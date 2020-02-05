МИД заявил об ухудшении ситуации с невыдачей виз США российским официальным лицам

Ситуация вокруг выдачи виз российским официальным лицам, которые направляются в США по служебным делам, продолжает деградировать, заявили в МИД России.

«С сожалением констатируем, что ситуация вокруг выдачи виз российским официальным лицам, направляющимся в США по служебным делам, не только не улучшается, но продолжает деградировать. Несмотря на наши неоднократные обращения, призывы к снятию препятствий, визовые отказы со стороны американских властей приобретают массовый характер. Это осознанная, преднамеренная линия Вашингтона», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что российские дипломаты столкнулись с препонами еще в 2017 году, в том числе те, кто направлялись в секретариат ООН в Нью-Йорке.

«В прошлом году отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов», – отмечает МИД.

Указывается, что отказы продолжаются до сих пор, в том числе с ними сталкиваются сотрудники МИД, которые направляются в штаб-квартиру ООН.

«Ситуация доведена до абсурда – визы не получают руководители и эксперты наших ведомств, которым сами американцы направили официальные приглашения. В результате срываются важные переговоры, ущерб наносится полноценной работе самой ООН. На необходимость обеспечения нормальных условий для функционирования ООН, выдачи виз на регулярной основе накануне обратил внимание генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш», – заявили в МИД.

При этом, отмечает ведомство, Белый дом пытается обосновать свой деструктивный подход визовыми трудностями, с которыми «приходится сталкиваться американским загранучреждениям в нашей стране».

«Однако эти аргументы не выдерживают критики. Не мы начали «визовую войну», которая уже три года ведется против России, а все наши шаги, предпринимаемые в последнее время, носят исключительно ответный характер, что Вашингтону прекрасно известно», – заявили в МИД.

В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила проблемы с получением виз в США российскими офицерами военно-штабного комитета СБ ООН тем, что американские власти «выдавливают» россиян из комитета, продвигая своих военнослужащих.

Также она отметила, что невыдача виз США происходит при попустительстве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.