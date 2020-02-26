Стало известно о попытках генсека ООН разобраться с невыдачей виз США дипломатам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен проблемой невыдачи виз США дипломатам, находится в контакте с американскими властями и пытается найти решение проблемы, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Проблема невыдачи виз, ограничений на передвижения представителей определенных государств-членов ООН является вопросом, который весьма тревожит генерального секретаря. Генсек и его юридический советник продолжают выражать обеспокоенность в разговорах с высокопоставленными представителями правительства принимающей страны и пытаются найти решение проблемы», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Россия потребовала запустить процедуру арбитража в ООН для разрешения ситуации с невыдачей виз США иностранным дипломатам.

В МИД заявляли, что ситуация с выдачей виз российским официальным лицам в США продолжает деградировать. В Кремле также выражали обеспокоенность из-за невыдачи виз российским дипломатам.

Напомним, 18 октября американцы сорвали заседание комиссии ООН по разоружению невыдачей визы главе российской делегации Константину Воронцову.