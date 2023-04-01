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В ДНР уничтожили украинского карателя по кличке Моджахед
Украинские источники сообщили о гибели карателя Данило «Моджахеда» Ляшука в Донбассе
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Известный исламский боевик из Белоруссии, каратель из запрещенного в России батальона «Торнадо» Данило «Моджахед» Ляшук ликвидирован в Донбассе, сообщили российские военкоры со ссылкой на украинские источники.
На Украине сообщили о ликвидации известного террориста Данило «Моджахеда» Ляшука, уточняется, что исламский боевик из Белоруссии погиб в Донбассе. При этом на его личной странице в соцсети размещено сообщение: «Ждите официальной информации», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
Ляшук родился в Бресте и уже в подростковом возрасте увлекся экстремистскими и неонацистскими идеями. В 2014 году перебрался на Украину, вступив в нацбатальон «Торнадо» (запрещен в России), где он фигурировал под новым именем Даниял аль-Такбир – выбранным из-за симпатий к радикальному исламизму.
За доказанную причастность к пяткам и похищениям десяти человек «Моджахед» в 2017 году в Киеве был приговорен к десяти годам тюрьмы. На свободу он вышел летом 2021 года и снова отправился воевать в Донбасс.
Американский генерал назвал главные проблемы ВСУ при контрнаступлении
Генерал-лейтенант Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с проблемами во время контрнаступления
Украинские военные столкнутся со множеством проблем в ходе весеннего контрнаступления, заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
В своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал, что ВСУ придется наступать, а не сидеть в окопах, а также применять новое вооружение, что, по его словам, только добавит проблем, потому что оно технологически более сложное, передает RT.
Хертлинг отметил, что украинским войскам придется выполнять непростые задачи. «Весеннее контрнаступление не принесет им победу», – указал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
На Украине сформировали восемь бригад для «захвата» Крыма и Донбасса
Глава МВД Украины Клименко объявил о завершении формирования восьми бригад для «захвата» Крыма и Донбасса
Завершено формирование восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Клименко заявил в эфире телемарафона, что сформированы восемь бригад, которые якобы готовы к активным наступательным мероприятиям, передает РИА «Новости».
Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее уже ответил советнику главы офиса Владимира Зеленского Михаилу Подоляку, который грозил устроить крымчанам «горячий сезон». Он пообещал украинскому политику в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры».
Немецкий бизнесмен объяснил, как обошли запрет в Швейцарии на передачу бронемашин Киеву
Немецкий предприниматель Томас Бокхольд закупил швейцарские бронемашины для поставок киевскому режиму в обход швейцарского закона, но формально соблюдая его, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.
Речь идет о военных транспортных средствах Eagle. Перед поставкой с них сняли оружейные установки и бронестекла, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».
Таким образом транспортные средства оказались предназначены якобы только для защиты пассажиров, утверждает издание со ссылкой на бизнесмена.
Он заявил, что согласовал все это со швейцарскими властями, он также получил экспортную лицензию на бронемашины от ФРГ.
В Швейцарии действует закон, запрещающий поставки произведенной в стране техники и вооружений в зоны конфликтов.
Ранее сообщалось об отправке на Украину партии военной техники.
В Крыму предрекли переломный момент украинского конфликта
Глава парламента Крыма Константинов: Переломный момент в украинском конфликте наступит в этом году
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Затянувшийся украинский конфликт закончится полной потерей «киевской хунтой» власти, переломный момент наступит уже в этом году, выразил мнение глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, победа России предопределена, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, который закончится не миром, а полной «потерей киевской хунтой власти над страной», передает РИА «Новости».
«Он не завершится быстро – посыплется их фронт, рухнет нацистское дерево, которое они так долго растили», – сказал Константинов.
Также глава крымского парламента предсказал России возвращение контроля над историческими территориями, которое произойдет, как он считает, ближе к осени.
«Многое совпадет: и наши усилия, работа армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи. Мое общение с ребятами на передовой убеждает в том, что события будут развиваться именно так», – заключил Константинов.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России
Полиция Москвы проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в полиции.
Отмечается, что музыканту грозит штраф либо административный арест из-за песни, в которой может быть критика специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
Проверку проводят после обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Он выразил надежду, что Слепакову не удастся избежать наказания и он «понесет ответственность по всей строгости закона».
Отмечается, что сейчас Слепаков находится за границей. Ранее им была опубликована песня «Колыбельная», в которой звучит критика СВО.
В офисе Зеленского призвали «физически зачистить» УПЦ
Советник Зеленского Подоляк призвал «физически зачистить» УПЦ
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Каноническую УПЦ необходимо «физически зачистить», «как и все пророссийское», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подоляк в интервью, запись которого опубликована на YouTube-канале украинского «24 канала», отметил, что «уникальный шанс, когда можно было вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых трех-шести месяцев войны, тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее», передает РИА «Новости».
«Но опять же, «немного сложнее» – это не значит «невозможно». И мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жестко пройтись по этому пути. Еще раз подчеркиваю: на Украине должна быть единственная украинская каноническая церковь», – уточнил он.
Саму УПЦ Подоляк сравнил с гнойником, который необходимо «хирургически закрыть», обвинив церковь в эскалации и нежелании идти на диалог.
Ранее правительство Украины отменило распоряжение правительства от 2013 года о передаче в безвозмездное пользование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объектов Киево-Печерской лавры.
В Польше жестоко избили двух украинцев
Wprost: Поляки в Лодзи жестоко избили двух украинцев и потребовали от них «убраться домой»
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В польском городе Лодзи небольшая группа местных жителей жестоко избила двух украинцев, с которыми распивала алкоголь, сообщает издание Wprost.
Уточняется, что инцидент произошел еще в ночь с 25 на 26 марта около местного парка, пострадали украинцы Андрей 38 лет и его брат Павел 26 лет. По их словам, при нападении поляки кричали «мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой», передает РИА «Новости».
Один из избитых украинцев получил серьезные травмы, у него сломаны челюсть и ребра. Братья не являются беженцами, последние несколько лет они легально работают в Польше.
«Когда нас повалили на землю, у нас не было шансов», – рассказал Павел.
После инцидента местные правоохранители предъявили обвинения в избиении трем мужчинам в возрасте от 18 до 21 года, четвертого подозреваемого, 16-летнего подростка, ожидает суд по делам несовершеннолетних.
Как отметил представитель районной прокуратуры Кшиштоф Копания, избитые украинцы «точно не помнят, при каких обстоятельствах произошло нападение и какие слова им говорили». Так, по мнению следователей, показания подозреваемых и свидетелей не дают оснований полагать, что инцидент произошел на почве национальной розни.
Рогов заявил о появлении молодых немцев в числе наемников на Запорожском участке фронта
Рогов: Молодые немецкие наемники появились на Запорожском участке фронта
Молодые немецкие наемники появились на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, молодым немцам всего «20 с небольшим» лет, передает ТАСС.
Также Рогов отметил, что на Запорожском направлении при радиоперехватах часто слышна польская речь.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
В Пентагоне признали неудобную правду о неизбежной победе России над киевским режимом
Экс-офицер разведки Скотт Риттер: В США начали работу по распределению расходов после победы России
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Пентагон начал продумывать увеличение расходов на армию после победы России над киевским режимом, заявил на YouTube-канале Judging Freedom экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупреждает о перспективе развития конфликта на Украине с точки зрения не «если, а когда Россия победит», передает РИА «Новости».
«Мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться. Это увеличит бюджет с 880-900 млрд долларов, что уже слишком много, до 1 трлн и 800 млрд долларов – вот что сейчас говорит Пентагон», – заявил Риттер.
Кроме того, офицер в отставке заметил, что глава Пентагона Ллойд Остин уже обратился с вопросом увеличения расходов к конгрессу, потребовав 300 млрд долларов на восполнение военного оборудования, отправленного на Украину.
«Спросите себя, зачем мы ввязались в это, теперь они готовятся уничтожить нас экономически, обанкротив, чтобы восстановить вооруженные силы, которые не нужно было уменьшать, потому что мы пошли и ввязались в этот безответственный акт милитаризма на Украине», – резюмировал Риттер.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Миллиусомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
ВС России уничтожили под Купянском две ДРГ ВСУ
Минобороны: Военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две ДРГ ВСУ
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Военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад», используя беспилотные летательные аппараты, вскрыли и огнем самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две диверсионно-разведывательные группы. Он также сообщил, что российские силы сорвали ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Стелимаховки. Кроме того, артиллерия группировки «Запад», Зыбинского, уничтожила два минометных расчета противника, передает ТАСС.
Накануне в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области, в результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.
Си Цзиньпин призвал отказаться от экстремальных санкций ради мира на Украине
Необходимо отказаться от экстремальных санкций для урегулирования украинского кризиса, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с главой испанского правительства Педро Санчесом в Пекине.
Нужно «исключить менталитет холодной войны» и противостояние блоков, отказаться от политики введения экстремальных санкций и оказания давления, заявил Си Цзиньпин, передает ТАСС.
Он выразил надежду, что заинтересованные стороны смогут посредством диалога и консультаций выстроить сбалансированный, устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе.
Китай с самого начала придерживался последовательной и четкой позиции по украинскому кризису, призывая содействовать переговорам и политическому урегулированию, заключил Си Цзиньпин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ценит позицию КНР по Украине и не дает советы Си Цзиньпину по проведению контактов.
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума
Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском в Харьковской области при помощи минного шлагбаума, который уничтожил всю штурмовую группу противника.
Попытка атаки Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области обернулась уничтожением штурмовой группы украинской армии, российские саперы подготовили минный шлагбаум для пытавшегося прорваться на позиции России противника. После взрыва лишь один боевик попытался убежать, но не смог, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
Минный шлагбаум – это связанные тросом несколько противотанковых мин, которые закладывают на узких дорогах, где идет военная техника.
Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В РПЦ отреагировали на домашний арест наместника Киево-Печерской лавры
В РПЦ заключение под домашний арест митрополита Павла назвали беззаконием
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Помещение под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла по надуманной причине является осуществляемым киевским режимом «продолжением беззакония», заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В своем Telegram-канале он отметил, что новость о помещении митрополита Павла под домашний арест осуществлена по надуманным обвинениям. При этом Легойда подчеркнул, что такое событие стало «закономерным продолжением беззакония», творимым киевским режимом.
«Такой вот «диалог» с представителями крупнейший христианской конфессии Украины. Аргументы кончились. Или их и не было?» – заключил Легойда.
Ранее стало известно, что митрополит Павел был отправлен под домашний арест без решения суда, его ожидает допрос. Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.
Советник Зеленского Подоляк призывал «физически зачистить» УПЦ.
Сам митрополит Павел заявлял, что на Киево-Печерскую лавру в пятницу готовится силовое нападение со стороны киевских властей.
ВС России уничтожили украинский склад топлива в Херсонской области
Российские войска за последние сутки уничтожили склад топлива 126-й украинской бригады территориальной обороны, сообщили в Министерстве обороны России.
Склад уничтожен возле населенного пункта Отрадокаменка в Херсонской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и технику в 76 районах.
Средства ПВО за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили три украинских беспилотника возле поселков Маринское и Зеленый Под в Херсонской области.
С начала СВО уничтожены 404 самолета, 227 вертолетов, 3625 беспилотников, 415 ЗРК, 8487 танков и других боевых бронированных машин, 1076 машин РСЗО, 4469 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ранее сообщалось, что ВС России сбили украинский Ми-24, который пытался нанести авиаудар по российским позициям на Запорожском направлении.
Наместник Киево-Печерской лавры заявил о предъявленных подозрениях и начале обысков
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил о предъявленных ему подозрениях и обысках у него дома
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Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедь) Киевское правительство предъявило подозрения, в его доме в данный момент начинают проводить обыски, сообщают очевидцы.
Митрополит рассказал, что в субботу в 7.30 (совпадает с московским) ему вручили подозрение, в доме будут проходить обыски – его обвиняют в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании, передает РИА «Новости».
«Еще говорят, что я проклинал президента Украины», – отметил Павел, пояснив, что речь идет о цитировании им строк из Евангелия.
Как сообщают очевидцы, сотрудники СБУ уже начали обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры.
«Обыски уже идут, это 42-й корпус в Лавре», – сказал очевидец.
Ранее советник Зеленского Подоляк призвал «физически зачистить» УПЦ.
Наместник храма митрополит Павел заявлял, что на Киево-Печерскую лавру в пятницу готовится силовое нападение со стороны киевских властей.
В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов настаивает на выселении монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, но обещает не применять силу при «очистке от людей государственного заповедника».