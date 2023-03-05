Мемориальную табличку в честь Владимира Жоги открыли в Донецке

Источник: В Донецке открыли мемориальную табличку в честь Владимира Жоги

В Донецке открыли мемориальную табличку в честь командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, погибшего год назад при освобождении города Волноваха, сообщил источник с места событий.

Как сообщил источник РИА «Новости», табличку установили на Республиканском центре беспилотных систем имени Владимира Жоги, открытого по его инициативе.

Как рассказал на церемонии открытия отец погибшего Артем Жога, он рад успешной работе центра, где обучаются владению БПЛА. «Владимир говорил, что за беспилотниками будущее», – заявил Артем Жога.

В самой Волновахе состоялся траурный митинг у памятника Жоге и концерт памяти. Как сообщил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко, ВСУ нанесли два удара из РСЗО HIMARS по центру города, когда там проходил митинг.

Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).

6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).

В мае 2022 года в донецком Парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола открыли бюст Героя России и ДНР, бывшего командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Жога превратился в легенду Донбасса.