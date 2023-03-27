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В Словакии на правительство подали в суд за передачу МиГ-29 Киеву
Оппозиционная словацкая партия подала в суд на правительство за передачу МиГ-29 Украине
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Словацкая партия SMER подала в суд на членов правительства страны, принявших решение о передаче МиГ-29 Киеву, сообщил глава пресс-службы партии Ян Мажгут.
Оппозиционная партия Smer-SD, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подала иск по подозрению в злоупотреблении полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже, сказал Мажгут, передает РИА «Новости» со ссылкой на teraz.sk
Напомним, киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13.
Россия сочла передачу этих истребителей Киеву нарушением соглашения о реэкспорте.
В Конгрессе США отреагировали на слова Путина о долларе
Конгрессвумен Грин указала на угрозу «замены» доллара юанем из-за «прокси-войны» США с Россией на Украине
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Из-за прокси-войны, которую США решили развязать с Россией на Украине, доллар может рухнуть, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Конгрессвумен заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что еще год назад, когда «Вашингтон решил развязать прокси-войну с Россией на Украине», она предупреждала об угрозе «замены» доллар юанем. По ее словам, «теперь это происходит».
Грин полагает, что ситуация на Украине грозит жителям США экономическими проблемами, с которыми страна не сталкивалась за всю свою историю, если доллар рухнет. Грин считает, что ответственность за это ляжет на американских разжигателей войны. Причем США «никогда не смогут оправиться». «Этому должен быть положен конец», – заявила конгрессвумен.
Так Грин отреагировала на заявление главы российского государства Владимира Путина о том, что США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят». По его словам, в мире после заморозки Западом российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами.
Зеленский пожаловался на украинский тыл
Зеленский высказал недовольство настроениями украинцев в тылу
Многие жители Украины в тылу ведут себя так, будто боевые действия уже закончились, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский призвал к «неизменной мобилизованности», которой, по его словам, не хватает многим украинцам в тылу. Как заявил президент Украины, «несправедливо», когда у вернувшихся с передовой военных «появляется такое ощущение, будто для многих в тылу» конфликт «уже кончился», передает ТАСС.
Президент Украины сообщил, что провел с военными «специальную встречу». «Особый круг участников», – заявил он. По его словам, также состоялись «совещания по сектору безопасности, с разведкой», обсуждалось укрепление «защиты» не только от «внешней угрозы», но и от «внутренних угроз».
Напомним, Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Российские военкоры рассказали, как ВСУ готовятся к потере Авдеевки
Российские военкоры: ВСУ готовятся в сдаче Авдеевки, в городе отключают мобильную связь
Вооруженные силы Украины готовятся к потере Авдеевки, сообщают российские военные корреспонденты, указывая на ряд признаков, подтверждающих это.
Так, ВСУ отключают мобильную связь в городе. Таким образом украинские военные хотят помешать местным жителям информировать ВС России о своих передвижениях и позициях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Кроме того, сообщается, что из Авдеевки вывозят коммунальные службы и советуют населению эвакуироваться.
На прошлой неделе сообщалось, что российские военные продолжают атаку позиций ВСУ под Авдеевкой с помощью дронов Mavic, выслеживая местоположение противника и сбрасывая осколочные гранаты.
Ани Лорак открестилась от помощи для ВСУ
Лорак после угрозы отмены концерта в России заверила, что не оказывает помощь ВСУ
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Певица Ани Лорак после того, как проведение ее концерта в России оказалось под угрозой, заверила, что не оказывает военную помощь Украине. Также она заявила, что переехала в Россию из-за «ультиматума» украинских властей.
Лорак в Telegram решила «прояснить свою позицию относительно ложных сообщений». Как подчеркнула Лорак, она как украинская певица гордиться «своим наследием и культурой», но из-за «конфликта между Россией и Украиной оказалась в центре внимания множества сплетен».
Певица заявила, что в 2014 году некоторые политики на Украине «хотели использовать» ее «в своих целях», с чем Лорак, по словам самой исполнительницы, отказалась соглашаться. В результате она столкнулась «с негативными последствиями».
«Мне предоставили только два варианта: «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране», – сообщила она, добавив, что этот ультиматум украинского правительства «стал переломным моментом, который подтолкнул к переезду в Россию».
В России Лорак «была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру», хотя, как заявила певица, Украина у нее «всегда в сердце».
«Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения», – заявила она.
Лорак подчеркнула, что «не поддерживает никакие формы насилия», а гибель людей в результате конфликтов «разбивает сердце» певицы. При этом она заверила, что «никогда не оказывала военной помощи», хотя и «помогает в рамках гуманитарной миссии».
Исполнительница заявила, что ее желание продолжать выступать в России не имеет отношения к политике, она «глубоко дорожит своими российскими и украинскими поклонниками, а также своей глобальной аудиторией».
Заявление Лорак сделала после того, как ее концерт в Краснодаре, запланированный на 27 марта, оказался под угрозой, поскольку у ряда общественных активистов возникли опасения, что заработанные деньги могут пойти на закупку вооружений для ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
Боевик ВСУ обстрелял автомобиль женщины с ребенком за разговор на русском языке
Украинский военный расстрелял автомобиль женщины с ребенком в прифронтовой зоне после того, как водитель ответила ему на русском языке.
Боевики ВСУ остановили машину, в которой ехала девушка с маленьким ребенком. Украинский боевик неадекватно начал стучать по машине, чтобы девушка дала ему свои документы. Причиной остановки стало то, что ее машина обогнала воинскую колонну, передает Readovka.
Девушка просила военного разговаривать адекватно. Когда она заговорила с ним на русском языке, солдат назвал ее «свиньей, тупой и мразотой». После этого военный несколько раз выстрелил в сторону машины. В конце видео слышно, как и девушка, и ребенок громко кричат.
Примечательно, что знаки отличия на машине ВСУ напоминают фашистские, которые носили захватчики, уничтожавшие мирных людей на территории СССР во время Великой Отечественной войны.
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 620 военнослужащих и наемников
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ возле Синьковки, Двуречной, Кисловки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника за последние сутки составили до 65 военнослужащих, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная гаубица «Акация» и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск (сил) «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с пунктами Невское ЛНР, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 85 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за минувшие сутки составили более 400 военнослужащих и наемников, четыре бронемашины, четыре пикапа, машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Владимировки и Новополя ДНР, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Потери противника на этих направлениях составили до 40 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за прошедшие сутки ликвидированы порядка 30 военнослужащих и одна самоходная гаубица «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Под Берестовым Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.
Средствами ПВО рядом с Темировкой Запорожской области сбит Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожены 13 украинских беспилотников поблизости от пунктов Рубежное, Кременная, Голиково ЛНР, Новый Свет, Марьинка, Ольгинка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Бердичевский: Авдеевке уготована судьба Мариуполя
Депутат ДНР Бердичевский: Жители Авдеевки настроены пророссийски
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Жители Авдеевки делятся с ВС РФ данными о местоположении техники и живой силы противника. Однако очевидно, что просто так ВСУ оставлять позиции не собираются, и город ждет судьба Мариуполя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что Киев начал эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки.
«Сейчас в Авдеевке наши силы активно уничтожают укрепрайоны, выстроенные противником. Работают тяжелые огнеметные системы залпового огня «Солнцепек». ВСУ, судя по всему, город покидать не собираются. Так что не исключаю, что населенному пункту уготована судьба Мариуполя», – рассказывает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Жители, которые еще остались в Авдеевке, настроены пророссийски. Они регулярно делятся с нами данными о передвижении техники ВСУ, а также о сосредоточениях живой силы противника. В связи с этим украинские власти отключают мобильную связь в городе и начинают выводить оттуда коммунальные службы», – акцентирует собеседник.
«Украина осознает, что населенный пункт уже ей не подвластен. Логика президента Зеленского проста – если территория в скором времени перейдет под контроль России, зачем там хоть что-то делать. При этом отмечу, что Артемовск и Авдеевка сейчас являются чуть ли не самыми горячими точками на Донецком направлении», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно, что украинские власти начали эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки. Об этом сообщил украинский мэр Виталий Барабаш. Он также порекомендовал оставшимся жителям поскорее покинуть город. При этом политик предупредил население о планах отключения мобильной связи в населенном пункте.
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что близ Авдеевки ведется работа по опыту Соледара и Артемовска – по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе. По его мнению, ВСУ рискуют попасть в оперативное окружение.
В пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения добились ряда успехов на Авдеевском направлении. В настоящий момент войска РФ продвигаются к населенному пункту с разных сторон. При этом он отметил, что противник «продолжает упираться и перебрасывать резервы».
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Полянский объяснил бесчеловечное обращение Украины с пленными
Полянский указал на отказ американских наемников и украинских националистов соблюдать правила ведения боевых действий
Некоторые американские наемники на Украине и все украинские националисты считают, что им можно не придерживаться международных правил ведения боевых действий, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как пишет New York Times, на Украине получают возможность участвовать в боях люди, которым «не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США». При этом они имеют возможность пользоваться американским оружием. Также указывается, что наемники из США «конфликтуют друг с другом» и пытаются нажиться на конфликте, передает РИА «Новости».
Как отметил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Полянский, New York Times признает, что часть наемников из США придерживаются мнения, что на Украине нет необходимости «беспокоиться о международных правилах ведения войны». Он предложил добавить к этому «всех украинских националистов, которые делают то же самое», чтобы понять, почему украинская сторона «так бесчеловечно обращается» с пленными.
Напомним, ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны вооруженных сил Украины. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными.
Украинские власти объявили эвакуацию коммунальной службы из Авдеевки
Украинский мэр Авдеевки Барабаш объявил о начале эвакуации коммунальной службы и призвал жителей покинуть город
Из Авдеевки начинается эвакуация коммунальной службы, жителям, которые все еще остаются в Авдеевке, рекомендуется покинуть город, заявил украинский мэр Виталий Барабаш.
Барабаш предупредил о планах «выключать мобильную связь в городе». Кроме того, нельзя будет «заряжать телефон», поскольку через пару дней «некому будет обслуживать генераторы», как и «запускать мобильную вышку», передает РИА «Новости».
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что на основании опыта боев за Соледар и Артемовск российские войска намерены перерезать транспортные артерии, Авдеевка попадет в оперативное окружение.
МВД России объявило актера Канахина в розыск по делу о брянском теракте
МВД России объявило в розыск вероятного участника нападения украинских террористов на Брянскую область Канахина
Вероятный участник террористического нападения украинских диверсантов на Брянскую область актер Кирилл Канахин объявлен в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД России. Также в розыск объявлен Алексей Огурцов.
Сообщается, что Канахин разыскивается по статье УК, но не указывается, по какой именно, передает РИА «Новости».
Мать Канахина рассказывала, что актер уехал на Украину. По ее словам, участвующий в конфликте на стороне Украины мужчина на фотографиях и видеозаписях, опубликованных в интернете, похож на ее сына.
Канахин родился в Москве, Огурцов – в городе Рыбинске Ярославской области, передает ТАСС.
Напомним, МВД России объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина. Террористы убили двух мирных жителей и ранили ребенка, грабили местных жителей и минировали гражданские объекты.
Власти Тульской области рассказали о последствиях падения украинского БПЛА
В результате падения украинского БПЛА в Тульской области пострадали три человека и повреждены 16 домов
Трое пострадавших в результате падения и взрыва украинского беспилотника в Киреевске получили легкие ранения, повреждены 16 домов, сообщило правительство Тульской области.
Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных выбиты стекла в подъездах, передает ТАСС.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин собрал оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Правительство сообщило, что пострадавшие получат по 100 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Кроме того, те, «кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового», а «нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до 1 млн рублей». Дюмин велел определить целесообразность восстановления поврежденных домов, а также восстановить остекление многоквартирных домов. Он поручил организовать пункты временного размещения, если в них возникнет потребность.
Напомним, Минобороны России сообщило, что Украина предприняла попытку атаковать беспилотником Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска.
В США заявили об отсутствии у Украины сил для наступления в стиле НАТО
WSJ: Киев не сможет начать бомбардировку России в стиле НАТО
Украина не сможет начать массированную атаку самолетами и ракетами в стиле НАТО, несмотря на обучение военных и поставки западной техники, сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Авторы статьи утверждают, что Украина не сможет массированно атаковать самолетами и ракетами Россию. По словам подполковника США в отставке Джона Нагла, ВСУ ограничены количеством истребителей и боевых вертолетов, Киев не будет использовать их в лобовой атаке, передает Ura.ru.
Издание предполагает, что Украина, скорее всего, будет наносить высокоточный удар артиллерией и ракетами дальнего базирования. ВСУ располагает M142 Himars и M270, которые могут стрелять фугасными снарядами на расстояние до 80 км, а наводить на объект поражения поможет спутниковая навигация. После артиллерийских ударов будет наступление пехоты, считает автор материала.
Ранее в Минобороны Украины потребовали от СМИ не обсуждать контрнаступление ВСУ.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Рогов: Украинская власть пытается настроить запорожцев против России
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Чем более пророссийски настроены жители территорий, подконтрольных Украине, тем активнее и жестче там идет мобилизация в ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно об обстреле ВСУ Мелитополя, а также об усилении репрессий в Запорожье.
«Сегодня утром по Мелитополю были нанесены удары управляемыми ракетами, часть из них была отбита нашими силами ПВО. Но, к сожалению, есть разрушения», – сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В частности, прилетело в здание колледжа, четыре человека пострадали. Сейчас все учащиеся эвакуированы, обеспечены питанием, с ними работают медики и психологи. Еще один прилет был в районе Авиагородка, повреждено здание, пострадавших, к счастью, на данный момент нет», – уточнил он.
Оценивая обстановку в той части региона, которая сегодня находится под контролем украинских властей, Рогов отметил, что «Украина прекрасно понимает, что уровень лояльности минимален». «Это подтверждалось данными социологии еще в 2014 году во время так называемой антитеррористической операции против жителей Донбасса», – продолжил он.
«В настоящее время жители подконтрольной украинской власти части Запорожской области – одни из самых пострадавших от мобилизации. Их старательно отправляют на убой, загоняют в местную территориальную оборону абсолютно всех. Причем их выставляют на первые линии, чтобы дальше выставить подразделения, например, из Ивано-Франковской и других западных областей, а также боевиков националистических батальонов», – добавил собеседник.
«По имеющимся у меня сведениям, в девятой горбольнице уже чуть ли ни целое отделение занимают раненые и искалеченные запорожцы, которые не захотели быть пушечным мясом или выполнять преступные приказы руководства ВСУ. Каратели зверски их пытали, стреляли в них, творили самые разные бесчинства», – отметил он.
«Кроме того, на днях в городе Гуляйполе, близ передовой, после очередного насилия со стороны боевиков ВСУ, один из местных жителей в драке забрал автомат, пристрелил обидчика и еще троих военных ранил. Сразу после этого в СМИ стали разгонять информацию о том, что этот человек был пьяным, настроенным пророссийски, и зверски убил доблестных военнослужащих. Хотя, на самом деле, это совсем не так», – напомнил Рогов.
«В областном центре региона, контролируемом Украиной, заминированы мосты и Днепрогэс. Запорожье кишит иностранными наемниками и боевиками с Западной Украины. Им отданы десятки объектов гражданской инфраструктуры, в том числе Центральная горбольница. Местных жителей фактически лишают медицинской помощи и других социальных услуг», – рассказал собеседник.
«Город постоянно держат в страхе и терроре. Системы ПВО работают непосредственно в городе, в нарушение всех правил дислокации. Они защищают места расположения бойцов иностранного легиона и военные склады. Трагедии с участием украинской ПВО происходят регулярно: ракеты сбиваются с цели, попадают в жилые дома и другие гражданские объекты», – добавил он.
«В офисе Зеленского выбрали такую стратегию, чтобы как можно больше пострадавших от конфликта было именно на пророссийских территориях. Причем речь же идет не только о самих мобилизованных, но и их семьях. Цель – спровоцировать желание мести и обиду на русских», – считает собеседник.
Рассуждая о ситуации вокруг Запорожской АЭС, Рогов отметил снижение частоты обстрелов станции. «Однако это все не добрая воля президента Украины Владимира Зеленского, а изменение тактики работы наших военных. Если раньше мы вели контрбатарейный огонь по позициям, с которых ВСУ ведет обстрелы, то сейчас мы накрываем их на основе разведданных, когда противник только готовится к обстрелу», – рассказал он.
«Вместе с тем 29 марта ожидается визит на ЗАЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, а также ротация миссии на станции. Всегда в преддверии этих событий ВСУ осуществляют попытки дестабилизации обстановки или высадки десанта. Поэтому мы во всеоружии, готовимся к любым провокациям», – подчеркнул Рогов.
Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами, их вид устанавливается. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник преследовал цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику, передает РИА «Новости».
Напомним, обстрел произошел утром в понедельник, четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж.
Кроме того, как сообщал Рогов, в подконтрольной Киеву части Запорожской области усиливаются репрессии в отношении местных жителей. «Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться», – заявил он. Рогов отметил, что местные жители «больше не сидят как загнанные в своих домах, видя весь беспредел, что творят украинские боевики».
Накануне житель города Гуляйполе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными.
В понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии гарантий безопасности для Запорожской атомной электростанции со стороны Киева. «От Киева требуется всего лишь подтвердить, что он не будет подвергать АЭС обстрелам, которые он совершал много раз в прошлом», – заявил Ульянов.
Однако на сегодняшний день «подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы», добавил он, обратив внимание на то, что Украина пытается переводить разговор в другую плоскость, рассуждая о «демилитаризации» и «деоккупации». Напомним, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. Он отметил, что разговоры о демилитаризованной зоне больше не ведут, так как в МАГАТЭ осознают все «дополнительные сложности».
По его словам, тяжело будет проводить верификацию – «через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной». Он сказал, что на данный момент речь идет о необходимости «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения». Как сообщил Гросси, переговоры шли семь-восемь месяцев, обсуждались «разные варианты, формы и размеры».
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Der Spiegel: Обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли на Украину
На Украину прибыли 18 танков Leopard 2, которые правительство Германии обещало Киеву, сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.
Техника была передана Украине спустя почти два месяца после решения правительства ФРГ. Последние танки этой партии покинули Германию в конце прошлой недели, сейчас их уже передали на украинской границе, передает ТАСС.
Также Киеву передали около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder. Точный маршрут поставок техники держится в секрете.
Ранее сообщалось, что первые танки Leopard заметили под Артемовском.
Польша отказалась отдать Украине все МиГ-29
МИД: Польша не отдаст Украине все свои истребители МиГ-29
Польша не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
По последним данным, на вооружении ВВС Польши находятся 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ.
По словам Яблоньского, передача проходит в тайне для того, чтобы она прошла эффективно, Польша не будет отдавать все и точно не в одном транспорте, передает РИА «Новости».
Он также отказался рассказать, как это будет происходить, сославшись на Минобороны Польши, которое «предпочитает держать в секрете это дело».
Ранее Польша пообещала Украине истребители МиГ-29 от нескольких стран, также самолеты поставит Словакия.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка некоторыми странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Киеву повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине.