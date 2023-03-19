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Путин приветствовал готовность Китая помочь в урегулировании кризиса на Украине
Путин: Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса
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Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в китайском издании «Жэньминь жибао», заявил об открытости России к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что в России признательны КНР за взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин, приветствуют готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса.
«Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены», – заявил российский лидер в своей статье.
Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. При этом он напомнил, что еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не Россией.
Президент РФ подчеркнул, что будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. «К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», – подчеркнул Путин.
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
Российская группировка «Запад» сорвала две попытки разведки боем, а также переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
По его словам, на купянском направлении группировка «Запад» сорвала две попытки ВСУ провести разведку боем в районе Гряниковки, а также переброску резервов и ротацию подразделений ВСУ в Першотравневого, передает ТАСС.
Зыбинский сообщил также, что в районе населенных пунктов Орлянское, Артемовка и Гряниковка были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, средствами ПВО был уничтожен БПЛА «Лелека-100», а артиллерия ВС России в районе населенного пункта Двуречное уничтожен минометный расчет противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила противника возле Двуречной, Синьковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы порядка 60 военнослужащих.
Путин: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО
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Фактически Россия не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО, но оно есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Так, во время интервью журналист Павел Зарубин спросил, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин пояснил, что вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны, сообщает РИА «Новости».
«Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – ответил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям.
В США назвали неприемлемым перемирие на Украине
На данный момент Белый дом считает неприемлемым перемирие на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, перемирие «только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню». Он добавил, что также это даст президенту России Владимиру Путину «время подготовить новых людей и спланировать новое наступление», сообщает Lenta.ru.
Кирби подчеркнул, что США также против призывов к перемирию на Украине по итогам запланированной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Кирби уже заявлял, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
Путин высказался о минировавших медприборы в Мариуполе украинских военных
Путин о минировавших медприборы в Мариуполе военных Украины: Нормальные люди так не делают
«Нормальные люди так не делали бы», заявил президент России Владимир Путин, комментируя действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые минировали медицинские приборы в Мариуполе.
Вице-премьера Марат Хуснуллин рассказал президенту, что по его поручению еще после освобождения города приезжал в больницу, где на тот момент были расположены раненые и беженцы. По его словам, украинские войска тогда минировали трупы, чтобы их нельзя было убрать, заминированы были «все медицинские приборы и оборудование», передает РИА «Новости».
«Нормальные люди так не делали бы», – ответил Путин.
Напомним, что глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, посетил ряд объектов и поговорил с местными жителями. Российский лидер во время поездки в Мариуполь осмотрел филармонию и пообещал расширять новые жилые кварталы в городе.
Пушков разъяснил слова посла Польши в Париже о противостоянии России
Сенатор Пушков: Посол Польши в Париже словами о возможности прямого противостояния РФ озвучил замыслы властей Польши
Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский сделал очень самонадеянное заявление о возможности прямого противостояния этой страны РФ, однако он лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что заявление посла Польши в Париже очень самонадеянное. Он также выразил мнение, что официальный представитель Польши впервые сказал вслух то, что у руководителей этой страны давно на уме. При этом сенатор предположил, что вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Вместе с этим Пушков выразил сомнение, что США готовы воевать с Россией.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польше якобы придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Украина потерпит поражение.
В Польше назвали заявление о конфликте с Россией «предупреждением»
Посольство Польши в Париже: Слова Росцишевского о конфликте с РФ были предупреждением о последствиях поражения Украины
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Посольство Польши во Франции заявило, что слова посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава должна будет вступить в конфликт с Москвой в случае поражения Киева, якобы были интерпретированы СМИ в отрыве от контекста и являлись лишь предупреждением о последствиях поражения Украины.
Посольство Польши во Франции выступило с утверждением, что высказывание якобы интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано. В польском диппредставительстве в Париже утверждают, что в словах Росцишевского не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, передает ТАСС.
По версии посольства Польши во Франции, речь шла «о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы – Прибалтики и Польши».
При этом, как подчеркнули в Варшаве, в других фрагментах посол Росцишевский четко говорит, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление посла Польши в Париже очень самонадеянным, при этом выразил уверенность, что дипломат лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши.
Премьер Саксонии заявил об участии Германии в конфликте на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Кречмер: Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер от партии Христианско-демократический союз заявил, что Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.
Кречмер заявил изданию Focus, что теперь Германия непосредственно вовлечена в этот конфликт. Он также отметил, что Берлину не следовало поставлять оружие Киеву, чтобы быть более убедительным и активным в качестве посредника и дипломатического игрока, передает РИА «Новости».
При этом Кречмер отметил, что не разделяет точку зрения о том, что замораживание конфликта якобы не является вариантом.
Напомним, в прошлый понедельник немецкие СМИ сообщили, что Германия завершила обучение украинских военных использованию танков Leopard. Ранее представитель Бундесвера заявлял, что немецкие танки Leopard 2 будут поставлены Киеву после завершения обучения украинских военнослужащих.
Путин пообещал расширять новые жилые кварталы в Мариуполе
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В Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы, заявил президент России Владимир Путин.
Так он отреагировал на слова одной из жительниц города, которая назвала это место «маленьким кусочком рая». «Будем расширять это», – пообещал в ответ глава государства, передает ТАСС.
Путин, проехав на автомобиле вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным мимо вновь отстроенных жилых массивов, заглянул в один из дворов и там пообщался с жителями, которые уже успели получить здесь квартиры. Люди обступили президента и наперебой начали приветствовать его. «Мы по телевизору вас видели», – сказал один пожилой мужчина. «Ну, надо начинать знакомиться поближе», – под общий смех весело ответил ему Путин. «Даже не ожидал!», – сказал мужчина. «Такая работа», – ответил российский лидер.
«Вы здесь живете?» – спросил президент у собравшихся. Люди рассказали, что получили здесь квартиры. «Нравится?» – поинтересовался Путин. Люди затараторили: «нравится!», «комфортно», «современно». Одна из жительниц квартала со слезами на глазах благодарила президента за новое жилье. «Правда, спасибо вам за победу, – едва сдерживая эмоции, говорила она. – Дай вам Бог здоровья, счастья. Мы за вас молимся. Мы дождались!».
«Вот у меня первый этаж», – поспешил сообщить пожилой человек, с которым Путин только что познакомился. «У меня через пятнадцать дней после вашего дня рождения мое, тоже семьдесят, но остался без ничего», – сказал он. «Теперь есть все», – вставила одна из женщин. «Можете пройти, посмотреть, если есть желание, комнаты», – пригласил Путина его новый знакомый. Президент с удовольствием принял приглашение, заглянул на кухню, а в комнаты проходить не стал, «чтобы не беспокоить». «Вы извините, пожалуйста, что так вот неожиданно пришли», – немного смущенно проговорил он. «Рады видеть вас», – заверил хозяин квартиры.
На прощание Путин помахал жителям рукой, пожелав им всего хорошего.
Напомним, что глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, посетил ряд объектов и поговорил с местными жителями. Российский лидер во время поездки в Мариуполь осмотрел филармонию.
Шеслер: Путин поездкой в Мариуполь, несмотря на риски, показал, что Донбасс – это Россия
Политолог Шеслер: Путин поездкой в Мариуполь, несмотря на риски, показал, что Донбасс – это Россия
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Мариуполь является одним из самых успешных примеров восстановления города после тяжелейших боев. И визит президента внушает населению надежду на скорое возвращение полноценной мирной жизни, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь, где встретился с местными жителями и оценил восстановительные работы.
«Визит Владимира Путина окончательно расставил все точки над «i» в вопросе новых регионов России. Эта поездка еще раз показала, что возвращение территорий является закономерным действием. Теперь даже Западу очевидно, что никакого отката назад не будет», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«Также важно понимать, что все процессы, которые сейчас происходят в Мариуполе, в полной мере отражают отношение Москвы и лично Владимира Путина к людям. В целом можно сказать, что это один из самых успешных примеров восстановления городов после тяжелейшего периода разрушений и массовых жертв», – рассуждает собеседница.
«Мы видим, как буквально на глазах возрождается вся инфраструктура города – жилые дома, медицинские учреждения, дороги и промышленные объекты. Все это порождает у местного населения определенный оптимизм. И визит президента этому серьезно способствует», – полагает эксперт.
Политолог также отметила риски, с которыми был сопряжен визит Владимира Путина в Мариуполь. «Практически вся территория ДНР на сегодняшний день все еще находится под угрозой обстрелов со стороны ВСУ. И поездка вопреки опасности подчеркнула, что Донбасс – это Россия», – пояснила она.
«Примечательно, что президент приехал в Мариуполь после Крыма. Запад, несмотря на звучащие оттуда заявления, уже понял, что Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст полуостров. И поездка в Донбасс как бы показывает, что между этими регионами можно ставить знак равенства», – заключила Шеслер.
В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.
Отдельного внимания была удостоена филармония, восстановленная, по словам Хуснуллина, «буквально за три месяца». Вице-премьер также сообщил, что принято решение при восстановлении центра города сохранить его облик, уже подготовлена сметная документация.
Президент также проехал по улицам Мариуполя за рулем автомобиля. Примечательно, что движение в этот момент не перекрывалось – глава государства ехал на машине в общем потоке. Среди прочего, Путину показали, что освещение на дорогах полностью восстановлено, само полотно практически отремонтировано, установлены новые светофоры и благоустроены скверы.
Днем ранее, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, Путин посетил Севастополь.
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В Китае опубликована статья Путина перед его встречей с Си Цзиньпином
Президент РФ Путин опубликовал в издании «Жэньминь жибао» статью перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее».
Статья, опубликованная на сайте Кремля на русском языке, приурочена к началу визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, который начнется 20 марта и завершится 22 марта.
В своей статье российский лидер отметил, что рад возможности со страниц одного из крупнейших и наиболее авторитетных мировых изданий обратиться к дружественному китайскому народу в преддверии государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.
Путин подчеркнул, что это значимое событие вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга.
Президент РФ обратил внимание, что с предстоящими переговорами в России связывают большие ожидания. «Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества», – заявил российский лидер.
«Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие – всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху. Мы с Председателем Си Цзиньпином встречались около 40 раз и всегда находили время и возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке «без галстуков», – отметил Путин в своей статье.
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Путин: Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно
Путин: Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно, но Украину готовили к войне
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Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры с Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Во время интервью Путину был задан вопрос о том, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин ответил, что Россия исходила из того, что Москве удастся решить конфликт мирными средствами, и не стремилась к конфронтации, передает РИА «Новости».
«И все, что произошло в Крыму, произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите. Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики. Наша была святая обязанность защитить крымчан» – добавил российский лидер.
«Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем. Но как выясняется сейчас, мы это видим – нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям. И она предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжелой техники, артиллерии, авиации», – подчеркнул Путин.
Глава государства также добавил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной спецоперации на Украине, но оно есть, есть и другие современные системы, которых не было в 2014 году.
«Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – сказал Путин.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в вопросе сроков начала СВО сослагательное наклонение применять невозможно.
Ранее сообщалось, что Путин провел длительную беседу с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.
В ДНР назвали визит Путина в Мариуполь доказательством приверженности целям спецоперации
Депутат ДНР Бердичевский: Визит Путина в Мариуполь – поддержка людей и четкий сигнал Западу
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Несмотря на близость к линии боевого соприкосновения и колоссальные риски, президент Путин приехал в Мариуполь. Это серьезный знак для Зеленского и всего Запада, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее президент Владимир Путин посетил Мариуполь, где пообщался с местными жителями и оценил работы по восстановлению города.
«Мариуполь фактически находится в 150 км от линии боевого соприкосновения. То есть опасность обстрелов со стороны ВСУ все еще сохраняется. И если бы визит Владимира Путина был анонсирован заранее, противник попытался бы его саботировать», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Но даже с учетом того, что поездка российского президента была неожиданной, риски сохранялись. И несмотря на это Путин проехался по городу на автомобиле, встретился и пообщался с местными жителями. Что, безусловно, вызвало настоящий вой в украинском сегменте соцсетей. Доходит до абсурда – уже пишут, что это якобы вовсе не Мариуполь, а совсем другой город», – иронично замечает собеседник.
«Сам визит крайне важен для населения, его значимость сложно переоценить. Глава государства продемонстрировал, что ему не безразлично, как там живут простые граждане, как налаживается мирная жизнь, в каких условиях сейчас они живут. Ну и, конечно, это станет четким сигналом как для Зеленского, так и для всего Запада», – полагает депутат.
«Еще в 2014 году Владимир Путин на одной из церковных служб сказал, что ставит свечи за защитников Новороссии. То есть уже тогда, судя по всему, было решено, что Россия намерена отстаивать интересы территорий. И вчерашняя поездка в Крым, а также сегодняшний визит в Мариуполь лишний раз подтверждают, что Россия не станет отступать от поставленных целей», – заключил Бердичевский.
В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.
Отдельного внимания была удостоена филармония, восстановленная, по словам Хуснуллина, «буквально за три месяца». Вице-премьер также сообщил, что принято решение при восстановлении центра города сохранить его облик, уже подготовлена сметная документация.
Президент также проехал по улицам Мариуполя за рулем автомобиля. Примечательно, что движение в этот момент не перекрывалось – глава государства ехал на машине в общем потоке. Среди прочего, Путину показали, что освещение на дорогах полностью восстановлено, само полотно практически отремонтировано, установлены новые светофоры и благоустроены скверы.
Днем ранее, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, Путин посетил Севастополь, также за рулем. Поездка заранее не анонсировалась, визит Путина в регион стал неожиданностью.
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Появилось видео боев за южные кварталы Артемовска
Российские пулеметчики блокируют перемещение групп украинских военнослужащих на юге Артемовска в ДНР, свидетельствуют кадры видео.
На видеозаписи, опубликованной РИА «Новости», показан момент стрелкового боя за южные кварталы Артемовска.
Пулеметчик «Вагнера» уничтожил одного из группы украинских бойцов во время перебежки в соседнее здание.
Ранее российские военные в боях за Артемовск использовали модернизированные танки Т-80.
Путин и Герасимов провели длительную беседу
Президент России Владимир Путин провел длительную беседу с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что беседа состоялась после того, как прошло совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, передает «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря, в командном штабе СВО круглые сутки идет работа, президент присутствовал на одной из сессий с докладами по направлениям, а затем побеседовал с Герасимовым в кабинете, где была дана оценка ситуации.
Ранее сообщалось, что Путин в Ростове-на-Дону в ходе совещания в командном пункте специальной военной операции заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и ряда других военачальников.
Авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 в Харьковской области
Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области, Червонопоповка, Голиково ЛНР, Благодатное, Кирилловка ДНР, а также Старая Збурьевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 402 самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8338 танков и других боевых бронированных машин, 1069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4388 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9011 единиц специальной военной автомобильной техники, указали в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 290 украинских военных.