Медведев предрек попытки Запада вмешаться в президентские выборы в России

Медведев выразил уверенность в попытках Запада вмешаться в президентские выборы в России в 2024 году

После распада СССР страны Запада открыто вмешиваются во внутренние дела России, они попытаются вмешаться в президентские выборы в России в 2024 году, «как вмешивались всегда», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что в 1990-е годы на Западе «вообще считали, что у нас лидеров ставить будут», а их «эмиссары сидели везде». Получив отпор, они «очень сильно обиделись», сказал Медведев. По его словам, «англосаксонский мир» мог «до поры до времени» всем управлять, но «потом стартанул резко Китай, а потом мы отвязались», передает РИА «Новости».

Медведев считает, что страны Запада «хотят видеть управляемое руководство» России, но даже этого им мало – «они не хотят видеть саму Российскую Федерацию», это «их геополитическая, геостратегическая задумка очень давних времен». Поэтому они стремятся «дестабилизировать политическую ситуацию, разделить страну на части», а затем «провести денуклеаризацию и демилитаризацию каждой из этих частей», предложив свою «охрану».

Он считает, что нынешних западных политиков «нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики», у них «легкость мысли необыкновенная». У лидеров ЕС «наблюдается катастрофический уровень падения компетентности»,

По его словам, со временем ситуация стабилизируется и общение восстановится. Он выразил надежду, что «к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию, а часть – в лучший мир».

«У нас и так очень плохие отношения с западным миром. Ну, хуже вообще, наверное, за всю историю не были. Даже в период, когда Черчилль произносил Фултонскую речь, они были лучше», – заявил Медведев, добавив, что на Западе «не хотят с нами никакого равноправного партнерства», как и с Китаем, «им нужно доминировать».

При этом Медведев признался, что когда-то ему казалось, что «мы с ними реально установим нормальные партнерские отношения», но со временем он осознал реальное положение дел.

Медведев заявил: «Наверное, они, с точки зрения самих англосаксов, в чем-то непротиворечивы – это их мир, они им управляют, они устанавливают правила, в том числе пресловутый порядок, основанный на правилах. Не устав ООН, а порядок, основанный на правилах». Причем сами страны Запада этим правилам не подчиняются, отметил Медведев. Иллюзий, что Россия быстро начнет общаться с Западом, нет, сейчас такая перспектива не просматривается, сказал он.

Напомним, Медведев заявил, что каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис.