США решили ограничить обслуживание используемых в России «Боингов»

Минторг США предупредил о мерах в отношении ряда самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля. В список попали 99 «Боингов», а также самолет Романа Абрамовича.

Американский Минторг направит различным компаниям по всему миру уведомление о том, что заправка, техническое обслуживание, ремонт, предоставление запчастей или услуг коммерческим и частным самолетам, «летавшим в Россию с очевидным нарушением правила экспортного контроля США», требуют разрешения.

«Компании, оказавшие эти услуги указанным транспортным средствам, могут подвергнуться мерам со стороны США, которые могут включать «существенные тюремные сроки, штрафы, потерю экспортных привилегий или иные ограничения», – приводит ТАСС сообщение ведомства США.

Опубликованный ведомством список воздушных судов включает 99 самолетов Boeing, которые эксплуатируются российскими пассажирскими и грузовыми авиаперевозчиками, в том числе «Аэрофлотом», AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и «Авиастаром». В списке также оказался самолет Gulfstream G650, принадлежащий российскому предпринимателю Роману Абрамовичу.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций, а также разбиралась, что будет с рынком авиаперевозок внутри страны.