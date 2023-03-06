В Союзе журналистов назвали дикими слова Познера о попадании журналистов в ад

Секретарь Союза журналистов раскритиковал слова Познера о попадании журналистов в ад

Заявления телеведущего Владимира Познера о том, что многие журналисты подают ложь за правду, занимаясь откровенной пропагандой, и попадут в ад, являются дикими и неэтичными, заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

Он напомнил, что Познер сам называл себя «старым пропагандистом». При этом СЖР не намерен больше давать комментарии по поводу слов Познера.

«Огульные» обвинения журналистов в том, что они занимаются исключительно пропагандой и ничем другим, звучат странно, заявил Шафир, передает «Газета.ru».

«Особенно из уст человека, который неоднократно в целом ряде интервью называл себя старым пропагандистом, заявлял о том, что работал на средства пропаганды», – сказал секретарь СЖР.

Он напомнил, что Познер работал в Агентстве печати «Новости», а также в Гостелерадио СССР, как раз-таки занимаясь вопросами пропаганды вещания на Западную Европу, на Великобританию, на США.

Слова о том, что журналисты попадут в ад от «атеиста» Познера Шафир назвал дикими и неэтичными, так как Познер сам является обладателем советских наград, высшей журналистской награды «Золотое перо», «Легенда отечественной журналистики».

Познер ранее во время конференции онлайн-университета Ubiquity University, раскритиковал работу российских журналистов. Он заявил, что ему стыдно за коллег, так как они «занимаются пропагандой». По мнению Познера, многие журналисты попадут в ад.