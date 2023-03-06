В офисе генсека ООН отреагировали на невыдачу виз США делегатам из России

Спикер генсека ООН Дюжаррик заявил об обязанности США выдать визы российским делегатам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «очень сосредоточен» на том, чтобы США – страна, принимающая штаб-квартиру международной организации, – выдавала визы всем делегатам, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик заявил ТАСС, что обязательства принимающей штаб-квартиру ООН страны должны соблюдаться и что все делегации, у которых есть дела в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, должны получать для этого визы.

Ранее представитель России Ирина Тяжлова заявила, что американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).

Проблемы с выдачей американских виз российским делегатам для участия в заседаниях ООН наблюдаются давно и за последний год только обострились. Спикер МИД РФ Мария Захарова называла ситуацию с визами отвратительной.