На юге Сахалина от берега оторвало льдину с 18 рыбаками

В Долинском районе на юге Сахалина около 18 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за отколовшейся льдины, проводится спасательная операция, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

В сообщении ведомства говорится, что информация об отрыве льда с рыбаками от с. Стародубское до с. Взморье Долинского района поступила 5 марта в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области по системе 11. Отмечается, что, по предварительным сведениям, на льду находятся 18 человек, передает РИА «Новости».

В пресс-службе добавили, что на место происшествия выехали местные спасатели и их коллеги из Южно-Сахалинска, а также медики, сотрудники МВД и ГИМС Долинского района.

В прошлую субботу ГУ МЧС РФ по Сахалинской области сообщили, что льдину с 50 рыбаками оторвало в Долинском районе недалеко от села Стародубское.