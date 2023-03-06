США отказали части российской делегации в ООН в визах

Американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), заявила представитель России Ирина Тяжлова.

Вашингтон отказал российским делегатам в визах безосновательно и в «вызывающей форме», это грубое нарушение обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН, заявила Тяжлова, передает ТАСС.

Она отметила, что ранее подобная мера применялась в отношении главы делегации.

Российская сторона призывает Секретариат ООН и главу заседания принять меры для пресечения такой пагубной практики.

В 2022 году официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная.