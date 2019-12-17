Посольство США не выдало Косачеву визу для участия в ГА ООН

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что американское посольство в очередной раз не выдало ему визу для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

«Российская сторона еще раз запросила визу для члена официальной делегации Косачева Константина Иосифовича. Повторный запрос был направлен в адрес посольства США 8 ноября этого года. По состоянию на сегодня, посольство США не ответило на этот визовый запрос. Это означает, что уже второй раз мне, как члену официальной делегации РФ на сессии Генассамблеи ООН, будет отказано в визе. А значит, будет отказано в возможности участвовать в работе Генеральной Ассамблеи ООН на территории США», – сказал Косачев, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к национальной юрисдикции США, так как Вашингтон по специальному соглашению с ООН гарантировал оформление виз для всех участников соответствующих мероприятий по линии ООН на территории США.

«Констатирую, что США радикальнейшим образом свои обязательства перед ООН и перед международным сообществом таким образом нарушили», – сказал глава международного комитета Совфеда.

В октябре два комитета Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. Россия заявила, что США пытаются подорвать работу ООН и умышленно затрудняют деятельность организации.