием технологий, теперь огромную роль играют беспилотные летательные аппараты, лазерное наведение, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Оркестр Вагнера | Wagner».
Боец отметил, что вести прямой танковый бой глупо, сейчас в основном сражения ведутся из укрытий, либо накатом.
Он добавил также, что преимущества поставленных Украине западных танков сильно разрекламированы. Так, танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий, сказал военнослужащий, отметив, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита.
Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о создании групп борьбы с западными танками.
Газета ВЗГЛЯД писала, как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы.
Клинцевич: Уклонистов от военной службы привлекут к ответственности как алиментщиков
Экс-сенатор Клинцевич: Цифровизация воинского учета развеет миф о том, что «служат только дураки»
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В России давно назрела необходимость цифровизации базы воинского учета. Это поможет призывникам отстаивать свои права, а военкоматам не ошибаться при рассылке повесток, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Франц Клинцевич. Ранее Госдума в третьем – окончательном – чтении приняла закон о совершенствовании воинского учета. Им также вводятся ограничения для людей, уклоняющихся от призыва.
«Создание единого реестра военнослужащих исправит не просто недостатки, а некоторые провалы системы воинского учета. Например, ранее бывали случаи, когда повестки присылались многодетным отцам или людям с ограниченными возможностями. Теперь таких ошибок удастся избежать», – считает Франц Клинцевич, лидер Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор.
«Поправки позволят гражданину почти сразу узнавать об ошибке и своевременно уточнять необходимые данные. Важно, что сделать это можно без ненужных разбирательств и штрафов. Впрочем, это также накладывает ответственность на призывника. В частности, за игнорирование повестки предусмотрены различные меры: запрет на выезд за границу, отказ в регистрации ИП, ограничение на управление авто. Примерно те же ограничения применяются к так называемым алиментщикам», – указал спикер.
«В целом эти изменения давно напрашивались. Необходимо было перевести в электронный вид и обобщить информационную базу воинского учета. Тем более у нас есть такой успешный кейс, как цифровизация госуслуг. Кроме того, у закона есть и сверхзадача: укоренить в российском обществе тезис о том, что воинская служба – это обязанность граждан, а также развеять миф о том, что «служат только дураки», – добавил Клинцевич.
Во вторник Госдума приняла закон о создании единого реестра военнослужащих, позволяющий военкоматам рассылать призывникам повестки в электронном виде – через портал «Госуслуги» или МФЦ, сообщает «Дума ТВ». Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете пользователя на «Госуслугах». При этом не ставятся жесткие сроки, когда человек должен прийти в военкомат. Главное, чтоб он это сделал в ходе призывной кампании.
Теперь многие операции можно будет проводить дистанционно – постановку и снятие с учета, внесение изменений в личные данные. При этом медкомиссия и профотбор будут проходить очно. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что новые правила касаются не только срочников, но и всех военнообязанных, находящихся в запасе. На мобилизованных новые нормы не распространяются.
Также руководители госорганов и организаций должны будут оповещать своих сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учет. Стоит также отметить, что военнообязанный сможет дистанционно обжаловать действия военкомата через личный кабинет реестра или портал «Госуслуги» в течение пяти дней, сообщает РИА «Новости».
Северный флот начал учения в Баренцевом море по поиску подлодки «противника»
Корабли Северного флота на учениях в Баренцевом море начали поиск подлодки «противника»
Корабельная поисково-ударная группа Северного флота (СФ) вышла на учения, в ходе которых выполнит задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения.
Отмечается, что в учениях участвует корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил СФ, в составе которой действуют малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест».
Противоминное обеспечение выхода кораблей в Баренцево море обеспечивали два базовых тральщика – «Ядрин» и «Соловецкий юнга» Кольской флотилии разнородных сил СФ, передает ТАСС.
Во время нескольких дней учений экипажи малых противолодочных кораблей выполнят задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения корабля. Им будут противодействовать экипажи подводных лодок СФ, также моряки-противолодочники будут взаимодействовать с экипажами противолодочных самолетов и вертолетов армии ВВС и ПВО Северного флота.
Ранее корабли СФ провели учебно-боевые стрельбы в арктических районах вблизи трассы Севморпути.
Глава оборонного комитета Госдумы: Никакой мобилизации нет и не планируется
Глава оборонного комитета Госдумы Картаполов: Никакой мобилизации в России нет и не планируется
Новой волны мобилизации в России не планируется, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Картаполов в эфире «Соловьев.Live» подчеркнул, что новые поправки о системе воинского учета и электронных повестках никак не связаны с мобилизацией, которая регулируется другим законом.
«Никакой мобилизации нет, и она не планируется», – подчеркнул глава комитета.
Он разъяснил, что новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, передает ТАСС.
На мобилизованных, добавил парламентарий, новые нормы не распространяются, потому что эти люди уже призваны в Вооруженные силы России.
Ранее военный аналитик Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что создание современной информационной системы воинского учета упростит общение призывника с военкоматами, туда будут вноситься все данные о нем, включая состояние здоровья и наличие каких-либо отсрочек.
Трамп оценил умы Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына
Экс-президент США Трамп охарактеризовал Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына как умнейших людей
Российский лидер Владимир Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми, выразил мнение на телеканале Fox News бывший американский президент Дональд Трамп.
По его словам, про Ким Чен Ына людят говорят разное, однако в действительности «он очень умен», это же касается Путина и Си Цзиньпина, последний, по мнению Трампа, является «блестящим человеком», передает Ura.ru.
Также Трамп подчеркнул, что все три лидера государств являются лучшими политиками на своих местах.
В заключение экс-президент Соединенных Штатов добавил, что американским коллегам до этого уровня далеко.
Ранее Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне.
В России вскрыли планы США разработать универсальное генно-инженерное биооружие
Доклад: США разрабатывают универсальное генно-инженерное биооружие, способное поражать людей, животных и сельхозкультуры
Американские власти намереваются разработать универсальное генно-инженерное оружие, способное поражать людей, животных и сельскохозяйственные культуры, говорится в докладе российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Применение такого вида оружия предполагает нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба, передает РИА «Новости» содержание доклада.
Применения такого оружия может привести к «чрезвычайным по своим последствиям эпидемиям», которые могут быть сопоставимы с «ядерной зимой», предостерегают авторы доклада.
В документе также сказано, что обладание США таким высокоэффективным биологическим оружием, по мнению американских военнослужащих, формирует реальные предпосылки для изменения характера современных вооруженных конфликтов.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России исследует 240 патогенов опасных болезней, которые обнаружили в четырех лабораториях Украины.
Китай объяснил Японии принцип военного сотрудничества с Россией
МИД КНР: Военное сотрудничество Китая и России не представляет угрозы ни для одной страны
Военное сотрудничество между Россией и Китаем не направлено против какой-либо третьей страны и никому не угрожает, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Вэньбинь, отвечая на просьбу прокомментировать ежегодный доклад МИД Японии под названием «Синяя книга», заверил, что сотрудничество России и Китая «не направлено против какой-либо третьей стороны» и полностью соответствует международному праву. По его словам, российско-китайские отношения не представляют угрозы ни для одной страны, передает ТАСС.
Спикер китайского внешнеполитического ведомства добавил, что никто не имеет права делать «безответственные замечания на этот счет».
Напомним, в японской «Синей книге по дипломатии» говорится, что совместные действия вооруженных сил Китая и России вблизи японских границ вызывают серьезную обеспокоенность с точки зрения безопасности Японии. Также в документе используется формулировка о «незаконной оккупации северных территорий» (как называют в Японии Южные Курилы).
Сербия опровергла сообщения о продаже оружия России или Украине
Вучевич: Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни России, ни Украине
Власти Сербии не продавали и не намерены продавать оружие ни России, ни Украине, заявил министр обороны республики Милош Вучевич.
Вучевич заявил, что эта ложь опровергалась Сербией уже более десяти раз, и выразил готовность сделать это вновь, передает ТАСС.
Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, заверил он. Кроме того, оружие из Сербии не будет поставляться государствам вблизи зоны этого конфликта, добавил министр.
В конце марта Сербия сообщила, что отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Премьер-министр республики Ана Брнабич пообещала помочь Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
В Китае дали совет Зеленскому по урегулированию конфликта
Китайское издание SCMP: Зеленский обязан пойти на переговоры, пока у него еще есть право голоса
Президент Украины Владимир Зеленский обязан в ближайшее время пойти на мирное урегулирование российско-украинского конфликта, пока он еще хоть что-то решает, выразил мнение обозреватель китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани.
По его словам, в данный момент ради мира украинским лидерам стоит проглотить свою гордость до того момента, когда исчезнут последние рычаги давления. В ином случае может случиться так, что в Киеве ни у кого не будет права голоса при определении окончательного исхода конфликта, передает РИА «Новости».
Также публицист подчеркивает, что в украинской армии заканчиваются снаряды, и даже производственные мощности Запада не могут обеспечить необходимую степень военной помощи.
В итоге, как считает обозреватель, коллективный Запад будет просто не в состоянии выписать на желанный Зеленскому чек, несмотря на свои обещания.
Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.
Кремль призвал уважать право Китая проводить ответные военные учения
Песков: Китай имеет право отвечать военными учениями из-за провокаций вокруг Тайваня
Китай имеет суверенное право отвечать, в том числе военными учениями, на провокации вокруг Тайваня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Китай неоднократно в очень короткий период подвергался провокационным действиям, разумеется, он имеет право на них реагировать, в том числе военными маневрами, передает ТАСС.
По его словам, уважать право Китая должны все, «равно как и других стран, на подобные действия».
Ранее вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 42 китайских военных самолетов на фоне проходящих вокруг республики военных учений НОАК.
До этого ВС Китая начали военные учения в морских акваториях вокруг острова Тайвань. Подчеркивается, что китайские ВС примут меры, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность страны.
Напомним, 6 апреля на Тайвань прибыла группа американских законодателей во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканцем Майклом Макколом.
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