У каменных плит Киевской лавры собралась большая толпа для молитвы

Большая толпа верующих собралась на открытом воздухе в Киево-Печерской лавре, чтобы молиться, исповедоваться и причаститься, сообщают очевидцы.

Священнослужители исповедуют и причащают прихожан прямо под открытым небом, невзирая на снегопад. При этом поток верующих не останавливается, некоторые молятся на коленях на каменных плитах у храмов нижней лавры, в которых еще проходят богослужения канонической Церкви, передает РИА «Новости».

«Кто напал, кто развязал нападения на лавру? Это великое злодеяние, это недостойно, Церковь должна быть вне государства, и не трогайте ее!» – высказался один из прихожан.

Другая прихожанка заметила, что «украинцы у украинцев забирают лавру». «Говорят: «Мы украинцы» – так мы тоже украинцы! Нужно прекратить вражду, молиться, помириться. Нас разъединил Кравчук в 1994 году. И Порошенко», – говорят люди.

Кроме того, одна из прихожанок стыдит освещающего обстановку журналиста, заявившего, что «в Киево-Печерской лавре, к сожалению, еще много прихожан УПЦ». Также прихожанка рассказала, что монахов выселяют из лавры незаконно, а создание «ПЦУшников» Константинопольским патриархатом было неканоническим.

Еще одна прихожанка заявила съемочной группе, что нападение на религию является злодейством, а по конституции люди имеют право на свободное вероисповедание.

«Политики не имеют права трогать, не имеют права выселять людей! Покажите каждого политика – сколько украинцев погибло, а они грабят Украину! Это покажите, а не религию трогайте!.. Продают украинские земли иноземцам – это великое злодеяние», – подчеркнула она.

При этом отмечается, что противники канонической Церкви сами провоцируют прихожан на препирательства. Та что представилась «неверующей», спрашивает у людей, «где их патриарх».

«А я верующий! У вашего Епифания (глава раскольнической Православной церкви Украины) вот такие рога повырастали!» – ответил ей один из мужчин.

Ранее священникам предписали покинуть Киево-Печерскую лавру до полуночи.

Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.