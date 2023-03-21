Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию

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21 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах? Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Спецоперация привела МВД к реорганизации

В МВД создали Главное управление оперативного реагирования Павел Бедняков/РИА Новости
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства. Речь идет о Главном управлении оперативного реагирования. Какие обязанности возложены на эту структуру и как она усилит работу полиции в новых регионах страны?  Подробности...
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Забота об Африке принесет России множество выгод

Традиция поставлять хлеб в подарок странам Африки зародилась еще в советское время AP/TASS
Россия отправит зерно бесплатно самым нуждающимся странам Африки, пообещал Путин. Правда, это случится лишь в том случае, если через два месяца Москва решит не продлевать зерновую сделку. Понятно, что такое решение укрепит престиж нашей страны на Черном континенте. Но какую еще выгоду, в том числе и материальную, получит Москва после таких подарков? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Политика не терпит слабости

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Чем громче Запад обвиняет Путина в непокорности и дерзости, чем чаще там озвучивают негодование по поводу действий нашей страны на Украине, в Африке, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, тем более жалким и слабым неудачником Запад выглядит в глазах остального мира. Подробности...

Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
И в новую эру под пером новых писателей (М. А. Шолохова, Н. А. Островского, А. А. Суркова) поляки представали все в том же неавантажном виде, как будто на дворе по-прежнему XIX век, и в Зимнем дворце по-прежнему живет и правит император Николай Павлович. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Румыния созрела для приднестровской авантюры

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В самом негативном для Запада сценарии – после поражения Украины – она перестает быть прифронтовым государством НАТО, таковым становится Молдавия. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

Обсуждение: 11 комментариев
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    Власти Украины закрыли доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре В США заметили тревожную деталь на встрече Путина и Си Цзиньпина Bloomberg: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на «арест» Путина СК возбудил дело против блогера Митрошиной

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    Максим Соколов: Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

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    Виталий Трофимов-Трофимов: Румыния созрела для приднестровской авантюры

    основание и сила


    Андрей Полонский: Без Русского мира нет и России

    на ваш взгляд


    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?

    Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию

    Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
    		   
    21 марта 2023, 11:11
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.

    Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.

    Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.

    Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.

    Россия подняла Су-35 на перехват американских В-52Н над Балтикой
    Минобороны: Россия подняла истребитель Су-35 на перехват американских стратегических бомбардировщиков В-52Н над Балтикой
    		   
    20 марта 2023, 22:59
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Истребитель Су-35 вылетел на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

    В понедельник средства РЛС дежурных по ПВО сил Западного военного округа (ЗВО) над акваторией Балтийского моря обнаружили две воздушные цели, которые выполняли полет в направлении госграницы России.

    В Национальном центре управления обороной России уточнили, что обнаруженные цели удалось классифицировать как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, передает ТАСС.

    В Минобороны информировали, что для недопущения нарушения границы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил ЗВО. Его экипаж  занял утановленную зону дежурства в воздухе. В ведомстве рассказали, что после удаления иностранных военных самолетов от государственной границы российский истребитель вернулся к аэродрому базирования.

    Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H был замечен над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга.

    Коментарии (22)
    Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
    Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
    		   
    21 марта 2023, 04:30
    Фото: www.kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве. При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.

    В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.

    При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.

    Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.

    Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.

    Коментарии (7)
    Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 4,5 часа
    Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
    		   
    20 марта 2023, 21:12
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.

    Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает ТАСС.

    Отмечается, что во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.

    Коментарии (17)
    Путин: Россия ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
    Путин: Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
    		   
    20 марта 2023, 17:04
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

    Путин добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Также в начале встречи он отметил, что обсудит с Си Цзиньпином тему Украины, передает ТАСС.

    «Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине… Конечно, у нас будет возможность обсудить это», – сказал Путин.

    Он также добавил, что Китай исходит «из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково. 

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит Си в Россию прояснит будущее Украины.

    Коментарии (19)
    Си Цзиньпин остановился в московском отеле рядом с китайским парком
    Председатель Китая Си Цзиньпин остановился в московском отеле рядом с традиционным китайским парком

    20 марта 2023, 16:11

    Текст: Александра Юдина

    Председатель Китая Си Цзиньпин обосновался в пятизвездочном отеле на севере Москвы, рядом с традиционным китайским ландшафтным парком, передают журналисты.

    Си Цзиньпина встречали несколько десятков человек перед входом в отель, они держали в руках флаги России и Китая и алый транспарант с надписью «Горячо приветствуем визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию» на китайском языке, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вокруг отеля повышены меры безопасности.

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково. Неформальная беседа глав России и Китая состоится во второй половине дня.

    Коментарии (7)
    В России создали комиссию для совмещения ГЛОНАСС с навигационной системой Китая
    Кабмин одобрил создание двусторонней подкомиссии по спутниковой навигации с КНР
    		   
    20 марта 2023, 21:35
    Фото: Sipa USA/Reuters
    Текст: Ольга Иванова

    Кабмин России одобрил проект протокола к соглашению с КНР о создании двусторонней подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации.

    Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что подкомиссия будет создана в целях совместимости и взаимодополняемости российской глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской глобальной спутниковой системы «Бэйдоу», сообщает ТАСС.

    От российской стороны обязанности сопредседателя национальных частей подкомиссии будет выполнять гендиректор госкорпорации «Роскосмос», а от китайской – председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе.

    Роскосмосу совместно с МИД поручено провести переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующий протокол.

    Коментарии (10)
    В Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету»
    Член СНБ Белого дома Кирби заявил о сближении РФ и КНР, при этом он назвал отношения Москвы и Пекина «браком по расчету»
    		   
    21 марта 2023, 02:59
    Фото: Julia Nikhinson/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются, Россия и Китай стали ближе друг к другу, при этом он выразил мнение, что это в большей степени «брак по расчету».

    Кирби прокомментировал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, выразив мнение, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются. При этом сотрудник администрации США выразил мнение, что развитие отношений Москвы и Пекина представляет собой в большей степени «брак по расчету, а не по любви», передает ТАСС.

    По мнению представителя Белого дома, сближение России и Китая объясняется главным образом стремлением бросить вызов США, избавиться от так называемого основанного на правилах миропорядка, который этим двум странам не слишком-то нравится.

    По версии Кирби, особенно Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома считает, что председатель КНР Си Цзиньпин видит в президенте России Владимире Путине потенциального союзника в этих усилиях.

    Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.

    Коментарии (31)
    Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая
    		   
    21 марта 2023, 05:59
    Фото: Rao Aimin/XinHua/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление и развитие китайско-российских отношений – это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире, передает ТАСС содержание заявления лидера Китая.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.

    Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве КНР информировали, что между лидерами России и Китая состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу. По сообщению МИД КНР, китайский лидер подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также против подливания масла в огонь. По сообщению МИД КНР, Си заверил Путина, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.

    Накануне Си на встрече с Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.

    Коментарии (9)
    Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом
    Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом
    		   
    20 марта 2023, 13:03
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом, его самолет приземлился во Внуково.

    Борт, на котором находится лидер КНР, приземлился в столице России в 12.59 мск, передает ТАСС.

    Также во Внуково прибыл самолет с передовой группой сопровождения Си Цзиньпина.

    Неформальная беседа главы государства Владимира Путина и председателя КНР ожидается во второй половине дня.

    Коментарии (16)
    Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
    Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
    		   
    21 марта 2023, 09:25
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.

    По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.

    «Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.

    Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.

    Коментарии (3)
    В ЕС не нашли доказательств поставок Китаем оружия России
    В ЕС заявили об отсутствии доказательств того, что Китай поставляет оружие России
    		   
    20 марта 2023, 21:54
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    У Евросоюза нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

    Также, по словам Борреля, нет доказательств и того, что Китай планирует это делать, передает ТАСС.

    Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.

    Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.

    Коментарии (14)
    В Кремле раскрыли меню ужина Путина и Си Цзиньпина
    В меню ужина Путина и Си Цзиньпина вошли семь блюд и два вида вин

    20 марта 2023, 18:24

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжат в понедельник общение за ужином: им подадут уху из стерляди с расстегаем и шербет из граната.

    В меню ужина Путина и Си Цзиньпина вошли семь блюд: закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната, оленина с вишневым соусом или печорская нельма с овощами. В завершение ужина лидеров ждет десерт «Павлова», передает ТАСС.

    Также лидерам стран подадут два вина российской винодельни «Усадьба Дивноморское» 2020 года: «Восточный склон» и «Западный склон».

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.

    Коментарии (3)
    Си Цзиньпин: Китай высоко ценит отношения с Россией

    20 марта 2023, 17:52

    Текст: Валентина Григоренко

    Китай придает большое значение отношениям с Россией, поскольку в них присутствует историческая логика, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Си Цзиньпин также выразил признательность российскому лидеру за его положительное отношение к Китаю и за оказанную поддержку, передает ТАСС.

    «Большое спасибо, господин президент, за то, что вы всегда давали положительную оценку развитию и строительству Китая, оказывали нам поддержку», – добавил он.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.

    Коментарии (0)
    Эксперт: Иракский сценарий США сегодня реализуют на Украине
    Эксперт Кикнадзе рассказал о вторжении США в Ирак под надуманным предлогом и разорении американцами этой страны
    		   
    20 марта 2023, 20:55
    Фото: REUTERS/Oleg Popov

    Ирак имел прекрасные шансы стать успешной страной в результате внутренних преобразований, но такое развитие событий вошло в противоречие с интересами США, и поэтому Вашингтон использовал силу под надуманным предлогом, заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Наука. Общество. Оборона» Владимир Кикнадзе. 20 марта исполнилось 20 лет с начала вторжения США в Ирак.

    «США всегда демонстрировали готовность решать внешнеполитические проблемы силой. Мы видели это в 1980-х, когда Вашингтон фактически спровоцировал конфликт между Багдадом и Тегераном. В 1991 году Штаты провели операцию «Буря в пустыне». Таким образом, вторжение в Ирак стало логичным продолжением цепи наглых и агрессивных действий», – считает Владимир Кикнадзе, член-корреспондент РАРАН, главный редактор журнала «Наука. Общество. Оборона».

    «Напомню, что Ирак входит в число мировых лидеров по доказанным запасам нефти. Страна имела прекрасные шансы стать успешной в результате внутренних преобразований. Однако такое развитие событий вошло в противоречие с интересами США. Они не смогли продавить Багдад дипломатически, поэтому использовали силу под надуманным предлогом», – напомнил эксперт.

    «В результате вся страна оказалась в руинах, а ее ресурсами начали распоряжаться американские нефтяные компании. При этом Штаты для оправдания своих действий использовали лицемерные подходы. Здесь достаточно вспомнить знаменитую пробирку Пауэлла», – акцентирует Кикнадзе.

    «При этом Ирак шел на все возможные уступки, чтобы избежать столь печального исхода. Руководство страны создавало максимально комфортные условия для международных организаций, которые осуществляли проверку о якобы причастности Багдада к разработке химического, бактериологического и ядерного оружия», – отмечает эксперт. 

    Однако все институты глобального мира еще в начале 2000-х находились под серьезным контролем Штатов, а возразить им не мог никто, напоминает собеседник. Он отметил, что решение о вторжении Штаты принимали без одобрения со стороны ООН.

    «США в Ираке беспредельничали не только в военных вопросах, но и в вопросах культуры. «Архитекторы демократии» принялись вывозить к себе на родину культурно-исторические ценности, общее число которых достигло около 130 тыс. единиц», – рассказывает Кикнадзе.

    По его словам, ситуация повторяется и в наше время: «Фактически иракский сценарий сегодня реализуется на Украине. США развязали братоубийственный конфликт лишь для того, чтобы удовлетворить собственные экономические и геополитические интересы».

    «Более того, «пробирка Пауэлла» получила новое переосмысление. Она не осталась в прошлом, а проявилась в Буче, в ряде других городов и регионов на сопредельных территориях. Это же касается обмана миллионов людей по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Политика США за последние 20 лет практически никаких не изменилась. И России важно акцентировать на этом внимание международной общественности», – считает Кикнадзе.

    Напомним, ровно двадцать лет назад началось вторжение американских войск в Ирак. В результате вторжения правительство Саддама Хусейна было свергнуто, а страна была разрушена. 

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    Путин рассказал о множестве совместных задач и целей Китая и России
    Путин рассказал Си Цзиньпину о множестве совместных задач и целей Китая и России

    20 марта 2023, 17:27

    Текст: Елизавета Шишкова

    У России и Китая есть множество общих задач и целей, заявил российский президент Владимир Путин на встрече в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание», – обратился он к китайскому коллеге.

    Путин также отметил вклад Москвы и Пекина в укрепление основополагающих принципов мироустройства и многополярности, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что у стран есть много вопросов для обсуждения и в сфере экономического взаимодействия.

    Обсуждаться эти вопросы будут завтра. «А сегодня я очень рад тому, что вы сочли возможным, нашли время приехать вечером, чтобы в неформальной, дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим нас вопросам», – сказал Путин.

    Основные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут завтра с участием делегаций.

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