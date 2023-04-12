G7 собралась обвинить Россию в дезинформации по Украине

NHK сообщил о намерении G7 обвинить Россию в использовании дезинформации для получения поддержки СВО

По итогам встречи в Каруидзаве (Нагано, Япония), запланированной на 16–18 апреля, главы МИД стран G7 в совместном заявлении обвинят Москву в том, что Россия якобы с помощью дезинформации добивалась международной поддержки специальной военной операции на Украине, сообщают СМИ.

В критике в адрес Москвы страны G7 уделят особое внимание обвинениям в дезинформации. Министры собираются заявить о важности доступа к проверенной и точной информации. Они намерены пообещать оказывать содействие в этой сфере.

Кроме того, в заявлении будет сказано о готовности продолжать оказывать на Россию санкционное давление. Страны G7 призовут остальные государства не поставлять Москве вооружения, передает ТАСС со ссылкой на NHK.

Напомним, в апреле началось председательство России в СБ ООН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Москва якобы будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. При этом Россия указывала на примеры дезинформации со стороны Киева и его союзников, призванные очернить действия Москвы.