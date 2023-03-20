Западные ЦБ увеличили предложение долларовых кредитов

Центробанки Британии, Евросоюза, Канады, Швейцарии, Японии и ФРС США договорились увеличить предложение доллара на рынке

Центробанки Британии, Евросоюза, Канады, Швейцарии, Японии и ФРС США договорились о скоординированных действиях по увеличению предложения долларовых средств на рынке в условиях финансовых потрясений и череды банкротств банков, говорится в совместном заявлении финансовых регуляторов.

Из совместного заявления финансовых регуляторов следует, что центральные банки намерены повысить эффективность своп-линий при предоставлении финансирования в долларах США и с этой целью договорились увеличить частоту операций с семидневным сроком погашения с еженедельной до ежедневной. Как ожидается, скоординированные меры будут приниматься с 20 марта и как минимум до конца апреля, передает ТАСС.

В минувшую субботу стало известно, что экономисты выявили угрозу банкротства 186 американских банков в случае закрытия депозитов незастрахованными вкладчиками. Днем ранее объем выдачи экстренных кредитов банкам от ФРС США поставил рекорд.