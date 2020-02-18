США сорвали заседание комиссии ООН невыдачей визы главе делегации России

Заседание комиссии ООН по разоружению отложено на 10 дней из-за невыдачи визы США главе делегации России Константину Воронцову, сообщила Всемирная организация.

В ходе состоявшегося во вторник заседания первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что главе российской делегации, начальнику отдела МИД по вопросам многостороннего разоружения Воронцову не была вовремя выдана виза США, в связи с чем он не смог прибыть на заседание.

«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на 10 дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности РФ в связи с невыдачей делегату американской визы», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В нем уточняется, что ни одна из стран в ходе встречи не представила возражений решению перенести сессию.

В начале февраля в МИД заявили, что ситуация вокруг выдачи виз российским официальным лицам, направляющимся в США по служебным делам, продолжает деградировать.

В декабре МИД отмечал, что это происходит при попустительстве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша – Россия предлагала в связи со сложившейся ситуацией перенести заседания Всемирной организации в другие страны. ГА ООН ограничилась принятием резолюции, в которой призвала Соединенные Штаты прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран.

Ранее подобное происходило уже неоднократно: так, в декабре глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в очередной раз не получил американскую визу для участия в работе ГА ООН.