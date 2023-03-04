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Зеленский заявил о желании Киева начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году
Владимир Зеленский заявил о желании Украины начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году
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Киев стремится завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии, и хочет начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в этом году, заявил президент Украины Владимир Зеленский главе Европарламента Роберте Метсоле.
На встрече во Львове с Метсолой Зеленский призвал главу Европарламента усилить санкции против России. Президент Украины заявил, что Киев стремится, как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций ЕК, и готов начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в этом году, передает ТАСС.
Напомним, руководители государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года предоставили Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в Евросоюз.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Европейские страны не заинтересованы в том, чтобы Украина вступала в ЕС.
Дочь Эдиты Пьехи рассказала о позиции певицы по СВО
Илона Броневицкая рассказала об отношении Эдиты Пьехи к СВО
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Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая заявила, что ее мама и вся семья разделяет позицию России и находится на стороне своей Родины.
По словам Броневицкой, Эдита Пьеха когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду, бывала и в Афганистане, и других горячих точках, и позиция семьи – быть на стороне Родины, пишет «СтарХит».
Броневицкая считает, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом.
Она также опровергла слухи о том, что Стас Пьеха якобы покинул Россию с началом СВО, заявив, что еще до мощных движений в Донбассе он много выступал там, даже раньше 2014 года.
«Местные подходили к нему и спрашивали – когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты нужен <…> На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло», – отметила Броневицкая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции против 111 россиян, среди которых Стас Пьеха.
Зеленского рассмешили слова о территориальной целостности Украины
Зеленского рассмешили слова президента Латвии Левитса о территориальной целостности Украины
Украинского лидера Владимира Зеленского рассмешили слова президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины.
Президент Латвии на пресс-конференции с Зеленским выразил мнение, что только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией. Левитс выступил с утверждением, что долгосрочный мир якобы должен включать полную территориальную целостность Украины. В этот момент Зеленский не смог сдержать улыбки, передает RT.
Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов предсказал Зеленскому участь террориста Шамиля Басаева.
Бывший генпрокурор Украины сообщил о приказе покинуть Артемовск
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут), где он сам проходил службу.
По его словам, приказ убыть из города был получен накануне, ранее еще одно подразделение, проходившее службу на Бахмутском направлении, тоже перевели. Он добавил, что доклад о выполнении приказов будет передан офису президента, передает РИА «Новости».
Луценко назвал такое решение «мелкой политической местью».
Также командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение также получило приказ покинуть город.
Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали все мосты на подъезде к Артемовску.
В ЕС пригрозили санкциями Китаю в случае поставок оружия России
Reuters: ЕС может ввести санкции против КНР в случае поставок оружия России
Если Китай будет поставлять вооружение России, Евросоюз ответит санкциями, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Reuters пишет, что европейский чиновник заявил, что ЕС введет санкции против Китая, если тот предоставит оружие России, добавив, что это будет красной чертой, передает РИА «Новости».
США и их союзники многократно заявляли об обеспокоенности возможностью поставок Китаем оружия России. На это официальный Пекин обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Ранее СМИ сообщили, что США неформально стали уведомлять союзников о возможности скоординированного введения санкций против Китая, если Пекин окажет поддержку России в конфликте на Украине.
В США предрекли разрушение Украины из-за отказа Киева от переговоров
NI: Вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ
Вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ, выразил мнение обозреватель National Interest Майкл Гай.
По мнению обозревателя, существует только два возможных сценария для Украины: либо под контролем Киева останется большая часть страны, либо вся Украина превратится в руины, а ее руководство будет свергнуто, передает РИА «Новости».
По мнению автора статьи, все зависит от того, в какой момент Киев согласится пойти на урегулирование конфликта: до или после поражения украинской армии. Первый вариант подразумевает под собой территориальные уступки, второй – полный разгром с вышеописанными последствиями.
Таким образом, продолжение поставок западного оружия Киеву приведет к тому, что украинцы еще дольше будут обманываться перед лицом куда более серьезных опасностей, чем те, с которыми они уже столкнулись, заключил обозреватель.
Ранее Украина потребовала от ЕС 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц.
В Сербии опровергли поставки вооружения на Украину
Сербское оборонное предприятие опровергло содержание «документов» о якобы поставках ракет на Украину
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Ни одна мина или ракета производства компании «Крушик» с начала конфликта на Украине не была предоставлена ни одной из сторон, прилагаемые к сообщениям о продаже оружия на Украину «документы» подложны, сообщило руководство сербского предприятия.
Руководство предприятия назвало недостоверной информацию о предположительных поставках 122 мм ракет «Град» компании «Крушик» на Украину. Подчеркивается, что продажи на этот рынок не было, не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации, передает РИА «Новости».
В официальном релизе компании указано, что сообщения в СМИ построены на использовании неполной и не связанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, опубликовав части документа на бланке предприятия и сертификата конечного пользователя.
«Первая страница документа на нашем бланке не содержит даты, а речь идет о документе, которым определяются характеристики безопасности продукции, значимые для ее перевозки, и нет никаких доказательств, что он связан с другими документами, опубликованными в СМИ», – говорится в сообщении. Там же указано, что документ относится к 122 мм ракетам «Град–2000» дальности 40 км.
Также опубликована первая страница сертификата конечного пользователя на количество 3,5 тыс. ракет М-21 «Град» дальности 20 км. На предприятии пояснили, что такие ракеты компании «Крушик» не имеют подобной кодификации.
«Кто-то намеренно хотел нанести ущерб «Крушику», но не понял, что использовал два документа, относящиеся к разным видам продукции», – подчеркнуло руководство оборонного предприятия.
Отмечается, что ни одна мина или ракета производства «Крушик» с начала конфликта на Украине не была продана ни одной из противоборствующих сторон.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.
Украина потребовала от ЕС 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц
Financial Times: Украина призвала ЕС наладить поставки около 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц
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Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой наладить поставки около 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц для достижения успехов на поле боя, сообщила британская Financial Times.
В своем материале издание ссылается на письмо украинского министра обороны Алексея Резникова европейским коллегам, который выступил с утверждением, что для успешного выполнения боевых задач в месяц Украине якобы требуется не менее 356,4 тыс. снарядов, что, по его словам, составляет 60% от полного боекомплекта. По версии Резникова, если бы украинские войска не были ограничены количеством доступных артиллерийских снарядов, то могли бы использовать 594 тыс. снарядов в месяц, передает ТАСС.
Он также заявил, что в настоящий момент Украина в месяц в среднем использует примерно 110 тыс. снарядов калибра 155 мм, что, как утверждает Резников, якобы составляет 25% от количества снарядов, применяемых российской стороной.
В этой связи еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью изданию заявил, что европейская оборонная индустрия должна перейти к так называемой экономике военного времени, чтобы удовлетворить потребности в оборонном производстве. Согласно изданию, вопрос финансирования наращивания производства вооружений и боевой техники может быть обсужден лидерами стран ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 марта.
Напомним, в пятницу украинские войска обстреляли российский город Сватово снарядами калибра НАТО.
Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области
Посол России в США Антонов заявил, что Вашингтон ответственен за теракт под Брянском
США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву.
По словам посла, с каждой новой партией американского оружия киевские преступники, вдохновленные поддержкой США, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области.
«Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, значит, несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже «на руках» США», – приводит ТАСС слова Антонова.
Российский посол подчеркнул, что украинский режим будет использовать террористические методы, целясь из натовских «стволов» в женщин, стариков и детей, поскольку Вашингтон активно этому способствует.
«Россия будет и впредь жесточайшим образом пресекать любые попытки напасть на гражданское население. Нас невозможно запугать», – подчеркнул Антонов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов.
Посол России в США заявил, что поставляемое Украине оружие будет уничтожено.
Напомним, в МИД России заявили, что украинские диверсанты использовали натовское оружие для убийства мирных жителей в Брянской области, возникает вопрос о квалификации стран альянса в качестве соучастников.
На Украине вернули на рельсы старые паровозы
Financial Times: На Украине из-за проблем с электроснабжением возвращают в строй дизельные паровозы
Удары по электросети вынудили украинских железнодорожников поместить в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также вернуть старые паровозы, сообщает Financial Times.
Издание пишет, что компания «Украинские железные дороги» вынуждена помещать в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также возвращать в строй старые паровозы в связи с нарушением электроснабжения после российских ракетных ударов, передает РИА «Новости».
По словам автора материала, он почувствовал запах угольной пыли, когда ехал на поезде из Киева, отметив, что в вагоне обнаружил тщательно спрятанные запасы угля.
Как отмечается, украинские чиновники настаивают, что мера носит временный характер, и стране нужна зеленая энергетика.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру, и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ.
Глава Европарламента прибыла на Украину
Глава Европарламента Метсола сообщила о своим прибытии в Киев
Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила о своим прибытии в Киев.
Глава Европарламента заявила, что рада вернуться на Украину. При этом она назвала украинцев европейцами, дом которых – Евросоюз, передает ТАСС.
Напомним, 16 февраля Европарламент принял резолюцию к годовщине начала специальной военной операции России на Украине, в которой призвал поставлять Киеву все без исключения виды вооружений, в том числе истребители, вертолеты и ракеты.
Глава МИД Сербии опроверг поставки оружия Украине
Глава МИД Сербии заявил, что страна не поставляла оружие на Украину и ни одной из сторон конфликта
Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России с начала конфликта, и не давала разрешения на поставки военной продукции в эти страны через посредников, заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Кроме того, Дачич подчеркнул, что Сербия не поставляла и не давала разрешения на поставки вооружения и военного снаряжения ни в одну спорную с международной точки зрения страну, передает ТАСС.
Ранее сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло содержание «документов» о якобы поставках ракет на Украину.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.
Молдавия попросила ЕС прислать в страну гражданскую миссию по безопасности
Молдавия запросила Евросоюз отправить гражданскую миссию по безопасности.
Правительство Молдавии ведет переговоры с Брюсселем об отправке в страну гражданской миссии по безопасности, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
По его словам, миссия, которая может быть отправлена в Кишинев, должна помочь учреждениям укрепить способность противостоять гибридным угрозам, передает РИА «Новости».
Попеску считает, что республике необходимо активизировать сотрудничество с ЕС в сфере безопасности и обороны.
До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что совет Евросоюза изучает возможность отправления в Молдавию миссии в рамках своей общей политики безопасности и обороны.
Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы, до конца этого десятилетия.
Тем временем Москва призвала Кишинев прекратить антироссийскую риторику из-за Приднестровья.
ВСУ потеряли на Донецком направлении почти 500 человек за сутки
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Украинские военные потеряли почти 500 человек за последние сутки на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
Как говорится в Telegram-канале ведомства, на Донецком направлении в связи с активными действиями военных Южной группировки ликвидировано до 490 украинских, есть раненые. Также подбиты один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20 иамериканская артсистема М777.
Кроме того, на Купянском направлении военные Западной группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах пунктов Новоселовское в ЛНР, а также Гряниковка, Тимковка и Табаевка Харьковской области. За сутки ликвидированы более 90 бойцов ВСУ, танк и шесть автомобилей.
На Красно-Лиманском направлении военные центральной группировки поразили ВСУ близ населенных пунктов Ямполовка в ДНР, а также Червонопоповка и Кузьмино в ЛНР. Ликвидированы до 150 бойцов ВСУ, две машины пехоты, пять бронемашин и боевая машина РСЗО «Град».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях военные восточной группировки нанесли комплексное поражение бойцам ВСУ около пунктов Водяное, Угледар и Новополь в ДНР, а также Щербаки и Каменское Запорожской области. Потери украинских военных составили до 80 человек, танк, две бронеашины, три пикапа и две гаубицы Д-20.
На Херсонском направлении уничтожены более 70 бойцов ВСУ, 20 автомобилей, американская артсистема М777 и гаубица Д-30.
Ракетная авиация нанесла поражение 83 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах.
В районе Дружковки в ДНР ликвидирован радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК «С-300».
За сутки сбиты 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 11 украинских беспилотников в районах пунктов Петровка, Великий Выселок Харьковской области, Стельмаховка, Голиково, Житловка и Червоная Диброва в ЛНР, Старомлиновка, Кременец и Пески в ДНР, а также Малая Кардашинка и Новая Збурьевка в Херсонской области.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 394 самолета, 215 вертолетов, 3 тыс. 324 беспилотников, 408 ЗРК, 8 тыс. 145 танков и других бронемашин, 1 тыс. 49 боевых машин РСЗО, 4 тыс. 273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 тыс. 722 единицы спецтехники.
МИД: Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач
Спецоперация на Украине будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что страны Запада, взрастившие киевский режим, сделали из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, говорится на сайте министерства иностранных дел.
Сейчас Запад требует от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, однако понимает, что эти планы провальны.
Одновременно, добавили в министерстве, президент Украины Владимир Зеленский продолжает продвигать свою так называемую формулу мира, которая на самом деле нацелена не на установление мира, а на сколачивание антироссийской коалиции.
Между тем ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отбрасывает серьезные предложения о переговорном процессе по Украине.
Производитель танков Leopard захотел построить завод на Украине
Планируется строительство завода немецкой компании Rheinmetall на Украине с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год, рассказал немецкой газете Rheinische Post гендиректор компании Армин Паппергер.
По его словам, уже есть определенная договоренность касательно строительства завода, судьба сделки определится в ближайшие два месяца, передает Ura.ru.
По подсчетам Паппергера, строительство может обойтись в 200 млн евро, а мощности завода позволят выпускать до 400 Leоpard в год.
Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.