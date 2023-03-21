Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией

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21 марта, вторник | Последнее обновление — 10:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Джанкое введен режим ЧС из-за атаки украинских БПЛА
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Чем громче Запад обвиняет Путина в непокорности и дерзости, чем чаще он озвучивает негодование по поводу возмутительных действий нашей страны на Украине, в Африке, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, тем более жалким и слабым неудачником он выглядит в глазах остального мира.
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И в новую эру под пером новых писателей (М. А. Шолохова, Н. А. Островского, А. А. Суркова) поляки представали все в том же неавантажном виде, как будто на дворе по-прежнему XIX век, и в Зимнем дворце по-прежнему живет и правит император Николай Павлович.
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В самом негативном для Запада сценарии – после поражения Украины – она перестает быть прифронтовым государством НАТО, таковым становится Молдавия.
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В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.
По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.
«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.
Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.
В ДНР рассказали о новых видах пыток в украинском плену
Омбудсмен ДНР Морозова: Киев применяет новые виды пыток к пленным
Украинские силовики изобретают все новые виды пыток для российских военнопленных, информация о них будет передана в Следственный комитет России, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Морозова рассказала, что вырученные из плена российские солдаты рассказали об изощренных новых видах пыток, которые к ним применяли на Украине, но не смогли сломить их дух, передает РИА «Новости».
По ее словам, информацию о них власти ДНР передадут в Следственный комитет, она «ляжет в одно большое уголовное дело против Украины». Омбудсмен пообещала, что все виновные понесут наказание
Ранее военный Алексей Лукоянов в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных» рассказал, что пленных российских солдат в украинском плену пытали и заставляли петь украинский гимн.
В УПЦ рассказали, как будут действовать во время выселения из Киево-Печерской лавры
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УПЦ будет действовать в соответствии с законодательством Украины, когда согласно предписанию властей она должна будет покинуть Киево-Печерскую лавру, рассказал руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент, сообщает издание «Страна.ua».
По его словам, нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.
«В то же время мы думаем, что будут совершаться незаконные действия со стороны определенных чиновников. Поэтому мы будем делать все, чтобы 29 марта конституционные права верующих УПЦ не были нарушены», – рассказал владыка Климент.
Также он рассказал, что сейчас монахи вывозят часть своих вещей с территории монастыря на случай, если они не смогут находится в Лавре. При этом он подчеркнул, что когда монастырь вновь будет в Лавре, монахи туда вернутся.
Ранее представители полиции потребовали от высших иерархов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию возле офиса президента Украины из-за начала воздушной тревоги в Киеве.
Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. Минкульт Украины предложил им перейти в ПЦУ.
Командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов ВСУ
Командующий ВВС Украины: Я потерял некоторых из своих лучших людей
Армия Украины теряет лучших пилотов в ожидании истребителей F-16, заявил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.
Голубцов в интервью The Times рассказал, что двое летчиков недавно вернулись из США, где три недели обучались летать на F-16, но при этом пожаловался на промедление с поставками F-16, из-за чего, по его словам, он «потерял некоторых из своих лучших людей», пишет «Коммерсант».
По его словам, США считают, что украинским летчикам для подготовки к полетам на F-16 нужно менее шести месяцев обучения.
Ранее издание Politico сообщало, что прибытие двух украинских летчиков в США для обучения работе с истребителями F-16 не свидетельствует об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Киеву таких самолетов преждевременной и не рассматривает ее в качестве приоритета.
Религиовед Лункин: Зеленский спрятался от православных в бункере
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Если в ближайшее время отношение властей Украины к канонической УПЦ не изменится, это станет прелюдией к духовному развалу страны. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил религиовед Роман Лункин, комментируя попытку высших иерархов УПЦ встретиться с Владимиром Зеленским у ворот его офиса. Позже иерархов прогнали полицейские под предлогом внезапно включившейся воздушной тревоги.
«Встреча Зеленского с представителями канонической УПЦ не состоялась, потому что решения о давлении на церковь уже приняты, и они ложатся черным пятном на якобы «героическую» биографию Зеленского. Ему просто нечего ответить православным», – сказал религиовед Роман Лункин.
«Можно сказать, что он просто спрятался от иерархов в бункере. Он испытывает страх на фоне того, что он сотворил со страной, с православием, с Церковью. При этом в начале своего срока он пытался наладить отношения с канонической УПЦ. Теперь ему должно быть стыдно перед митрополитом Онуфрием за происходящее», – добавил он.
Как отмечает собеседник, Киево-Печерская лавра является духовным центром для всех православных. Поэтому вытеснение оттуда монахов стало точкой кипения, приведшей к решительным действиям высших иерархов УПЦ. «То, что глава Церкви сам пришел к воротам офиса Зеленского, – это довольно радикальный шаг, демонстрирующий пастве отчаянное положение Церкви. По сути, Онуфрий практически исчерпал все свои аргументы», – пояснил эксперт.
По его словам, Онуфрий действует в интересах прихожан, потому что их положение прямо влияет на состояние дел в стране. И тот факт, что митрополит пришел к офису президента, показывает очевидную вещь: епископ УПЦ является большим патриотом Украины, чем сам Зеленский.
«Иерархи действительно доведены до отчаяния. Если раньше Зеленский сам просил помощи у Церкви, то теперь он не хочет ее слышать. Соответственно, если до 29 марта ситуация не изменится, тогда мы можем увидеть беспорядки, которые станут духовной прелюдией к развалу Украины. Я думаю, верующие встанут на сторону Церкви. При этом УПЦ не станет просить о политической или военной поддержке, поскольку она является духовным институтом», – заключил Лункин.
В понедельник члены синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы донести позицию Церкви касательно требования властей Украины покинуть Киево-Печерскую лавру, пишет РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров заявил, что президент не будет встречаться с высшими иерархами. Позже стало известно, что представители полиции потребовали от иерархов покинуть территорию возле офиса Зеленского из-за начала воздушной тревоги в Киеве.
Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент сообщил, что во время выселения из Киево-Печерской лавры УПЦ намерена действовать согласно законодательству Украины. Он подчеркнул, что нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.
Напомним, 10 марта монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Через три дня после этого на территорию лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. В ответ ведомство предложило им перейти в раскольническую Православную церковь Украины.
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Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 4,5 часа
Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.
Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает ТАСС.
Отмечается, что во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.
Тбилиси упрекнул Киев за неблагодарность в контексте решения МУС
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил, что его страна была в числе государств, подписавших обращение против России и ее президента в МУС 2 марта 2022 года, и упрекнул Украину, которая не оценила эту позицию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с решением Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России Владимира Путина, председатель парламента отметил, что Грузия в числе 38 стран подписала обращение в Гаагу, тогда как местная оппозиция говорит о «несолидарности с Украиной».
«Поэтому фальшивы все обвинения в том, что мы не поддерживаем Украину», – сказал он.
Шалва Папуашвили также напомнил, что именно в те дни Украина отозвала своего посла из Грузии (новый пока так и не назначен).
«Упрекали в том, что правительство Грузии не представляет ее народ», – сказал председатель парламента.
Грузия поддерживает Украину гуманитарно и на всех международных платформах, но не ввела санкции против России на двусторонней основе. При этом Тбилиси строго следует всем международным рестрикциям, введенным против Москвы.
Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Путин: Россия ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Путин: Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
Путин добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Также в начале встречи он отметил, что обсудит с Си Цзиньпином тему Украины, передает ТАСС.
«Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине… Конечно, у нас будет возможность обсудить это», – сказал Путин.
Он также добавил, что Китай исходит «из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит Си в Россию прояснит будущее Украины.
Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
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Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве. При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.
В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.
При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.
Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.
Си Цзиньпин остановился в московском отеле рядом с китайским парком
Председатель Китая Си Цзиньпин остановился в московском отеле рядом с традиционным китайским парком
Председатель Китая Си Цзиньпин обосновался в пятизвездочном отеле на севере Москвы, рядом с традиционным китайским ландшафтным парком, передают журналисты.
Си Цзиньпина встречали несколько десятков человек перед входом в отель, они держали в руках флаги России и Китая и алый транспарант с надписью «Горячо приветствуем визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию» на китайском языке, передает РИА «Новости».
Отмечается, что вокруг отеля повышены меры безопасности.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково. Неформальная беседа глав России и Китая состоится во второй половине дня.
В России создали комиссию для совмещения ГЛОНАСС с навигационной системой Китая
Кабмин одобрил создание двусторонней подкомиссии по спутниковой навигации с КНР
Кабмин России одобрил проект протокола к соглашению с КНР о создании двусторонней подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации.
Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что подкомиссия будет создана в целях совместимости и взаимодополняемости российской глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской глобальной спутниковой системы «Бэйдоу», сообщает ТАСС.
От российской стороны обязанности сопредседателя национальных частей подкомиссии будет выполнять гендиректор госкорпорации «Роскосмос», а от китайской – председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе.
Роскосмосу совместно с МИД поручено провести переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующий протокол.
ЕС согласился передать Украине 1 млн снарядов в течение года
Страны ЕС согласились передать Украине 1 млн снарядов на 2 млрд евро в ближайшие 12 месяцев
Страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев на 2 млрд евро, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Он уточнил, что так называемый план из трех шагов предусматривает 1 млрд евро на немедленные поставки, еще 1 млрд на совместные закупки, а также создание комиссии по резкому увеличению военных производственных возможностей, передает ТАСС.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал выделить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины, но глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что этого недостаточно.
Минобороны Украины потребовало от ЕС снарядов на 4 млрд евро.
Эксперт: Польский посол заявлением о войне с Россией прощупывал почву
Политолог Носович: Посол Польши во Франции словами о войне с Россией устроил провокацию
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Польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский либо забыл, что может делать только официальные заявления, либо это намеренная и согласованная попытка провокации. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политологи Станислав Ткаченко и Александр Носович. Ранее посол Польши во Франции допустил прямое противостояние с Россией в случае поражения Украины, однако вскоре заявление дипломата дезавуировало дипведомство.
«Складывается ощущение, что польский посол очень хотел, чтобы его неправильно поняли. Ведь в изначальном интервью он четко дал понять, что если Россия победит, то Польша намерена перейти к открытой конфронтации. Но в итоге дипведомство его поправило – если Украина проиграет, то следующей может стать Варшава и страны Прибалтики», – сказал главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
«И получается, что дипломат либо настолько глуп, что не смог четко сформулировать свою мысль, либо он осознанно пошел на провокацию. Если считать Польшу суверенным государством, то исходить приходится из второго варианта. И тогда мы имеем дело с согласованным с польскими властями сигналом, который обращен сразу и к России, и к союзникам по НАТО», – рассуждает собеседник.
«Судя по всему, Польша хотела посмотреть, как на это отреагируют в том числе за океаном. И за то время, которое прошло с момента заявления до дезавуирования, скорее всего, Варшаве напомнили, что устав НАТО не предполагает коллективную защиту агрессора. А именно им Польша и стала бы, если бы напала на Россию», – отметил Носович.
«После того, как из Польши были фактически изгнаны почти все выпускники МГИМО, уровень дипломатической службы в стране серьезно просел. В связи с этим я не исключаю, что посол мог просто забыть, что должен делать только официальные заявления», – в свою очередь полагает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Это также может быть «прощупыванием почвы». Возможно, некая группа польских политиков, не обязательно связанная с МИД, хотела проверить реакцию мирового сообщества на желание Варшавы быть более активным актором. Но сделано это было в неадекватной форме, поэтому в правительстве Польши схватились за голову и быстро опровергли слова посла», – заключил Ткаченко.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина не сможет защитить свою независимость, то у Варшавы не будет выбора, и государству придется вступить в конфликт с Россией. Слова посла во время его разговора с журналистом были опубликованы в Twitter (соцсеть заблокирована в России) французского телеканала LCI.
Вскоре посольство Польши в Париже опровергло слова дипломата, уточнив, что они были вырваны СМИ из контекста. В дипмиссии указали, что в выступлении Росцишевского не было заявлений о прямом участии Варшавы в конфликте. «Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте», – отмечает посольство.
Сенатор Алексей Пушков назвал слова Росцишевского самонадеянными, добавив, что посол впервые заявил вслух о том, что давно на уме у Варшавы. «Однако вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?» – задался вопросом в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также счел заявление польского посла «сумасшедшим». «Он объявляет о вступлении страны в войну против России, если Зеленский проиграет. И Франция связалась с этой страной через НАТО и ЕС! Эти безумцы отказываются от мира!» – возмутился политик в своем Twitter.
Ранее депутат от Франции в Европарламенте Тьерри Мариани заявил в интервью ТАСС, что в вопросах поставки вооружения Украине Варшава сегодня «идет дальше, чем Вашингтон…, втягивает страны Евросоюза в эскалацию на Украине против их желания».
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Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая
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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление и развитие китайско-российских отношений – это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире, передает ТАСС содержание заявления лидера Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве КНР информировали, что между лидерами России и Китая состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу. По сообщению МИД КНР, китайский лидер подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также против подливания масла в огонь. По сообщению МИД КНР, Си заверил Путина, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.
Накануне Си на встрече с Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом
Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом, его самолет приземлился во Внуково.
Борт, на котором находится лидер КНР, приземлился в столице России в 12.59 мск, передает ТАСС.
Также во Внуково прибыл самолет с передовой группой сопровождения Си Цзиньпина.
Неформальная беседа главы государства Владимира Путина и председателя КНР ожидается во второй половине дня.
Боррель допустил отказ министров ЕС утвердить план поставок боеприпасов Киеву
Боррель: Министры ЕС могут не согласовать план поставок на 2 млрд евро боеприпасов Украине
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель допустил, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза могут не договориться в понедельник о плане поставок боеприпасов Украине на 2 млрд евро, но надеется, что решение будет положительным.
По словам Борреля, министры ЕС могут не утвердить предложенный им план из трех шагов на 2 млрд евро для Украины, и тогда это станет проблемой поставок оружия Киеву. Он выразил надежду, что все-таки министры одобрят план поставок боеприпасов, которые, по его словам, ЕС должна предоставлять Украине быстро и в большом количестве, передает ТАСС.
Боррель отметил, что на заседании будет заслушан доклад главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, после чего будет обсуждаться «ситуация на земле», передает РИА «Новости».
Ранее ЕС не смог решить вопрос снабжения Украины 155-мм снарядами.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал выделить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины, но глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что этого недостаточно. Минобороны Украины потребовало от ЕС снарядов на 4 млрд евро.
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