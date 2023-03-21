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Лидер КНР назвал стратегическим выбором укрепление отношений с Россией
МИД Китая: Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным назвал стратегическим выбором Пекина укрепление отношений с Москвой
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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений между двумя странами, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление и развитие китайско-российских отношений – это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире, передает ТАСС содержание заявления председателя КНР, которое приводит внешнеполитическое ведомство Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.
Кроме того, в МИД КНР информировали, что между лидерами России и Китая состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу. По сообщению МИД КНР, китайский лидер подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также против подливания масла в огонь. По сообщению внешнеполитического ведомства КНР, Си заверил Путина, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.
Накануне Си на встрече с Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
Медведев припугнул судей МУС ударом гиперзвукового «Оникса»
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Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений, выразил мнение заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выдачу МУС «ордера на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
В своем Telegram-канале он написал, что произошло окончательное обрушение системы международного права, добавив, что она и раньше не была эффективна.
«Лига Наций развалилась, СССР раздумывал над выходом из ООН, конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран», – отметил Медведев.
При этом зампред обозначил причины недоверия к таким организациям – несправедливость, основанная на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. Так, «никому не нужный МУС», в который не вступили крупнейшие государства, привлек к ответственности три десятка никому не известных лиц.
«Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, недоступен для «правосудия». Судить страну и ее лидеров можно в случаях, когда страна дико ослабела и решилась признать суд над собой и когда страна проиграла войну и капитулировала», – пояснил он.
По словам Медведева, самый дискредитирующий эпизод, который убил и так почти нулевой авторитет суда, связан с преступлениями США в Афганистане и Ираке. Более того, решение «судить» президента России Владимира Путина тоже пришло из-за «максимально жесткой вводной из США».
Зампред заверил, что последствия такого шага организации международного права будут чудовищными. В частности, это будет означать полную потерю доверия, так как это – крах основ, принципов права, включая постулаты о неотвратимости ответственности.
«Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», – заверил он.
В заключение Медведев посоветовал судьям МУС «внимательно смотреть в небо», чтобы не попасть под ответ в виде точечного применения гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля.
«Суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО», – резюмировал Медведев.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Песков рассказал об отношении Кремля к решению МУС выдать ордер на арест Путина
Песков: Кремль спокойно отнесся к решению МУС в отношении Путина
Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента Владимира Путина не отразилось на его работе и администрации российского лидера, к решению в Кремле отнеслись спокойно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Относимся к этому спокойно, все фиксируем и продолжаем работать», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
По словам Пескова, главное, что продолжает работать президент.
МУС ранее выдал «ордер на арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 4,5 часа
Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.
Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает ТАСС.
Отмечается, что во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.
Путин: Россия ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Путин: Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
Путин добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Также в начале встречи он отметил, что обсудит с Си Цзиньпином тему Украины, передает ТАСС.
«Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине… Конечно, у нас будет возможность обсудить это», – сказал Путин.
Он также добавил, что Китай исходит «из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит Си в Россию прояснит будущее Украины.
Путин потребовал жестко пресекать любые попытки раскачать общество
Президент Владимир Путин на коллегии МВД потребовал жестко пресекать любые провокации, незаконные акции и попытки раскачать общество.
Путин, выступая на коллегии МВД, призвал жестко пресекать любые провокации, незаконные акции, которые направлены на попытки раскачать общество, передает ТАСС.
Президент отметил, что единство и сплоченность многонационального общества России были и остаются силой страны, помогают преодолевать любые испытания.
Си Цзиньпин остановился в московском отеле рядом с китайским парком
Председатель Китая Си Цзиньпин остановился в московском отеле рядом с традиционным китайским парком
Председатель Китая Си Цзиньпин обосновался в пятизвездочном отеле на севере Москвы, рядом с традиционным китайским ландшафтным парком, передают журналисты.
Си Цзиньпина встречали несколько десятков человек перед входом в отель, они держали в руках флаги России и Китая и алый транспарант с надписью «Горячо приветствуем визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию» на китайском языке, передает РИА «Новости».
Отмечается, что вокруг отеля повышены меры безопасности.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково. Неформальная беседа глав России и Китая состоится во второй половине дня.
Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом
Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом, его самолет приземлился во Внуково.
Борт, на котором находится лидер КНР, приземлился в столице России в 12.59 мск, передает ТАСС.
Также во Внуково прибыл самолет с передовой группой сопровождения Си Цзиньпина.
Неформальная беседа главы государства Владимира Путина и председателя КНР ожидается во второй половине дня.
В России создали комиссию для совмещения ГЛОНАСС с навигационной системой Китая
Кабмин одобрил создание двусторонней подкомиссии по спутниковой навигации с КНР
Кабмин России одобрил проект протокола к соглашению с КНР о создании двусторонней подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации.
Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что подкомиссия будет создана в целях совместимости и взаимодополняемости российской глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской глобальной спутниковой системы «Бэйдоу», сообщает ТАСС.
От российской стороны обязанности сопредседателя национальных частей подкомиссии будет выполнять гендиректор госкорпорации «Роскосмос», а от китайской – председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе.
Роскосмосу совместно с МИД поручено провести переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующий протокол.
У Китая появился «грандиозный план» по Центральной Азии
Послание председателя КНР Си: Китай и страны Центральной Азии обсудят «грандиозный план по развитию отношений»
Китай и страны Центральной Азии обсудят «грандиозный план по развитию отношений», говорится в поздравлении председателя КНР Си Цзиньпина президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю праздника весеннего равноденствия Навруз.
В поздравлении, опубликованном на сайте президента Таджикистана, председатель КНР приглашает Рахмона принять участие в первом саммите «Китай и Центральная Азия» и посетить Китай с государственным визитом в мае 2023 года, передает ТАСС.
В послании также говорится, что Си ожидает совместного обсуждения с Рахмоном «грандиозного плана» по развитию отношений между Китаем и Центральной Азией, а также отношений между Китаем и Таджикистаном.
Напомним, 16 февраля председатель КНР направил послание участникам форума «Китай – Центральная Азия», в котором заявил о готовности Китая расширять экономические связи и углублять со странами региона промышленное и инвестиционное сотрудничество.
Минченко: Россия и Китай едины в намерении противостоять гегемонии США
Политолог Минченко: Путин и Си Цзиньпин показали схожее видение будущего мироустройства
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Москва и Пекин не намерены признавать гегемонию США. Более того, несмотря на разницу культур, Россия и Китай планируют укреплять партнерство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В преддверии встречи президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в прессе вышли статьи глав государств.
«Взаимная публикация статей перед значимыми государственными визитами – распространенная практика. Но в нынешних геополитических реалиях тексты Путина и Си являются своего рода иллюстрацией базовой тональности отношений двух стран», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Из статей можно сделать вывод, что даже при наличии некоторых нюансов в оценке мировых процессов, стороны имеют много общего. В частности, государства взаимно уважают суверенитет друг друга, считают недопустимым внешний диктат, а также рассчитывают на взаимовыгодное партнерство», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем стоит отметить, что Владимир Путин в своей статье с большим скепсисом относится к работе международных структур. В то же время Си Цзиньпин, судя по всему, еще надеется на то, что отношения с другими государствами в перспективе возможно восстановить», – полагает эксперт.
«Очевидно также, что ни Пекин, ни Москва не намерены признавать гегемонию США. Среди прочего лидеры продемонстрировали, что даже с учетом того, что каждое из государств исходит из интересов своего народа, они в целом одинаково видят будущее мироустройство. Это еще раз подчеркивает крепкие партнерские отношения России и Китая», – заключил Минченко.
Ранее президент России Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» заявил, что российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности.
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер выразил уверенность в том, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.
Как отметил президент, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).
«Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил, что Россия и Китай активно продвигают такие демократичные многосторонние структуры, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), которые становятся все более авторитетными и влиятельными, обретают новых партнеров и друзей. Этой же цели, продолжил президент РФ, служит и работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс – один путь».
Вскоре после этого в «Российской газете» появилась ответная статья председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер отметил, что Пекин и Москва отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), Группы двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений.
Китайский лидер подчеркнул, что стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.
Примечательно, что статьи были опубликованы в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву, который продлится с 20 по 23 марта. Как ожидается, стороны обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия. Кроме того, планируется подписание ряда двусторонних документов.
На Западе встреча российского и китайского лидера уже вызвала негодование. Так, обозреватель газеты Hill Эллен Митчелл пишет, что визит Си Цзиньпина в Москву, а также сопутствующая поддержка со стороны Пекина означают вызов Вашингтону и союзникам США. По ее словам, сообщения о визите встревожили политиков на Западе. Митчелл заявила, что встреча Си Цзиньпина и главы российского государства Владимира Путина укрепит связи между двумя лидерами.
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Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
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Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве. При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.
В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.
При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.
Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.
В Китае восхитились статьей Путина о судьбе Запада
Читатели китайского Guancha выразили поддержку выраженной в статье позиции Путина касательно судьбы Запада
Читатели китайского портала Guancha выразили поддержку позиции российского лидера Владимира Путина касательно того, что коллективный Запад отчаянно цепляется за архаичные догмы, ставя на кон судьбы целых государств и народов.
Так, один из комментаторов отметил солидарное с Путиным отношение к конфликту с Западом, подчеркнув, что «нет другого выхода, кроме как победить», передает РИА «Новости».
«Сотрудничество между Китаем и Россией является краеугольным камнем стабильности во всем мире», – отметил другой пользователь.
Третий комментатор заметил, что Пекин и Москва создадут новую модель взаимного сотрудничества между странами и цивилизациями.
«Путин прав», – лаконично высказался другой пользователь.
Еще один из комментаторов резюмировал, что без Китая и России все маленькие страны в мире снова будут колонизированы Европой и США.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» назвал отношения России и Китая краеугольным камнем глобальной стабильности.
СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на «арест» Путина
Bloomberg: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о выдаче международного ордера на «арест» президента России
Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза о выдаче международного ордера на «арест» президента России Владимира Путина, сообщило Bloomberg.
В статье подчеркивается, что из-за наложенного Будапештом вето главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель опубликовал заявление о поддержке решения Международного уголовного суда от своего имени, передает РИА «Новости».
Издание предположило, что Будапешт обозначит свою позицию по этому вопросу, когда лидеры ЕС встретятся на очередном саммите в Брюсселе.
Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России.
В Кремле раскрыли меню ужина Путина и Си Цзиньпина
В меню ужина Путина и Си Цзиньпина вошли семь блюд и два вида вин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжат в понедельник общение за ужином: им подадут уху из стерляди с расстегаем и шербет из граната.
В меню ужина Путина и Си Цзиньпина вошли семь блюд: закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната, оленина с вишневым соусом или печорская нельма с овощами. В завершение ужина лидеров ждет десерт «Павлова», передает ТАСС.
Также лидерам стран подадут два вина российской винодельни «Усадьба Дивноморское» 2020 года: «Восточный склон» и «Западный склон».
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.
В ЕС не нашли доказательств поставок Китаем оружия России
В ЕС заявили об отсутствии доказательств того, что Китай поставляет оружие России
У Евросоюза нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Также, по словам Борреля, нет доказательств и того, что Китай планирует это делать, передает ТАСС.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.
Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.