Так называемые миротворцы, отправка которых на Украину обсуждается Западом, будут уничтожены, если они окажутся на передовой без согласия российской стороны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Страны Североатлантического альянса пытаются установить выгодный им мир с позиции силы и ввести свои «миротворческие» войска с автоматами на танках, указал Медведев в своем Telegram-канале.

История проведенных Соединенными Штатами и их союзниками операций показала, как оканчиваются подобные действия, добавил он. Зампред Совбеза напомнил про трагедию Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака, Афганистана, стран Африки.

По его мнению, «миротворцы НАТО» собираются довести ситуацию до точки невозврата и «развязать ту самую третью мировую, которую на словах так опасаются».

Подобные «миротворцы» являются врагами России и «волками в овечьей шкуре», они станут законной целью для ВС России, если появятся на передовой без согласия Москвы и с оружием в руках будут угрожать.

В таком случае таких «миротворцев» следует уничтожать, поскольку они станут комбатантами. Медведев задался вопросом, готова ли Европа к «длинной череде гробов своих «миротворцев».

Газета ВЗГЛЯД изучала, как связаны заявления киевского режима о контрнаступлении и высказывания в Европе об отправке «миротворческого контингента».