Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и к евро

Рубль в понедельник укрепился к доллару на 11,5 копеек, подорожал к евро 38,75 копейки и подешевел к юаню на 0,9 копейки

Рубль на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепился к американскому доллару на 11,5 копеек, подорожал к евро 38,75 копейки и подешевел к юаню на 0,9 копейки.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепилась к американскому доллару на 11,5 копеек, до 76,95 рубля, подорожала к евро 38,75 копейки, до 81,61 рубля, и подешевела к юаню на 0,9 копейки, до 11,199 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу рубль на открытии торгов подешевел к евро.