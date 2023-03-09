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США выдали ордер на арест принадлежащего Роснефти самолета
Минюст США: Власти Соединенных Штатов выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU
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Министерство юстиции США сообщило, что власти Соединенных Штатов выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU приблизительной стоимостью 25 млн долларов, предположительно находящегося на территории России.
В заявлении американского ведомства говорится, что США выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU. Решение объясняется Минюстом США нарушениями экспортного американского законодательства и введенных против РФ санкций, передает ТАСС.
Минюст США полагает, что самолет может находиться в России, направляться в нее или из нее. Ориентировочная стоимость борта, по версии американской стороны, составляет около 25 млн долларов.
Напомним, в марте 2022 года Минторг США предупредил о мерах в отношении ряда самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля.
В России оценили намерения Польши получить компенсации за прекращение поставок нефти и газа
Эксперт Юшков: Польша вряд ли получит компенсации по газу и нефти
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Шансы Польши получить компенсацию по иску минимальны, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа.
«Претензии Польши абсурдны, особенно в нефтяной сфере. Весь прошлый год они требовали ужесточить санкции против России и запретить доставку нашей нефти по трубе. И когда в ЕС отказались это делать, Варшава заявляла о готовности ввести ограничения на национальном уровне», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На деле же, скорее всего, арбитраж признает ситуацию форс-мажорной. Дело в том, что там остался только контракт «Татнефти», которая не смогла согласовать с Минэнерго график прокачки на польский НПЗ. Соответственно, это государственное решение, а компания просто не могла выполнить условия договора», – полагает собеседник.
«Что касается газовой сферы, контракт Газпрома с польской компанией должен был закончиться еще в декабре прошлого года. Но, напомню, Польша и Болгария стали первыми странами, перед которым встал вопрос, платить ли за энергоресурсы по рублевой схеме. И они отказались от поставок», – заметил он.
«Теперь поляки требуют от нас вернуть разницу между изначально оговоренной стоимостью по контракту с Газпромом и тем, за сколько реально они покупали в итоге топливо. Но тут есть прецедент, когда финская компания также подавала иск к Газпрому и арбитраж принял сторону России, сославшись на нежелание финнов платить в рублях», – заключил Юшков.
Ранее глава польской компании Orlen Даниель Обайтек заявил о планах потребовать компенсации от России за прекращение поставок нефти и газа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Zet. Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, пишет РИА «Новости».
27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.
Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях. Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от России изучается.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.
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Британскую журналистку удивила жизнь в России после года санкций
Журналист Daily Mail Рид удивилась отсутствию дефицита продуктов в России после года санкций
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Британские супермаркеты испытывают дефицит овощей и других продуктов, не могут оплачивать счета за свет и отопление, в то время как жители России, находящейся под санкциями, подобных проблем не испытывают, пишет журналист Daily Mail Сью Рид.
Автор пишет, что фотографии из магазинов и фудкортов Перми говорят о том, что «хваленые западные санкции» в отношении России не оказывают сильного воздействия. Между тем, в британских магазинах наблюдается ограничение продаж помидоров, огурцов, перца и листового салата, фермеры вынуждены отказываться от выращивания овощей в теплицах зимой из-за больших затрат на электроэнергию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По словам журналистки, жители Перми не испытывают проблем в недорогой еде, кроме того овощи можно выращивать в теплице даже суровой зимой из-за дешевого газа. Она также отметила, что фрукты Россия импортирует из дружественных стран, россиянам не приходится беспокоиться ни по поводу отопления, ни по поводу бензина и дизельного топлива.
Жители Перми – 67-летний научный работник британец Джон и его супруга Елена, бывший преподаватель вуза – рассказали Рид, что никакого кризиса не ощущают, и не страдают от санкций, в то время, как в Британии пустеют полки. По словам Джона и Елены, за «большую и шикарную» квартиру они платят 11,5 тыс. рублей вместе с отоплением, водоснабжением и вывозом мусора. Кроме того, у семьи есть дача за городом, где они проводят теплое время года.
Как пишет Рид, в Перми на смену европейским магазинам одежды пришли российские аналоги. Журналистка задалась вопросом, кто выигрывает экономическую войну, если России санкции совсем не вредят, во всяком случае простой народ ничего не заметил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты.
Россия предупредила Запад об обязанности вернуть замороженные активы с процентами
Дипломат Логвинов: Западу рано или поздно придется вернуть России замороженные средства, да еще и с процентами
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Любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
Любая «воровская схема», которую изобретет Европейский союз, противоречит общепринятым правовым нормам, передает РИА «Новости» слова Логвинова.
Он напомнил, что юридическая служба Совета ЕС фактически признала, что рано или поздно государственные активы России придется вернуть, добавив к этому проценты. Если же эти средства по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет обязан компенсировать России потери, сказал дипломат. По его словам, средства придется изыскивать из кармана европейских налогоплательщиков, которые об этом даже не догадываются.
В феврале Юридическая служба Евросоюза фактически подтвердила, что никому не известно местонахождение 86% «замороженных» активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в 258 млрд долларов.
США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть
Помощница министра финансов США Розенберг сообщала о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть в марте
Страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
Розенберг заявила, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен на российскую нефть. При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает никакой потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки» (G7).
NYT: «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка
New York Times заявила о проукраинской группировке, взорвавшей «Северные потоки»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.
Новые разведывательные данные Соединенных Штатов говорят о том, что подрыв обоих газопроводов могли провести члены некоей проукраинской группировки, сказали источники New York Times, передает ТАСС.
Эта группа работала неофициально и якобы без ведома украинского президента Владимира Зеленского и центральных киевских властей. Однако, как пишет издание, эта тема остается открытой.
Cогласно разведданным, взрывчатку на «Северных потоках», вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.
Участники диверсии, скорее всего, были гражданами Украины или России. Представители администрации США сообщили, что американцы и британцы в подрыве не участвовали, утверждает газета.
Также собеседники издания указали, что свидетельств причастности Москвы к подрыву газопроводов у Вашингтона также нет.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, заявивший о расследовании, указывавшем на вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков», сказал, что с самого начала считал США главным подозреваемым в этом теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что судьбу обоих газопроводов определит Газпром.
США отказали части российской делегации в ООН в визах
Американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), заявила представитель России Ирина Тяжлова.
Вашингтон отказал российским делегатам в визах безосновательно и в «вызывающей форме», это грубое нарушение обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН, заявила Тяжлова, передает ТАСС.
Она отметила, что ранее подобная мера применялась в отношении главы делегации.
Российская сторона призывает Секретариат ООН и главу заседания принять меры для пресечения такой пагубной практики.
В 2022 году официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная.
Экс-советник главы Пентагона заявил о гибели Украины как государства
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина как государство мертва
Украина как национальное государство уже мертва, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube рассказал, что 40% городов и инфраструктуры Украины уничтожено, а вся промышленная база этой страны и все, что имело на Украине «реальную цену», перешло в состав России. Он отметил, что это традиционно регионы с русским населением, передает РИА «Новости».
Американский полковник также сообщил, что с Украины за год уехали миллионы жителей, население этой страны сократилось с 42 млн человек до 18–22 млн человек.
Макгрегор ранее заявлял, что сразу после военного поражения Украины США забудут про эту страну, переключившись на другой «новостной сюжет».
Полковник Макгрегор предупредил, что российские войска могут дойти до границы Польши
Полковник Макгрегор завил о необходимости Вашингтону заключить соглашение с Москвой
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Американской администрации придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, иначе последствия для киевского режима и для США окажутся крайне негативными, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Соединенные Штаты недооценили российскую сторону, и потому сейчас наблюдают катастрофу, вооруженная Америкой и их союзниками украинская армия уничтожена, заявил Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу, передает РИА «Новости».
ВСУ теряют тысячи людей в день, и это происходит потому, что Вашингтон недооценил обеспокоенность Москвы, расценивая конфликт как возможность нанести урон.
Пока в ходе конфликта удалось лишь ослабить НАТО, навредить своей репутации. Следующим шагом должно быть признание ошибки и заключение мирного соглашения.
Если это не будет сделано, то российская армия форсирует Днепр, займет Киев и дойдет до границы Польши, и ничто не сможет остановить ее, заключил Макгрегор.
Ранее Макгрегор заявлял, что Украина как национальное государство уже несостоятельна.
США вывели из-под санкций несколько дочерних структур Сбербанка
Министерство финансов Соединенных Штатов вычеркнуло из санкционных списков несколько «дочек» Сбербанка, заявило само американское ведомство.
В общей сложности из-под санкционного режима вывели четыре предприятия Сбербанка, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского минфина.
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Западу не удалось санкциями «заставить страдать» народ России.
В Кремле разъяснили цель публикаций в СМИ США о «Северных потоках»
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал публикации о взрывах на «Северных потоках» попыткой отвлечь внимание
Публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков выразил уверенность, что это скоординированный вброс в СМИ, авторы теракта таким образом хотят отвлечь внимание, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».
Песков указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию, что является чудовищным преступлением.
Ранее в посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем из-за сокращения производства вооружений и ракет
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США не готовы к противостоянию с Россией и Китаем из-за сокращения производства нового оружия и боеприпасов, а также внутренних противоречий в стране, пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что США не производит достаточного количества вооружений для противостояния и сдерживания других мировых держав.
США не могут быстро реагировать в условиях наступления нового этапа борьбы из-за внутренних противоречий, различных оценок угрозы со стороны Китая, отвлечения внимания на текущие проблемы, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Газета пишет, что в США сократилось производство подлодок и ракет за годы борьбы с террористическими группировками на Ближнем Востоке. Учения показали, что запас американских ракет большой дальности закончится через неделю в случае конфликта на Тайване.
Кроме того, отмечается отставание США по разработке сверхзвуковых вооружений, а также снижение привлекательности военной службы.
Отмечается, что в случае обострения ситуации США должны будут вести войну против Китая и России, возможно, в Арктике, при том, что у американского флота нет достаточного количества ледоколов.
По данным газеты, перевооружиться и обеспечить технологическое преимущество США смогут только 2030 году. Между тем, по данным американских равзедслужб, конфликт на Тайване может произойти гораздо раньше.
В то же время, пишет издание, военный бюджет США увеличивается с каждым годом, а расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году составят 140 млрд долларов, что является абсолютным рекордом.
Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг намекнул, что после Украины НАТО намерено начать новый вооруженный конфликт на Тайване.
В январе генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что в 2025 году Соединенные Штаты будут воевать с Китаем из-за попытки КНР установить контроль над Тайванем.
Ранее американский ветеран предрек США поражение в войне с Россией из-за БРИКС.
Госдеп заявил о контактах с послом России
Госдеп заявил о контактах с послом России Антоновым
Представители американского внешнеполитического ведомства в последнее время провели контакты с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс отказался «вдаваться в детали», но подтвердил, что посол Антонов «провел ряд контактов, в том числе личных», с сотрудниками Госдепартамента, передает ТАСС.
3 марта Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.
Разведка США заявила о «наращивании помощи» Китая России в контексте СВО
Москва и Пекин усилили сотрудничество во всех секторах, КНР «помогает России в контексте СВО на Украине», заявила глава национальной разведки США Эврил Хейнс.
Вашингтон не считает, что Москва и Пекин станут такими же союзниками, какие есть у стран в НАТО, но наращивание взаимодействия фиксируется во всех секторах, заявила Хейнс, передает ТАСС.
Она добавила, что Китай якобы оказывает помощь «России в контексте конфликта». При этом Китай якобы не стремится «делать это так же публично», как в другой ситуации, поскольку учитывает риски для репутации.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что Пекин изучает возможность передачи Москве беспилотников и артиллерийских систем для нужд СВО.
В Пентагоне заявили о символическом значении Артемовска
Глава Пентагона Остин: Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое
Город Артемовск (украинское название Бахмут) имеет больше символическое значение, а не стратегическое, считает глава Пентагона Ллойд Остин, передает Reuters.
Остин находится в Иордании, где он и заявил о символическом значении Артемовска, сообщает РИА «Новости».
Остин отказался предполагать, перейдет ли город под контроль российских войск. При этом он отметил, что падение Артемовска вовсе не будет свидетельствовать о том, что Россия изменила ход сражения.
Ранее The New York Times сообщила, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
Сенатор Долгов: Для возвращения замороженных на Западе активов России нужна победа в спецоперации на Украине
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Действия США и ЕС в отношении активов России незаконны. Обращения в международные суды вряд ли принесут результаты. Вероятно, наиболее эффективным путем является полная реализация поставленных целей на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали сенатор Константин Долгов и экономист Антон Любич. Ранее Россия предупредила Запад об обязанности вернуть замороженные активы с процентами.
«Имеется два выхода из ситуации с кражей активов РФ. Первый – попытка правового урегулирования вопроса. Здесь речь идет о международных судах. Действия Запада незаконны, но мы прекрасно понимаем, что тогда Россия вновь столкнется с предвзятым отношением», – считает сенатор Константин Долгов.
«Международные суды находятся под сильнейшим влиянием США. Интересно, что происходящее не согласуется даже с внутренним законодательством Штатов и ЕС. Политикам стран Запада приходится на ходу выдумывать оправдания самого настоящего воровства. Вашингтон превратил существующие нормы в пустой звук», – подчеркивает собеседник.
«К сожалению, приходится признать, что обращение в международные суды будут малоэффективны, но отказываться от этого не стоит. Их можно использовать в качестве своеобразного рупора нашей позиции. Также Москве необходимо сосредоточиться на политических мерах, а именно на победе в СВО. Полная реализация поставленных целей на Украине позволит нам диктовать собственные правила игры», – резюмирует Долгов.
«Судьба российских суверенных активов рано или поздно решится путем договора между западными странами и Москвой. Конечно, на урегулирование уйдут десятилетия. Однако в какой-то момент Западу что-то понадобится от РФ. Мы, соответственно, напомним о нерешенном вопросе, и компромисс станет единственным выходом из ситуации», – в свою очередь считает экономист Антон Любич.
«Подчеркну, что законных оснований для изъятия наших активов нет. Однако в международном праве не существует «полиции». Контроля над действиями акторов не ведется, а значит, любая норма исполняется ровно настолько, насколько заинтересованная сторона способна добиться ее реализации», – резюмирует Любич.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что замораживание Западом активов РФ является «воровской схемой». По его мнению, рано или поздно США и странам Евросоюза придется возвращать «украденные деньги с процентами».
Дипломат отметил, что Запад будет вынужден изыскивать средства для компенсации из кармана собственных налогоплательщиков. При этом он указал, что Совет ЕС фактически признал необходимость возвращения денег России в будущем.
Напомним, в феврале Юридическая служба Евросоюза заявила, что местонахождение 86% замороженных активов Центрального банка РФ остается неизвестным. По оценкам ведомства, общий размер средств может составлять около 258 млрд долларов.
Ранее европейские юристы призвали обязать банки сообщать подробности о суммах замороженных активов российского ЦБ. При этом Bloomberg сообщал, что представители Евросоюза нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из капитала РФ для интересов Украины.
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