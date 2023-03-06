|
|
Главу строившей арену в Новосибирске компании арестовали по обвинению в мошенничестве
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал обвиняемого в крупном мошенничестве Михаила Воловича, гендиректора компании ООО «Строймонтаж» (Москва) – субподрядчика строительства ледовой арены.
Как сообщил источник РИА «Новости», постановлением Октябрьского райсуда Новосибирска была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК Михаила Воловича до 27 апреля.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что в Москве на прошлой неделе прошли обыски в организациях, связанных со строительством ледовой арены в Новосибирске. По его словам, руководитель ООО «Строймонтаж» Михаил Волович привлечен как подозреваемый, в пятницу он был этапирован в Новосибирск.
По данным источника, строителя обвиняют в хищении более 100 млн рублей, которые были перечислены подрядчиком ООО «Строймонтаж» на выплату зарплаты сотрудникам организации.
Девушка из Штутгарта победила трансгендера в финале конкурса «Мисс Германия»
|
|
Кира Гайс из Штутгарта (Баден-Вюртемберг), получившая признание за свою работу с молодежью, одержала верх в конкурсе «Мисс Германия».
Как передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), в этом году около 15 тыс. женщин подали заявки на участие в конкурсе «Мисс Германия», до финала дошли лишь десять человек, в том числе трансгендер Заския фон Барген из деревни Фридрихсфен в Нижней Саксонии.
Победительница конкурса Гайс основала в Магдебурге церковную общину для молодых людей, а теперь планирует создать общенациональную молодежную платформу, на что она получила 25 тыс. евро.
Девушка рассказала со сцены, как в подростковом возрасте попала в среду, где алкоголь и наркотики были в порядке вещей. По ее словам, благодаря общению с молодежью она смогла найти в жизни другие ориентиры.
Напомним, в 2020 году на конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь Новая Зеландия» впервые победила трансгендерная женщина Ариэль Кейл.
Шольц назвал условие для гарантий безопасности Украины
Шольц заявил о готовности Запада предоставить гарантии безопасности Украине после завершения конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN выразил уверенность, что Запад готов предоставить гарантии безопасности Украине после завершения конфликта.
При этом он отметил, что время для этого еще не пришло, передает ТАСС.
Кроме того, Шольц рассказал, что оборонное производство в Германии будет постоянно расти. Он считает, что постоянное производство увеличит мощности ФРГ и усилит безопасность.
Шольц добавил, что в 2023 году правительство Германии «заключит все необходимые соглашения с оборонной промышленностью о том, что та будет предоставлять» властям.
Также в интервью канцлер высказал мнение, что поставки вооружений Китаем в Россию повлекли бы за собой последствия для Пекина.
«Но мы сейчас на том этапе, когда мы ясно даем понять, что этого не должно произойти. И я настроен сравнительно оптимистично относительно того, что наш запрос будет успешным в данном случае. Но нам нужно наблюдать и быть очень, очень осторожными», – добавил он.
Также Шольц заявил, что Запад не будет принимать решения об условиях мира на Украине, в том числе за счет территориальных уступок Киева, вместо украинцев, так он ответил на вопрос о том, возможны ли переговоры по урегулированию конфликта на условиях отказа Украины от Крыма и части Донбасса.
Напомним, в ЕС пригрозили Китаю санкциями за возможные поставки оружия России.
Ранее СМИ сообщали, что вопрос возможных гарантий безопасности со стороны НАТО Украине не играл роли на встрече канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
До этого президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что НАТО следует пообещать Украине гарантии безопасности после завершения конфликта.
WSJ: Байден остудил требующих «поражения России» лидеров Прибалтики
|
|
Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине, сообщили СМИ.
The Wall Street Journal со ссылкой на слова источника, знакомого с ходом переговоров, пишет, что в кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров Прибалтики из-за их частых призывов к поражению России на Украине.
Как уточняет издание, среди близких союзников Украины в Восточной Европе есть опасения по поводу некоторых идей, появляющихся в западных столицах, о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Россией.
Байден также предположил на прошлой неделе, что бремя ответственности, возможно, придется перенести на дипломатию после победы Украины «на поле боя», как надеются официальные лица США и других западных стран.
Накануне обозреватель National Interest Майкл Гай выразил мнение, что вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ.
В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отбрасывает серьезные предложения о переговорном процессе по Украине.
Кроме того, американский политический аналитик Фарид Закария считает, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры.
Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.
МВД объявило в розыск соучастника теракта в Брянской области Илью Богданова
|
|
МВД России внесло в базу розыска возможного организатора теракта в Брянской области Илью Богданова. Его ищут по статье УК.
Илья Богданов, 1988 года рождения, есть в базе розыска МВД, передает РИА «Новости».
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в ответе на запрос на сайте. Статья, инкриминируемая Богданову, не указывается.
Он также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нему может быть причастен некий Илья Богданов. Видеозапись с похожим на него человеком была опубликована в Telegram-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. СМИ «узнали» в одном из диверсантов Богданова.
В пятницу посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал нападение украинских диверсантов в Брянской области, в результате которого погибли два человека, терактом.
WSJ: Украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений
Часть наиболее подготовленных подразделений украинских войск разгромлены в районе Артемовска (украинское название Бахмут) в последние месяцы, сообщила газета Wall Street Journal.
Отмечается, что бригады в районе города различаются по уровню подготовки и не всегда могут должным образом взаимодействовать друг с другом. Один из украинских командиров рассказал, что его позиции были захвачены из-за того, что ближайший батальон был создан из добровольцев и покинул свой район без предупреждения, передает РИА «Новости».
Напомним, второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск может стать свидетельством того, что для киевских войск наступило сложное время, заявил обозреватель New York Times Марк Сантора.
В МИД назвали условие участия России в зерновой сделке
Захарова: Россия готова участвовать в зерновой сделке только при ее равноправном выполнении
Россия готова и далее выполнять договоренности в рамках зерновой сделки, при условии, что другие ее участники будут исполнять обязательства на равноправной основе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос о перспективах продления зерновой сделки, отметила, что если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и «понукание и махинации с другой стороны», если эта договоренность равноправная, то РФ всегда свою часть выполняла и выполнять собирается во всех договоренностях, передает ТАСС.
«Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините»,– подчеркнула она.
«Если мы говорим о набивании карманов вот этими самыми западными, в первую очередь американскими, компаниями, и желании их в очередной раз смухлевать себе в выгоду, то это опять же из серии махинаций [госсекретаря США Энтони] Блинкена», – добавила дипломат.
В среду в США призывали Россию согласиться на продление и расширение зерновой сделки.
Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продление зерновой сделки возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений.
Сенатор Климов: США используют лазейки в ДНЯО и не собираются от этого отказываться
|
|
США уворачиваются от предложений России не иметь ядерного оружия за пределами своих границ, при этом численность ядерного оружия США на территории Европы не раскрывается. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов, комментируя очередную годовщину вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Договор о нераспространении ядерного оружия по большому счету важен всему миру. То есть и странам, которые обладают таким оружием, и всем остальным государствам. Он хоть и не абсолютно, но в значительной мере сдерживает расползание этого очень опасного оружия», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«России, США, Китаю, Франции и Великобритании не выгодно, чтобы «клуб обладателей ядерного оружия» разрастался несмотря на то, что вопросы о каких-то совместных интересах этих стран кажутся довольно парадоксальными в нынешней ситуации. А между тем расширение этого круга потихоньку происходит. Помимо вышеперечисленных государств, есть и другие страны, которые не скрывают наличие ядерного оружия», – отметил сенатор.
Рассуждая о взаимоотношениях США и России в рамках данного договора, Климов отметил, что «несмотря на сдерживающую функцию, американцы предпринимают всяческие попытки его обойти». «Например, они уворачиваются от наших предложений не иметь ядерного оружия за пределами своих границ. У нас нет ни оружия за пределами страны, ни планов по его размещению, в отличие от США», – подчеркнул он.
Собеседник акцентировал внимание на том, что численность ядерного оружия США на территории Европы не раскрывается. «Они используют лазейки в договоре и не собираются от этого отказываться», – отметил парламентарий.
Климов также указал на отсутствие значимой роли ООН и в частности МАГАТЭ по нераспространению ядерного оружия. «Принимать решения в этой сфере могут лишь несколько государств, причем почти все они представлены среди постоянных членов Совбеза ООН. В свою очередь МАГАТЭ может только контролировать исполнение решений, выработанных этими странами», – сказал он.
«Стоит также отметить, что МАГАТЭ в значительной степени находится под влиянием Соединенных Штатов, поскольку в состав организации входит много государств, подконтрольных американцам, в том числе все страны НАТО. Поэтому говорить об объективности, особенно в нынешних условиях, практически не приходится», – заключил сенатор.
Напомним, 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. 11 мая 1995 года свыше 170 стран-участниц договорились продлить действие договора на неопределенный срок без каких-либо дополнительных условий.
Осенью посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за границей ядерное оружие на родину, ликвидировав инфраструктуру для его хранения и использования. Он отметил, что российский арсенал вооружений не представляет угрозы для США. Ранее сообщалось, что США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о приостановке Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). «Повторю, Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», – подчеркнул президент.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бомбардировщик Ту-22М совершил экстренную посадку в Пулково
Бомбардировщик Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково
Бомбардировщик Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково из-за неблагоприятных погодных условий.
Источник ФАН сообщил, из-за погодных условий самолет не смог приземлиться на военном аэропорту, кроме того у бомбардировщика заканчивалось топливо. После дозаправки самолет отправится на военный аэродром.
Ранее самолет авиакомпании «Россия» экстренно сел в Красноярске вследствие разгерметизации салона, пострадавших нет.
Российские войска за сутки уничтожили 540 украинских военных
|
|
Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 540 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной группировки войск в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР.
В Минобороны уточнили, что за сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».
Ведомство подчеркнуло, что на Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевая машина РСЗО «Смерч», а также гаубица Д-30.
«В районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка ДНР уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Также в районе населенного пункта Николаевка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР.
Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20. В районе населенного пункта Варваровка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, указали в Минобороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.
«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», – отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили три вертолета Ми-8 Украины у населенных пунктов Суворово в ДНР, Покровское Днепропетровской области, а также Новоселовка Запорожской области.
Bloomberg: Ссора Германии и Польши грозит подорвать поставки оружия Киеву
Поставкам оружия на Украину может угрожать напряжение в отношениях между Германией и Польшей, сообщило агентство Bloomberg.
Как напоминает издание, Варшава постоянно обвиняла Берлин в задержке отправки танков ВСУ. При этом, когда канцлер Германии Олаф Шольц одобрил поставку «Леопардов», Польша сама с трудом выполнила обязательство, передает РИА «Новости».
Также Варшава уже более года требует от Берлина выплатить 1,3 трлн долларов репараций, напомнили в статье.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что не проходит и недели, чтобы Варшава не нагрубила Берлину. То один польский министр заявит, что ФРГ «сама виновата» в украинском конфликте, потому что «годами укрепляла силу» России. То другой попеняет за медлительность в поставке Киеву «Леопардов». Третий напомнит, что Польша по-прежнему ждет репараций за преступления Гитлера.
В ДНР заявили о полной зачистке от украинских силовиков ж/д станции Ступки в Артемовске
НМ ДНР: Завершилась зачистка железнодорожной станции Ступки на северной окраине Артемовска
Зачистка железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска полностью завершилась, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
Как сообщили в Народной милиции ДНР, штурм и зачистка станции Ступки на севере Артемовска завершились, район полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», передает ТАСС.
Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут). Также командир ВСУ с позывным «Мадьяр» заявил, что получил приказ покинуть город.
Азербайджан потребовал вывода армянских военных из Карабаха
МИД Азербайджана заявило о необходимости вывода армянских военных из Карабаха, где в воскресенье произошла стрельба.
В сообщении говорится, что Баку, кроме вывода войск, требует выполнения трехсторонних заявлений, прекращения незаконной транспортировки оружия и боеприпасов, личного состава и мин из Армении на азербайджанскую территорию, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД Армении заявили, что действия азербайджанской диверсионной группы, в результате которых погибло три человека, являются терроризмом.
СМИ сообщили, что в районе Хайпалу диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурной машине паспортно-визового отдела полиции. Трое сотрудников полиции погибли, еще один находится в больнице.
Фигуристка Аделия Петросян выиграла финал Гран-при России
|
|
Аделия Петросян стала победительницей Финала Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.
По сумме двух программ Петросян получила 255,01 балла. Второе место заняла Камила Валиева (241,76). Третьей стала Елизавета Туктамышева (241,61 балла), передает РИА «Новости».
Петросян 15 лет. Ученица заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе является бронзовым призером чемпионата России – 2022, а также обладательницей серебра юниорского первенства страны 2021 года.
Туктамышевой 26 лет. Подопечная заслуженного тренера РФ Алексея Мишина является чемпионкой мира, Европы и победительницей Финала Гран-при 2015 года, обладательницей серебра чемпионата мира 2021 года. Также она завоевала золото на чемпионате России – 2013.
Валиевой 16 лет. Ученица Тутберидзе является олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях и чемпионкой Европы, двукратным серебряным призером чемпионатов России (2021, 2023).
Финал Гран-при России проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» и завершится 5 марта. Призовые за победу составляют 1 млн рублей, за второе место – 750 тыс. рублей, за третье – 500 тыс.
Напомним, весной совет Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне начала российской спецоперации на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.
МИД: Россия готовит упрощение визового режима с шестью странами
Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, включая Индию, Сирию и Индонезию, сообщил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
По словам замминистра, проработка проектов межправительственных соглашений по упрощению визового режима ведется с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Россия также готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами и еще семью странами.
В Германии заявили о разногласиях между Зеленским и Залужным по Артемовску
Bild: Между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным возникли разногласия по ситуации вокруг Артемовска
|
|
У президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принципиально разные взгляды на ситуацию вокруг Артемовска (украинское название Бахмут) и дальнейший план действий, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой источники.
По данным издания, Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об оставлении города, передает РИА «Новости».
Между тем украинское руководство считает правильным решение продолжать удерживать Артемовск. Неназванный украинский военный аналитик заявил Bild, что в ВСУ, скорее всего, разделяют позицию Залужного.
Аналитик отметил, что большинство военных ВСУ в Артемовске не понимают, почему город продолжают удерживать и какова стратегия.
Солдаты ВСУ считают, что отступить надо было еще давно. «Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофа», – сообщили изданию в украинской армии.
Ранее обозреватели The New York Times сообщили, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.