Госдеп осудил решение России разместить в Белоруссии ядерное оружие

Замглавы пресс-службы Госдепартамента Пател: США осуждают решение РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

Соединенные Штаты осуждают принятое Россией решение разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии, заявил, что США осуждают это объявление, которое, по его версии, якобы является свежим примером безответственной ядерной риторики со стороны России, передает ТАСС.

При этом американский дипломат выступил с утверждением, что никакая страна якобы не угрожает России, которую он обвинил в подрыве стратегической стабильности в Европе.

В свою очередь представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон не видит необходимости корректировать расстановку американских стратегических сил и средств. Кроме того, признал Пател, Вашингтон не усматривает никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Вместе с тем, представитель американского внешнеполитического ведомства отказался уточнить, может ли Вашингтон применить санкции в отношении Москвы или Минска в связи с решением по ТЯО.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не наблюдает признаков переброски Москвой тактического ядерного оружия на территорию Белоруссии.