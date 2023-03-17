Объем экстренных кредитов банкам от ФРС США поставил рекорд

Объем экстренных заимствований банков у ФРС США за семь дней достиг рекордных 164,8 млрд долларов

Суммарный объем экстренных заимствований банков у Федеральной резервной системы (ФРС) США за семь дней достиг рекордных 164,8 млрд долларов, свидетельствуют опубликованные финансовым регулятором данные.

Как следует из отчетности ФРС США, по итогам семи дней, завершившихся 15 марта, объем выданных банкам кредитов на срок до 90 дней составил около 152,8 млрд долларов. Некоторые банки воспользовались новой кредитной линией, открытой ФРС США на этой неделе, которая позволяет взять кредит на год. Объем заимствований по этой программе составил 11,9 млрд долларов за отчетный период, передает ТАСС.

По итогам предыдущих семи дней, завершившихся 8 марта, суммарный объем заимствований банков у ФРС США составлял около 4,58 млрд долларов. Предыдущий рекордный показатель – около 111 млрд долларов – был зафиксирован во время финансового кризиса 2008 года.

Кроме того, согласно отчетности ФРС США, около 142,8 млрд долларов финансовый регулятор Соединенных Штатов направил на урегулирование ситуации, связанной с крахом Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.

Напомним, во вторник рейтинговое агентство Moodys на фоне банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.