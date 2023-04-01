В ДНР уничтожили украинского карателя по кличке Моджахед

Украинские источники сообщили о гибели карателя Данило «Моджахеда» Ляшука в Донбассе

Известный исламский боевик из Белоруссии, каратель из запрещенного в России батальона «Торнадо» Данило «Моджахед» Ляшук ликвидирован в Донбассе, сообщили российские военкоры со ссылкой на украинские источники.

На Украине сообщили о ликвидации известного террориста Данило «Моджахеда» Ляшука, уточняется, что исламский боевик из Белоруссии погиб в Донбассе. При этом на его личной странице в соцсети размещено сообщение: «Ждите официальной информации», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».

Ляшук родился в Бресте и уже в подростковом возрасте увлекся экстремистскими и неонацистскими идеями. В 2014 году перебрался на Украину, вступив в нацбатальон «Торнадо» (запрещен в России), где он фигурировал под новым именем Даниял аль-Такбир – выбранным из-за симпатий к радикальному исламизму.

За доказанную причастность к пяткам и похищениям десяти человек «Моджахед» в 2017 году в Киеве был приговорен к десяти годам тюрьмы. На свободу он вышел летом 2021 года и снова отправился воевать в Донбасс.