МИД назвал критической ситуацию с невыдачей виз США российским дипломатам в ООН

В министерстве иностранных дел России заявили, что ситуация с невыдачей американских виз российским дипломатам в ООН остается критической, США создают серьезные препятствия работе делегаций, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Еще одна тема, связанная с ООН, мы ее регулярно затрагиваем. Речь идет о выдаче виз представителям России для въезда на территорию США с целью участия в мероприятиях различных органов и учреждений ООН. Лучше эту тему охарактеризовать не как выдачу, а как невыдачу, так как ситуация остается реально критической. Последнее заседание комитета ООН по сношениям со страной пребывания, а оно состоялось 25 февраля, показало, что прогресса в этом вопросе не просматривается», – заявила Захарова, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в прошлом году 18 представителей России не получили визы на 74-ю сессию Генассамблеи ООН. Ни одна из этих 18 виз не выдана до сих пор.

Захарова уточнила, что аналогичные ситуации произошли и с другими российскими делегатами, которые должны были принять участие в мероприятиях ООН.

«В Вашингтоне пытаются таким образом, видимо, отбирать делегатов, экспертов для участия в ооновских мероприятиях, создавая тем самым серьезные препятствия работе госделегаций. Это является грубейшим нарушением международных обязательств США, обусловленных статусом государства пребывания ООН», – отметила Захарова.

При этом во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что генсек ООН Антониу Гутерреш запустит арбитражное разбирательство из-за систематической невыдачи виз США делегациям.

«В резолюции ООН 17/195... также указано, что если ситуация с невыдачей виз не будет урегулирована в разумный срок, то серьезным образом будем рассмотрена возможность обращения в арбитраж, предусмотренный соглашением между ООН и США о центральных учреждениях ООН от 1947 года», – подчеркнула представитель МИДа.

«Очевидно, что такой разумный срок уже истек, и мы ожидаем от генерального секретаря ООН господина Гуттереша конкретных действий по инициированию арбитражного разбирательства в связи с нарушением США их международных обязательств, обусловленных статусом государства пребывания ООН, все юридические основания для этого у него имеются», – добавила она.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен проблемой невыдачи виз США дипломатам, находится в контакте с американскими властями и пытается найти решение проблемы.

В МИДе заявляли, что ситуация с выдачей виз российским официальным лицам в США продолжает деградировать. В Кремле также выражали обеспокоенность из-за невыдачи виз российским дипломатам.

Напомним, 18 октября американцы сорвали заседание комиссии ООН по разоружению невыдачей визы главе российской делегации Константину Воронцову.