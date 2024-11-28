Росавиация не обнаружила причин для отказа от использования Superjet 100

Росавиация: Причина возгорания двигателя SSJ-100 не связана с конструкцией

Tекст: Дарья Григоренко

Представители пресс-службы Росавиации сообщили, что эксплуатация лайнеров SSJ-100 не будет приостановлена. По предварительным данным, возгорание двигателя самолета авиакомпании «Азимут» после посадки в Анталье не связано с конструктивными особенностями воздушного судна, передает ТАСС.

В официальном сообщении Росавиации говорится, что только полное и объективное расследование сможет выявить истинные причины инцидента. Тем не менее текущая информация не указывает на конструктивные недостатки SSJ-100.

Дополнительно в агентстве пояснили, что в начале года поступило обращение о состоянии данного самолета. После проверок специалисты Росавиации подтвердили, что судно соответствует всем федеральным авиационным требованиям. «Оценочные суждения пассажира о проблемах с этим воздушным судном не подтвердились», – заявили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся из-за воспламенения вытекшего топлива, что произошло вследствие деформации топливного бака.

Напомним, пожар на борту российского самолета Sukhoi Superjet 100-95LR в аэропорту Антальи вынудил более 20 самолетов совершить посадку в разных городах Турции, что привело к массовым задержкам рейсов на курорте Анталья. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что разлив топлива, предположительно, стал причиной возгорания из-за сильного удара о полосу, что увеличило риск аварии. Инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для авиакомпании «Азимут» в Анталье может обернуться ущербом до 3 млрд рублей.