В Крыму отменили парады и шествия 9 Мая из соображений безопасности

В Крыму власти из соображений безопасности приняли решение не проводить ни парад, ни шествие «Бессмертного полка» в День Победы и первомайские праздничные демонстрации, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В своем Telegram-канале он отметил, что, несмотря на отмену праздничных мероприятий, ветераны не останутся без внимания – представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы.

При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что окончательное решение об отмене военного парада на 9 Мая в городе еще не принято.

По его словам, в данный момент проходят консультации с Минобороны, так как решение о проведении парада в Севастополе – прерогатива военного ведомства.

Ранее из соображений безопасности от салюта в День Победы отказались власти Курской области. Военный парад 9 мая в Курске проводить также не будут из соображений безопасности.