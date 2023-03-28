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Госдеп осудил решение России разместить в Белоруссии ядерное оружие
Замглавы пресс-службы Госдепартамента Пател: США осуждают решение РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии
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Соединенные Штаты осуждают принятое Россией решение разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
Представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии, заявил, что США осуждают это объявление, которое, по его версии, якобы является свежим примером безответственной ядерной риторики со стороны России, передает ТАСС.
При этом американский дипломат выступил с утверждением, что никакая страна якобы не угрожает России, которую он обвинил в подрыве стратегической стабильности в Европе.
В свою очередь представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон не видит необходимости корректировать расстановку американских стратегических сил и средств. Кроме того, признал Пател, Вашингтон не усматривает никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
Вместе с тем, представитель американского внешнеполитического ведомства отказался уточнить, может ли Вашингтон применить санкции в отношении Москвы или Минска в связи с решением по ТЯО.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не наблюдает признаков переброски Москвой тактического ядерного оружия на территорию Белоруссии.
В Конгрессе США отреагировали на слова Путина о долларе
Конгрессвумен Грин указала на угрозу «замены» доллара юанем из-за «прокси-войны» США с Россией на Украине
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Из-за прокси-войны, которую США решили развязать с Россией на Украине, доллар может рухнуть, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Конгрессвумен заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что еще год назад, когда «Вашингтон решил развязать прокси-войну с Россией на Украине», она предупреждала об угрозе «замены» доллар юанем. По ее словам, «теперь это происходит».
Грин полагает, что ситуация на Украине грозит жителям США экономическими проблемами, с которыми страна не сталкивалась за всю свою историю, если доллар рухнет. Грин считает, что ответственность за это ляжет на американских разжигателей войны. Причем США «никогда не смогут оправиться». «Этому должен быть положен конец», – заявила конгрессвумен.
Так Грин отреагировала на заявление главы российского государства Владимира Путина о том, что США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят». По его словам, в мире после заморозки Западом российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами.
Путин указал на «огромную ошибку» США с долларом
Путин счел «огромной ошибкой» решение США ограничить расчеты в долларах
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США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что США, руководствуясь «сиюминутными конъюнктурными» политическими целями, сами себе «в ногу стреляют», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Президент опроверг утверждения США о якобы посягательстве России на доллар. Он отметил, что США сами мешают России использовать американскую валюту, поэтому пришлось перейти на расчеты в других валютах, в частности, использовать юань.
«Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят вести расчеты в юанях? Мы так постепенно будем это расширять, расширять (использование) тех валют, которые являются надежными», – сказал он.
По его словам, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами. Путин признал, что доллар сохраняет ряд преимуществ, в то время как у других валют есть ограничения, но «каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты». Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», Путин назвал «огромной ошибкой».
Напомним, указывалось, что после того, как Запад ввел санкции против России и заморозил активы на 300 млрд долларов, Китай и другие страны начали опасаться, что в будущем под санкции Вашингтона может попасть любая из них.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства за 2022 год, сообщил, что планируется продолжить увеличение расчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС. Путин заявил о необходимости дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах.
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Патрушев заявил о грозящем ЕС коллапсе
Граждане европейских стран могут перестать терпеть не оправдавшую себя «наднациональную надстройку» из-за грозящего прямого конфликта с Москвой, поэтому со временем это обернется коллапсом, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
По его словам, США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца, передает ТАСС со ссылкой на «Российскую газету».
Патрушев напомнил, что во время холодной войны Вашингтон, если была хоть какая-то угроза со стороны СССР, был готов «превратить Европу в радиоактивную пустыню».
Секретарь Совбеза указал на заинтересованность США в устранении ЕС как главного экономического конкурента.
«Не меньший удар по Европе нанесет реализация совместных с Вашингтоном планов ЕС по снижению сырьевой и технологической зависимости от Пекина», – предупредил он.
Ранее Патрушев заявил о цели НАТО превратить Украину в один большой военный лагерь, чтобы нанести России поражение на поле боя.
В США испугались конфисковать российские активы
NYT: Конфискация Западом российских активов может создать опасный прецедент
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Конфискация российских активов в США и Европе может создать проблемы для мировой экономики, подорвать веру в законы и доллар, заявила автор газеты The New York Times Патрисия Коэн.
Коэн, ссылаясь на заявления американских чиновников, пояснила, что западные страны не готовы конфисковать российские активы, несмотря на настойчивые просьбы некоторых восточноевропейских стран передать их Украине, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.
Глава Минфина США Дженнет Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, иностранные государства перестанут хранить в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что их конфискуют, пишет журналистка. Также в США опасаются, что такой шаг поставит под угрозу американские и европейские активы, находящиеся в других юрисдикциях в случае возникновения международного спора. Также конфискация российских активов подорвет веру в систему международных законов и соглашений, считает автор статьи.
При этом в издании подчеркнули, что союзники киевского режима уже испытывают трудности с финансовой поддержкой Зеленского, так как общественное мнение на Западе может сменить направление.
Ранее в марте исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами.
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Патрушев: Россия не будет спасать США от распада
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Россия минимум дважды спасала США от распада, во время войны за независимость и Гражданской войны, но сегодня помогать Штатам сохранять их целостность нецелесообразно, а простые американцы пальцем для этого не пошевелят, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев подчеркнул, что помогать США сохранять целостность Россия не будет, но российская многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Он заявил, что Россия всегда поможет защитить суверенитет и государственность любых народов, которые обратятся к ней за помощью, пишет «Российская газета».
Патрушев также предположил, что простые американцы и пальцем не пошевелят для сохранения целостности США, так как понимают, что не нужны своим властям, которые шаг за шагом уничтожают сами себя.
Патрушев указал на противостояние между республиканцами и демократами, которое только усиливается, противоречия растут между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями, которым важно только собственное благополучие.
Глава Совбеза заявил, что элиты США возомнили себя «неприкасаемыми», а их проекты, такие как BLM, и поголовное насаждение трансгендерных теорий нацелены на духовную деградацию населения. Также, по словам Патрушева, взращенные в американцах индивидуализм и потребительство сыграют злую шутку.
Он указал на то, что беда Америки заключается в том, что она «слишком заигралась в геополитические игры, позабыв о собственных насущных проблемах, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре», пока власти США «играют» в своих биолабораториях.
Ранее Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием.
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Размещение тактического ЯО в Белоруссии назвали ответом на провокации НАТО
Политолог Коктыш назвал размещение Россией тактического ЯО в Белоруссии элегантным ответом на все провокации НАТО
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш перечислил действия Запада, которые побудили Москву принять решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Коктыш подчеркнул связь такого решения со специальной военной операцией на Украине. В нем, по словам эксперта, не возникло бы необходимости, если бы не «эскалация со стороны Запада». В частности, Коктыш указал на концентрацию войск НАТО у границ Белоруссии, агрессивную политику Варшавы, а также на «британскую провокацию с готовностью поставлять Украине снаряды с урановым сердечником», передает РИА «Новости».
По словам Коктыша, от Москвы требовался не «пиарный или чисто декларативный ответ, а вполне реальная и действенная реакция». Размещение тактического ЯО в Белоруссии «будет сдерживать Киев», считает он. Коктыш назвал решение Москвы «элегантным ответом на все предшествовавшие провокации НАТО». Он полагает, такой шаг может «заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум».
«Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», – сказал Коктыш.
По его мнению, размещение тактического ядерного оружия повлияет и на общественное мнение в Финляндии «относительно планируемого вступления Хельсинки в НАТО». Коктыш считает, что финны «будут против вступления», они «и сейчас этому не рады». Хотя «общественное мнение даже собственных граждан сейчас среди западных правительств мало кого волнует», оно «будет закипать и рано или поздно выльется в какие-то действия», но «не сегодня», заявил политолог.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что российское тактическое ядерное оружие решено разместить в Белоруссии.
Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием
Патрушев: Любого, кто будет угрожать существованию страны, Россия уничтожит уникальным оружием
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У России есть уникальное оружие, которым она готова уничтожить любого противника в случае угрозы государству, в том числе и США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он назвал «очень опасной глупостью» уверенность США в возможности безответного превентивного ракетного удара по России в случае прямого конфликта.
Так Патрушев прокомментировал информацию сервиса FlightRadar24 о том, что в марте американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров над островом Готланд в Балтийском море.
«У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет», – сказал Патрушев «Российской газете».
Секретарь СБ отметил, что на Западе ведутся рассуждения о реванше, который якобы сможет привести к военной победе над Россией.
Он подчеркнул, что Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. При этом страна обладает уникальным и современным оружием, которое способно уничтожить любого.
Патрушев также указал, что Россия после распада СССР провела «работу над ошибками». Теперь страна может обеспечить стабильность внутри, а также обезопасить себя от угроз извне.
Секретарь СБ напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 «Задачи в отношении России».
Документ от 18 августа 1948 года по содержанию и по духу носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий.
У Запада после распада СССР, по словам Патрушева, появилась эйфория, которая длилась недолго.
Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 отработал воздушное маневрирование над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга.
Москва и Минск договорились о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия
Путин: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие
Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его, и обучит военных, как США в Европе, заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании [Аннабель Голди], что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», – цитирует ТАСС Путина.
«Мы уже помогли белорусам переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали «Искандер», с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия. Мы не передаем Белоруссии наше тактическое ядерное оружие, но разместим его, и обучим военных, как США в Европе», – заявил президент.
Ранее Путин заявлял, что Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, даст ли Россия Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы.
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ЕС пригрозил новыми санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии
Боррель заявил, что ЕС готов ответить санкциями на размещение ядерного оружия в Белоруссии
Евросоюз готов ввести новые санкции, если Белоруссия не передумает размещать на своей территории тактическое ядерное оружие России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. По его словам, Белоруссия может остановить это, это ее выбор, а ЕС готов ответить дальнейшими санкциями, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие России в Белоруссии за ситуацией внимательно следит НАТО.
Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.
Путин: России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном
Боеприпасы с обедненным ураном из-за радиоактивной пыли являются оружием наиболее опасного характера для человека и окружающей среды, России есть, чем ответить, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».
Президент России Владимир Путин не согласился с утверждениями Великобритании, что боеприпасы с обедненным ураном не вызывают последствий.
«Это, конечно, не так. Дело в том, что они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения. Это правда. Но сердечник снаряда с обедненным ураном (там может быть разный материал использован, он используется в бронебойных целях) все-таки порождает так называемую радиационную пыль и в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера», – цитирует ТАСС Путина.
«Должен сказать, что России, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем», – заявил президент.
Ранее в Минобороны России предупредили о последствиях применения снарядов с обедненным ураном – попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов.
Полянский объяснил бесчеловечное обращение Украины с пленными
Полянский указал на отказ американских наемников и украинских националистов соблюдать правила ведения боевых действий
Некоторые американские наемники на Украине и все украинские националисты считают, что им можно не придерживаться международных правил ведения боевых действий, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как пишет New York Times, на Украине получают возможность участвовать в боях люди, которым «не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США». При этом они имеют возможность пользоваться американским оружием. Также указывается, что наемники из США «конфликтуют друг с другом» и пытаются нажиться на конфликте, передает РИА «Новости».
Как отметил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Полянский, New York Times признает, что часть наемников из США придерживаются мнения, что на Украине нет необходимости «беспокоиться о международных правилах ведения войны». Он предложил добавить к этому «всех украинских националистов, которые делают то же самое», чтобы понять, почему украинская сторона «так бесчеловечно обращается» с пленными.
Напомним, ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны вооруженных сил Украины. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными.
Кремль оценил реакцию Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии
Песков: Реакция Запада не изменит планы по тактическому ядерному оружию в Белоруссии
Реакция Запада не может повлиять на решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин «все объяснил в заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу». Добавить к словам российского лидера нечего, передает ТАСС заявление Пескова.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов ввести новые санкции, если Белоруссия не передумает размещать на своей территории тактическое ядерное оружие России.
В Госдуме заявляли, что решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является вынужденной и оправданной мерой, учитывая угрозу агрессии со стороны Запада.
Китай заверил США в желании мирно сосуществовать и сотрудничать
МИД Китая: Пекин выступает за взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество с США
Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, позиция страны не изменилась, заявил глава МИД Китая Цинь Ган.
По его словам, у Китая сохраняется стремление к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений, передает РИА «Новости».
Также глава ведомства отметил, что Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с США.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
Байден усомнился в значении сотрудничества России с Китаем
Президент США Байден: Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», США и НАТО сильнее
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Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, выразил мнение американский президент Джо Байден.
Отвечая на просьбу прокомментировать значение визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, Байден заявил, что США значительно расширили союзы, при этом ничего подобного ни с Китаем, ни с Россией, ни с кем-либо еще в мире он не видел. Байден выразил мнение, что в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, передает ТАСС.
По его словам, важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена». Глава Белого дома отметил, что это США расширяют альянсы, а их противники – нет. Байден привел в пример Группу семи, QUAD (объединение Австралии, Индии, США и Японии) и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, а также Японию и Южную Корею.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
Турция назвала ИГ «всего лишь предлогом» для военного присутствия США в Сирии
Представитель президента Турции Калын объяснил присутствие войск США в Сирии желанием «нарушить баланс»
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США оставили войска на территории Сирии, чтобы нарушить баланс военного присутствия России и Ирана, а не для борьбы с террористической организацией «Исламское государство*», заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Калын указал, что войска США находятся сейчас на севере Сирии не для борьбы с ИГ*, «это всего лишь предлог», передает РИА «Новости». Американские войска «пытаются быть фактором, который нарушит баланс российского и иранского военного присутствия в САР». Он заявил, что конфликт на севере Сирии «заморожен» – Иран не планирует выводить силы, США тоже намерены продолжить поддержку курдов.
Напомним, президент США Джо Байден пообещал ответить на серию ракетных атак на военные базы Пентагона в Сирии и гибель американского военнослужащего. США обвиняют в атаках проиранские силы в Сирии.
Пентагон, комментируя ситуацию в САР, утверждал, что американская «миссия в Сирии сфокусирована исключительно на угрозе, исходящей от «Исламского государства*».