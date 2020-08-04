Белорусские националисты на низком старте в Киеве

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4 августа, вторник  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Богатым россиянам закрыли дорогу в налоговый рай

В 2019 году на Кипр было выведено более 1,9 трлн рублей Артем Геодакян/ТАСС
Россия впервые заявила о выходе из соглашения о двойном налогообложении. Под удар попал наиболее популярный у российских бизнесменов офшорный рай – Кипр. Этим решением Москва сделала еще один важный шаг в борьбе с трансграничными налоговыми уклонистами. Еще более важно, что возвращенные в Россию деньги получат те россияне, которые нуждаются в них больше всего. Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

Россия готовится приступить к массовому вакцинированию уже в ближайшие месяцы Пресс-служба Минобороны РФ<br>/РИА Новости
Похоже, «гонка вакцин» против коронавируса, за которой напряженно последние месяцы следит весь мир, подходит к концу. Российские исследователи показали себя в этом соревновании очень достойно – в ближайшее время российские вакцины начнут массовое применение. Парадокс в том, что высокая скорость разработки получилась благодаря и конкуренции, и сотрудничеству. Подробности...
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Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

Большинство исследователей сходятся на цифре 250 тысяч: 250 тысяч сербов бежали из Краины под военными ударами хорватов Reuters
Ровно 25 лет назад началась операция «Буря» &#8722; жестокое военное преступление, в ходе которого хорваты уничтожили республику Сербская Краина. В наши дни эти трагические события приобрели новую актуальность, поскольку именно на «Бурю» и на Хорватию в целом ориентируется Украина, мечтающая об «окончательном решении проблемы Донбасса». Но украинские националисты не учитывают главного. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Белорусские националисты на низком старте в Киеве

Андрей Манчук, политолог
Украина выступает сейчас надежной тыловой базой противников Лукашенко. И можно не сомневаться, что в случае обострения ситуации ее лидеры постараются первыми подтолкнуть в пропасть падающего белорусского президента. Подробности...

Импортозамещение как новая реальность

Ярослав Иванов, управляющий ГК «Курский электроаппаратный завод»
Задача – не просто выпускать отечественную продукцию, она, кстати, вполне решается. Задача – создавать технологические цепочки, от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции и логистики. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

В американском эталоне демократии проступил изъян

Игорь Караулов, поэт, публицист
Если демократические ценности в США девальвируются, то какие ценности будет отстаивать существующая американская экономическая и военная машина? Допустим, она перестанет принуждать мир к демократии. Остается выяснить, к чему именно она будет нас принуждать. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Андрей Манчук

    Белорусские националисты на низком старте в Киеве

    Андрей Манчук
    политолог
    		4 августа 2020, 09:22

    Политическое напряжение в Белоруссии, которое постоянно растет накануне предстоящих выборов президента, находит свое логичное отражение в украинской политической жизни. Белорусская тема постепенно становится для нее главной, отодвигая в сторону давно поднадоевшую ситуацию в Донбассе. «Я/Мы белорусы» – этот характерный слоган украшает сейчас страницы многих представителей украинской блогосферы, вместе с гербом «Пагоня» и бело-красно-белыми лентами визуализируя коллективную позицию постмайдановского бомонда. 

    При этом профессиональные украинские патриоты занимают двойственную позицию в отношении официального Минска. С одной стороны, они активно приветствуют кризис в отношениях между Белоруссией и Россией, рассчитывая на то, что он будет углубляться – и президент Александр Лукашенко пополнит собой многочисленную когорту бойцов с российской угрозой. Однако администрации Александра Григорьевича не стоит питать иллюзий – смещение Лукашенко все равно остается при этом одним из приоритетов для представителей украинского националистического сообщества, которое с большой надеждой наблюдает сейчас за оппозиционными протестами в соседней республике.

    Лукашенко всегда занимал видное место в сонме злых демонов, с которыми боролись украинские национал-демократы. Начиная с девяностых в Киеве постоянно проходили акции против «последнего диктатора Европы» и различные грантовые форумы, направленные на консолидацию противостоящих ему политсил. А разнообразные политические проходимцы, в широком спектре от Дмитрия Корчинского до Femen, регулярно отправляли десанты в Минск – чтобы помочь белорусам сбросить с себя «совковый пророссийский режим», вернув северную соседку в лоно европейского цивилизационного выбора. Хотя эти экспедиции всегда заканчивались бесславным провалом.

    Важно понять: Лукашенко считали врагом не только из-за сотрудничества с Кремлем – которое, на самом деле, всегда носило очень прагматичный характер. До определенного времени в нем видели нечто большее – воплощенную угрозу советского реваншизма, который виделся украинским либералам не только в возвращенном «Бацькой» красно-зеленом флаге. Лукашенковская Белоруссия, которая избежала тотальной приватизации, деиндустриализации промышленных активов и уничтожения переформатированных в коллективные хозяйства колхозов, очень выгодно смотрелась на фоне разоренной в результате рыночных реформ Украины – что обеспечивало Батьке высокий уровень популярности среди украинских народных масс. Хотя в Киеве видели, что белорусское государство также постепенно дрейфует в сторону свободного рынка – пускай и по своему собственному пути, который во многом обеспечивался за счет экономической поддержки России.

    По итогам Евромайдана Киев окончательно превратился в главную организационную базу белорусской националистической оппозиции. Гомельский унсовец Михаил Жизневский, погибший во время переворота в центре украинской столицы, стал предметом настоящего посмертного культа – ему присвоили звание героя Украины, открыли в его честь мемориал и назвали улицу, которая прежде носила имя космонавта Титова. В страну победившего достоинства приехало множество противников Лукашенко. На какое-то время туда перебрался музыкант Сергей Михалок – автор песни о «воинах света и добра», который быстро подружился с майдановскими политиками и выходил на сцену вместе с представителями одиозных ультраправых организаций, в которые влилось какое-то количество белорусов.

    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

    Националист Сергей Коротких, которого обвиняли в теракте на московской Манежной площади, стал одним из лидеров полка «Азов», получил украинский паспорт из рук президента Петра Порошенко и сделал блестящую карьеру в МВД Украины, указав в своей декларации о доходах личный спортивный самолет. А житель Бреста Даниил Ляшук печально прославился соучастием в преступлениях пыточного батальона «Торнадо», где он фигурировал под новым именем Даниял аль-Такбир – выбранным из-за симпатий к радикальному исламизму.

    Белорусские националисты формировали собственные подразделения для участия в боевых действиях в Донбассе. С этой целью был создан отряд «Пагоня», на основе которого образовали затем «Тактическую группу «Беларусь», воевавшую в составе военизированных формирований «Правого сектора*» (запрещен в России). В его рядах засветились оппозиционные к Лукашенко политактивисты – такие как Эдуард Лобов, Ян Мельников и Василий Парфенков.

    Сегодня в Киеве действует организация «Общественный сектор отряда «Пагоня», которая оказывает поддержку эмигрировавшим белорусским националистам, а один из них – Николай Ильин, успевший получить гражданство Эстонии, совсем недавно погиб в бою в Донбассе. Наконец, с националистическими структурами контактировал белорусский журналист Павел Шеремет – который, по всей видимости, стал жертвой провокации украинских правых.

    Все это – лишь видимая верхушка айсберга. На Украине проживают множество правых белорусских оппозиционеров, мечтающих вернуться домой на волне победоносной националистической революции, чтобы применить на родине полученный на Украине опыт – от уничтожения «коммунистических» памятников до нападений на своих идеологических оппонентов. «Мы на низком старте» – пишет сейчас из Киева оппозиционный минский журналист, который явно находится в предвкушении белорусской версии украинского Евромайдана.

    Эти люди имеют связи, деньги, навыки боевых действий, поддержку западных фондов и давно уже не являются маргиналами – тем более, если за ними стоят статусные представители антилукашенковской фронды. Между тем, как стало известно, бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало находится сейчас в Киеве и проводит политические встречи со своими единомышленниками. Что явно может повлечь за собой известные практические последствия.

    Конечно, украинская власть не будет открыто ссориться с Лукашенко. Напротив, сейчас она активно развивает с ним отношения, предлагая роль посредника в контактах с Евросоюзом и США. Официальный Киев активно поддержал арест представителей российской ЧВК, настаивая на том, что они должны быть выданы Украине. Президент Зеленский готовится посетить Минск, а глава украинского МИД Кулеба пригласил белорусов присоединиться к «люблинскому треугольнику», организованному в содружестве с Вильнюсом и Варшавой – призывая превратить его в квадрат с участием Минска.

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    Но именно Украина выступает сейчас надежной тыловой базой противников Лукашенко. И можно не сомневаться, что в случае обострения ситуации ее лидеры постараются первыми подтолкнуть в пропасть падающего белорусского президента.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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