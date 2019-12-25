Захарова высказала претензии в адрес генсека ООН

Невыдача виз США российским работникам ООН в Нью-Йорке происходит при попустительстве генерального секретаря организации Антониу Гутерреша, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию. При помощи этого своеобразного «административного ресурса» американцы прибегают к практике недобросовестной конкуренции, смещая с интересующих их постов россиян и продвигая туда своих военнослужащих», – сказала Захарова, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что эти события происходят «при явном попустительстве со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН».

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН американские визы не смогли получить 18 российских делегатов. Так, в декабре глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в очередной раз не получил американскую визу для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Вопрос с невыдачей виз представителям России стал предметом обсуждения на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания. В итоге Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, в которой призвала Соединенные Штаты прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на мероприятия всемирной организации.