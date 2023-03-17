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Российская артиллерия потопила баржу с украинскими десантниками на Каховском водохранилище
Врио главы Херсонской области Сальдо: Российские артиллеристы потопили баржу с десантом ВСУ
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Российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра, противник потерял десятки человек, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек. Он напомнил, что попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках через Днепр происходят регулярно.
По его словам, случай на Каховском водохранилище по числу потерь еще более провальная и безуспешная, чем обычно.
Ранее Сальдо заявил, что вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области.
Кадыров жестко отреагировал на сожжение Корана ВСУ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео «через наших воинов».
На кадрах видно, как украинские военные разжигают костер страницами из Корана.
В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что не позволит «никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились».
«Вот оно ваше истинное фашистско-сатанинское нутро. Посмотрел бы я, как вы осмелитесь дотронуться до Священного Корана, будь в зоне досягаемости до вас хоть один чеченец или мусульманин. Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией», – написал он.
Он обратился к «мусульманам, которые якобы воюют в составе ВСУ». «Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда?» – написал он.
Ранее Кадыров призвал российских военнослужащих не жаловаться публично на имеющиеся на передовой проблемы, а ставить в известность вышестоящих офицеров и помогать искать решение задачи.
Во Франции раскрыли планы США и НАТО по «контрнаступлению» на Украине
Французский политик Филиппо заявил о плане США и НАТО этой весной начать на Украине большое контрнаступление
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Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что у США и НАТО есть план этой весной начать на Украине большое контрнаступление, которое рискует превратиться в мировую войну, так как Польша и страны Прибалтики хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, и готовы на все.
Филиппо заявил в интервью РИА «Новости», что, по словам осведомленных источников, на Украине грядет большое контрнаступление, организуемое американцами и НАТО. При этом он выразил мнение, что у американцев есть план о начале контрнаступления этой весной.
Лидер французской партии выразил мнение, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все. Филиппо призвал правительство Франции отстраниться от этого «контрнаступления», так как это рискует превратиться в мировую войну.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
РПЦ разорвала отношения с новым главой православной церкви Кипра
РПЦ заявила о невозможности общения с новым главой православной церкви Кипра
Синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что невозможно молитвенное общение с новым главой Кипрской православной церкви Георгием после его признания украинских раскольников.
«Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РПЦ.
Ранее сообщалось, что Синод не может вести сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые продолжат общение с представителями украинского раскола.
На Украине президент Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, связанные с Россией.
Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами
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Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом в России) обвинил в эфире одного из оппозиционных интернет-каналов Украину в сотрудничестве с нацистами.
«Я сильно поздравляю Украину с такими партнерами, сильно поздравляю с такими союзниками. Эти, с позволения сказать, союзники Украины, «Русский добровольческий корпус», состоящий из нациков, это нацики были, которые пришли и провели эту карательную акцию против мирного населения [в Брянской области]. Нациков обсуждать бессмысленно. Украине мой привет с такими союзниками», – сказал Шендерович.
Ранее Росфинмониторинг внес основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, участвовавшего в атаке на села в Брянской области, в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Напомним, Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Капустин называется гражданином России, действующим на стороне Украины. По данным ФСБ, он причастен и к другим терактам.
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Минобороны показало первые кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
Минобороны опубликовало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
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Разведывательная группа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с помощью беспилотной авиации, по нему был нанесен огневой удар при помощи многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», сообщили в Министерстве обороны.
Минобороны опубликовало в Telegram-канале кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО. После того, как разведгруппа выявила опорный пункт ВСУ, для его захвата выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ».
Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований. На видео также показано, как из бронеавтомобиля десантируется отряд пехоты и продолжает вести огонь по противнику.
«Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тыс. километров.
«Тайфуны» для ВДВ вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой – орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.
Асад назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии Асад назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии Башар Асад в интервью для телеканала «Соловьев Live» заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном.
Он пояснил, что выступления Зеленского похожи на клоунаду, передает РИА «Новости».
«Его цитаты как клоунада – это нам понравилось вообще, то, как он себя ведет, как комедийный актер даже в политике. Нам нужны иногда такие клоуны, чтобы они разрядили обстановку, рассмешили нас чуть-чуть», – сказал Асад.
Напомним, Асад заявил, что в ближайшие недели подпишет соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно.
Также Асад поддержал расширение российского военного присутствия в Сирии.
Медведев отреагировал на ситуацию с американским беспилотником в Черном море
Медведев призвал не церемониться с американцами после ситуации с беспилотником в Черном море
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Американцы «вконец оборзели» и церемониться с ними не надо, хотя контакты военных нужны, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале отметил, что международных документов, которые бы регулировали ситуации, подобные с американским беспилотником в Черном море, нет. Он подчеркнул, что Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», которые может устанавливать правительство.
Эти правила, по словам Медведева, должны соблюдать беспилотники, особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства.
«Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия», – заключил Медведев (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, разрешит ли Турция отправить США боевые корабли к берегам Крыма для якобы поиска беспилотника.
США выступили против прекращения огня на Украине
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.
«Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.
Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».
Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса.
Комиссия ООН не нашла признаков геноцида на Украине
Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине не нашла признаков геноцида на территории страны, заявил председатель комиссии Эрик Месе.
По словам Месе, комиссии не удалось обнаружить на территории Украины мест геноцида. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, передает РИА «Новости».
Ранее Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. В обязанности членов входит установление фактов и обстоятельств, которые можно квалифицировать как нарушение прав человека, согласно нормам международного права.
Комиссия представила доклад в четверг, в котором Россию обвинили в нарушении международного гуманитарного права, «многие из которых составляют военные преступления».
ВСУ оборудовали ложные позиции на Сватовско-Кременском направлении
Российские разведчики в ЛНР обнаружили ложные позиции ВСУ на Сватовско-Кременском направлении
Российские разведчики обнаружили оборудованные ложные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовско-Кременском участке фронта, там установлены макеты бронетехники и артиллерии, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам Марочко, ВСУ решили обмануть российских военных и оборудовали ложные позиции, проводят инженерные мероприятия по их маскировке, а также устанавливают там макеты бронетехники и артиллерии, передает ТАСС.
Кроме того, украинские войска установили металлические уголковые отражатели для имитации и скрытия от наземной радиолокационной разведки мест сосредоточения.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР реактивными снарядами для постановки мин.
Politico: Китай поставил России карабины и детали для дронов
Politico: Китай поставил России оружие и детали для беспилотников
Китайские компании поставили в прошлом году около 1 тыс. карабинов, детали для беспилотников и экипировку, включая бронежилеты, сообщила газета Politico со ссылкой на торговые данные.
Как отмечает Politico, в июне прошлого года один из крупнейших подрядчиков Минобороны Китая China North Industries Group Corporation Limited поставил российской компании «Техкрим», которая сотрудничает с российской армией и правительством, карабины CQ-A, созданные по образцу M16. Отмечается, что они были представлены как «гражданские охотничьи ружья», пишет «Коммерсант». Эти карабины находятся на вооружении Филиппин, Южного Судана и Парагвая и военизированной полиции Китая, отмечает Politico.
Кроме того, через Турцию и ОАЭ в Россию были доставлены 12 партий комплектующих для беспилотников и более 12 тыс. бронежилетов.
Издание со ссылкой на таможенные данные указывает, что из Китая в Россию поставляют товары двойного назначения, которые ранее не были учтены. При этом неизвестно используется ли закупленное в Китае оборудование в конфликте на Украине.
Как пишет Politico, есть свидетельства о применении Россией китайских дронов в СВО, отмечается, что в ноябре и декабре 2022 года Китай поставил российской компании камеры и аккумуляторы для дронов.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.
Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.
Захарова возмутилась планами Киева провести ревизию мощей Киево-Печерской лавры
Киев игнорирует факт того, что мощи святых не музейные экспонаты, провести их «инвентаризацию» нельзя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В своем русофобском угаре в Киеве игнорируют тот простой факт, что это не музейные экспонаты», – приводит слова Захаровой «Звезда».
Она подчеркнула, что среди мощей святых отцов есть останки Нестора Летописца, Ильи Муромца и других выдающихся праведников, которых почитают и которым молятся во всем православном мире.
Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.
Шойгу представил к госнаградам предотвративших нарушение границы американским беспилотником MQ-9 летчиков Су-27
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Министр обороны Сергей Шойгу представил к награждению летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, сообщили в Минобороны.
Шойгу представил к госнаградам летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Границы района, установленного в целях проведения специальной военной операции, были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства.
Ранее CNN сообщил, что Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря.
Напомним, Европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было. ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы России, после чего в воздух были подняты истребители, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, отметили в Минобороны.
В Кремле прокомментировали поставку Польшей истребителей Украине
Песков: Поставка Польшей истребителей Украине доставит дополнительные беды самим украинцам
Поставка некоторыми странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Киеву повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он указал, что это еще один пример того, как страны НАТО повышают уровень своей вовлеченности в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».
«Поставка техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа», – сказал представитель Кремля.
Поставленная техника будет подлежать уничтожению, добавил он.
Ранее Польша пообещала Украине истребители МиГ-29 от нескольких стран, также самолеты поставит Словакия.
Эксперты рассказали об истоках украинского террора и неонацизма
Эксперты: Запад взращивает украинский нацизм не только поставками оружия, но и идеологически
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Режим Зеленского имеет все признаки неонацизма, это доказывают зверства ВСУ в Донбассе и та идеология, которую насаждает офис президента Украины. Запад же подпитывает этот нацизм, причем еще с начала прошлого века. Об этом рассказали эксперты и политологи в ходе дискуссии ЭИСИ, посвященной преемственности украинского национализма.
«Массовость украинских военных преступлений связана не только с преступным характером властей в Киеве. Она вытекает и из неонацистской идеологии современной Украины», – отметил Максим Григорьев председатель Международного трибунала по Украине, член Общественной палаты РФ.
Он заявил об этом в четверг в рамках круглого стола на тему: «Украинский национализм: от нацизма первой половины ХХ века к современному неонацизму». Организатором мероприятия выступил Экспертный институт социальных исследований.
«Запад взращивает украинский нацизм не только поставками оружия, но и идеологически. Мы опросили более 500 свидетелей преступлений ВСУ, они говорят об нацистском характере украинских зверств. Более того, в Киеве не скрывают, что все цели для атак они сверяют с Западом, в том числе – удары по мирным районам, больницам», – добавил Григорьев.
Эксперты также указали на преемственность современных неонацистов, которая восходит к запрещенной в России ОУН*-УПА. «ОУН всегда поддерживалась западными странами, их спецслужбами. Например, в Британии базировались пункты, из которых велась нацистская пропаганда. Вообще, это те самые страны, которые сейчас активно снабжают Украину вооружением», – рассказал Александр Дюков, директор фонда «Историческая память».
«Как происходящее соотносится с евроинтеграцией Украины? Никак. Но в Европе это никого не волнует, и они продолжают поддержку Киева. Запад забыл уроки нацизма», – согласился Григорьев.
«Кстати, истоки нынешнего украинского неонацизма лежат в идеях первой половины XX века: расовое превосходство, геноцид, влекущий этнические чистки, репрессивная и тоталитарная диктатура, антикоммунизм, парамилитарные образования», – заметил он.
«Военные зверства и преступления против человечности ВСУ и националисты совершали в Донбассе с 2014 года. Среди них: варварские бомбардировки жилой застройки, пытки, издевательства, преследования по этническому и языковому признакам, насилие над пророссийски настроенными жителями. Все это имеет признаки геноцида», – согласился Александр Брод, член Совета при президенте РФ по правам человека.
«Движение «Азов» – это также структура с четкой нацистской идеологией. Это антихристиане, которые исповедуют форму сатанизма, проводя античеловеческие культы по сути с жертвоприношением и зверствами. Поддержка их киевским режимом – прямое доказательство расцвета нацизма в масштабах всей Украины», – пояснил автор книги «Черное солнце Украины. История неонацистского движения «Азов»* Алексей Кочетков.
«Все нынешние националистические организации Украины связаны с ОУН и УПА. У нас собрана масса свидетельств развития украинского нацизма с момента зарождения до наших дней. Мы собрали архивные документы, фотографии, эмблемы, книги, дела, другие артефакты, которые говорят о восхвалении неонацизма, расизма на современной Украине. Все это можно увидеть на нашей выставке», – резюмировал ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин.
Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. В этой связи ветеран подразделения ФСБ «Альфа» Виталий Демидкин и политолог Армен Гаспарян рассказали газете ВЗГЛЯД, что террористическая традиция украинских националистов, точечные методы устрашения через убийства видных деятелей использовались ими с 1920-х годов.
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