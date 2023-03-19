Путин приветствовал готовность Китая помочь в урегулировании кризиса на Украине

Шеслер: Путин поездкой в Мариуполь, несмотря на риски, показал, что Донбасс – это Россия

Политолог Шеслер: Путин поездкой в Мариуполь, несмотря на риски, показал, что Донбасс – это Россия

Мариуполь является одним из самых успешных примеров восстановления города после тяжелейших боев. И визит президента внушает населению надежду на скорое возвращение полноценной мирной жизни, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь, где встретился с местными жителями и оценил восстановительные работы.

«Визит Владимира Путина окончательно расставил все точки над «i» в вопросе новых регионов России. Эта поездка еще раз показала, что возвращение территорий является закономерным действием. Теперь даже Западу очевидно, что никакого отката назад не будет», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Также важно понимать, что все процессы, которые сейчас происходят в Мариуполе, в полной мере отражают отношение Москвы и лично Владимира Путина к людям. В целом можно сказать, что это один из самых успешных примеров восстановления городов после тяжелейшего периода разрушений и массовых жертв», – рассуждает собеседница.

«Мы видим, как буквально на глазах возрождается вся инфраструктура города – жилые дома, медицинские учреждения, дороги и промышленные объекты. Все это порождает у местного населения определенный оптимизм. И визит президента этому серьезно способствует», – полагает эксперт.

Политолог также отметила риски, с которыми был сопряжен визит Владимира Путина в Мариуполь. «Практически вся территория ДНР на сегодняшний день все еще находится под угрозой обстрелов со стороны ВСУ. И поездка вопреки опасности подчеркнула, что Донбасс – это Россия», – пояснила она.

«Примечательно, что президент приехал в Мариуполь после Крыма. Запад, несмотря на звучащие оттуда заявления, уже понял, что Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст полуостров. И поездка в Донбасс как бы показывает, что между этими регионами можно ставить знак равенства», – заключила Шеслер.

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.

Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.

Отдельного внимания была удостоена филармония, восстановленная, по словам Хуснуллина, «буквально за три месяца». Вице-премьер также сообщил, что принято решение при восстановлении центра города сохранить его облик, уже подготовлена сметная документация.

Президент также проехал по улицам Мариуполя за рулем автомобиля. Примечательно, что движение в этот момент не перекрывалось – глава государства ехал на машине в общем потоке. Среди прочего, Путину показали, что освещение на дорогах полностью восстановлено, само полотно практически отремонтировано, установлены новые светофоры и благоустроены скверы.

Днем ранее, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, Путин посетил Севастополь.

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