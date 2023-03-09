Эксперт: Негатив на соратника Навального «слили» конкуренты внутри ФБК

Юрист Ремесло: Тайные письма Волкова «слили» Венедиктову конкуренты по оппозиционному движению

Обнародование тайных писем соратника Навального Леонида Волкова произошло благодаря конкуренции в среде оппозиционеров, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты юрист Илья Ремесло. Так он прокомментировал решение беглого оппозиционера Волкова уйти с поста главы Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*) после скандала с письмом властям ЕС в поддержку находящихся под санкциями российских банкиров.

«В блогосфере уже не раз упоминалось, что Волков (признан иноагентом) занимается лоббизмом, причем отнюдь не бескорыстно, – рассказал член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло. – Волков пытался играть роль влиятельного политика, хотя он им никогда не был. Это был просто человек, которому дали какие-то гранты».

По словам эксперта, Волков позиционировал себя как специалиста по санкциям, призывал власти Запада корректировать санкционные списки против россиян, включая или удаляя оттуда тех или иных лиц.

«Волков и затеял кампанию – привлек других деятелей из оппозиции к защите акционеров «Альфа-групп». Причем, делал все это втайне от других сотрудников ФБК* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)», – высказал мнение Ремесло.

Юрист предполагает, что Волков мог получить за свои услуги деньги, «потому что он обычно ничего бесплатно не делает». «В итоге своей бурной деятельности Волков подставил своих же коллег по Фонду, поскольку до последнего отрицал сам факт существования обращения в защиту Фридмана. Признался он только тогда, когда его давний оппонент Алексей Венедиктов выложил в Сеть оригинал письма с волковской подписью», – пояснил Ремесло.

Теперь карьера Волкова, скорее всего, кончена. «Правда, остается вопрос, как тайные письма Волкова утекли в прессу. Скорее всего, их выкрали у европейской бюрократии и «слили» Венедиктову какие-то конкуренты ФБК** по оппозиционному движению, так сказать смежники», – подозревает Ремесло.

Как сообщил в четверг телеканал RTVI, соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков (признан иноагентом) объявил о «паузе в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда» Anti-Corruption Foundation International (ACF, признан в России иноагентом). Это произошло после того, как журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом) накануне опубликовал письма за подписью Волкова, адресованные властям Евросоюза. Письма содержали просьбу снять санкции с владельцев «Альфа-групп» – Михаила Фридмана и Петра Авена. Волков изначально стал отрицать, что подписывал документ, и подчеркнул, что его подпись была туда «вфотошоплена».

«Как и зачем это письмо возникло у Венедиктова в таком виде — я не знаю», – заявлял соратник Навального в соцсетях. Но позднее Волков все же признал, что подписывал письмо, назвав этот факт «большой политической ошибкой». Оппозиционер также добавил, что «превысил свои полномочия», поскольку подписал письмо «не в личном качестве, а от имени организации».

Как напоминает телеканал, Anti-Corruption Foundation – иностранная структура Фонда борьбы с коррупцией. Была образована летом 2022 года, после того как суд признал ФБК экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.