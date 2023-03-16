Путин поручил увеличить социальные налоговые вычеты Песков объяснил перенос совещания Путина с кабмином на 22 марта 16 марта 2023, 20:19 Текст: Ольга Иванова

Совещание президента России Владимира Путина с кабмином перенесено на 22 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пояснил, что совещание перенесено в связи с тем, что мероприятие по линии РСПП продолжалось дольше запланированного времени, передает ТАСС. Напомним, в четверг Путин приехал в Московский международный дом музыки на Космодамианской набережной для участия в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Западные власти предлагают жителям перейти на репу, но даже за ней европейцам придется ездить в Россию, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – сказал Путин. Путин отметил, что жизнь распорядилась по-другому, так как Запад сам столкнулся с такими же проблемами, передает ТАСС. «Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он. Глава государства допустил, что это не их вина, а погодные условия, засуха и тому подобное, но все же без российских удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя. Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года. Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены». «Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост. Новости СМИ2 Путин: Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь Путин прокомментировал санкции против России пословицей о яме

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Говоря о введенных против России санкциях, президент Владимир Путин процитировал известную пословицу о расплате за желание и попытку навредить другому. «Вспоминается русская пословица: «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Похоже, это самое и происходит», – отметил Путин, передает ТАСС. Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент заявил, что страна преодолеет среднесрочное негативное влияние санкций. «Я прекрасно понимаю и те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе в России возникнут проблемы», – сказал глава государства. Он выразил уверенность, что Россия преодолеет все проблемы. Ранее Путин процитировал слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики». Путин в шутку предложил западным компаниям «перезайти» на рынок России 16 марта 2023, 18:06 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в шутку призвал западные компании перезайти на российский рынок, чтобы получить шанс на смягчение ограничений на ведение бизнеса. Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент прокомментировал предложение одного из участников ослабить ограничения на ведение бизнеса для компаний из недружественных стран, передает ТАСС. Путин в ответ пошутил: «Видите, куда он вас толкает? Он сейчас что сказал? Перерегистрируйтесь, и все будет хорошо. Как будто зашли снова». По словам главы государства, в России «нет доброго и злого следователя, у нас все хорошие». Также участник предложил ввести новое понятие – «дружественная компания из недружественной страны». «Потренируйтесь еще немножко. Вы на правильном пути, надо тренироваться», – рассмеялся Путин. Президент подчеркнул, что меры по смягчению ограничений для некоторых компаний «должны быть максимально прозрачными». Новости СМИ2 Путин рассказал, почему в России тараканов называют «прусаки» Путин объяснил шуткой про тараканов-прусаков дружбу с Германией

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохранились хорошие отношения с друзьями из Германии, и шуткой объяснил, почему тараканов называют «прусаки». «У меня там, как вы знаете, очень много друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие все сохранились, мы все время шутим друг над другом. Мы же соседи... У нас тараканов называют «прусаки» – такие большие рыжие, а в Германии называют «русаки». Шутки взаимные – они всегда имеют место между соседями», – сказал Путин на съезде РСПП, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что жители Запада будут ездить в Россию даже за репой. Путин: Оставшиеся в России бизнесмены оказались умнее уехавших

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поинтересовался у бизнесменов, которые ранее говорили, что на Западе «надежнее», как там теперь. Также Путин заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны, передает РИА «Новости». «Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами», – сказал он. Путин отметил, что это заслуга тех, кто остался. «Надо сказать... это заслуга ваша и ваших команд. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевиден, я сейчас только что об этом сказал», – отметил он. Ранее Путин заявил, что Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков. Новости СМИ2 Путин назначил врио главы Чукотки первого зампреда правительства ЛНР Кузнецова Путин назначил врио главы Чукотки первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова

Фото: t.me/news_kremlin

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин назначил и. о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее Кузнецов занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР. Указ о его новом назначении опубликован на сайте Кремля. Путин также подписал указ, согласно которому Роман Копин по собственному желанию освобожден от должности главы Чукотки. Он с 2008 года возглавлял Чукотский автономный округ. На встрече с Кузнецовым в режиме видеоконференции Путин отметил его опыт работы, сообщается на сайте Кремля. «У вас очень хороший опыт на разных участках, по разным направлениям: и в бизнесе поработали, причем крупном, и в административных структурах, в представительных органах власти. Все говорит о том, что вы могли бы работать на участке с большим объемом ответственности», – сказал Путин. В свою очередь Кузнецов отметил, что готов «послужить Родине там, где нужен». «Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем, не было никаких сомнений. Если будет оказана честь служить в том регионе, я буду рад быть полезным». Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов» стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Путин: ЕГЭ дает возможность детям с периферии учиться в ведущих вузах Путин прокомментировал просьбу отменить ЕГЭ

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) имеет много минусов для школьников, но он дает детям с периферии возможность учиться в ведущих вузах, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на съезде РСПП, где его попросили отменить ЕГЭ. Он признал, что многие граждане возмущаются «чудничеством», которое присутствует в системе ЕГЭ, передает ТАСС. «Это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии. <…> Потому что в некоторых городах развивается среднее и высшее образование, но не так, как в традиционных образовательных центрах, в миллионниках», – сказал Путин. Поэтому для детей с периферии ЕГЭ – шанс учиться в ведущих вузах и школах страны. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед принятием решения об отмене ЕГЭ нужно проанализировать как плюсы, так и минусы такого шага. Новости СМИ2 Путин: Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% годовых

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% годовых, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше 4%. Но у разных экспертов разные мнения, в том числе и у здесь присутствующих. Кто-то говорит (что этот показатель составит) 4%, кто-то говорит – чуть меньше, кто-то говорит 5%, в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция», – цитирует его ТАСС. Также Путин добавил, что рост розничного товарооборота в России в апреле выйдет на 5%. «Хорошо прибавляет внутренний спрос, по оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание – речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста. В его основе стабильность нашего рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, а также снижение инфляции», – указал он. Ранее Путин заявил, что профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой». Путин назвал необъективным словосочетание «недружественные страны» Путин: Словосочетание «недружественные страны» не отражает реалии

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Словосочетание «недружественные страны» является некорректным, так как недружественными являются элиты или правители, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, это понятие вошло в общественное сознание и оборот, но оно вообще не отражает существующие реалии, передает ТАСС. «Потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители», – сказал Путин. «Страна состоит из населения, из людей, а у нас очень много друзей в этих странах, очень много», – добавил он. Глава государства подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы Европа сама принимала решения в своих интересах. Сейчас это совсем не так. Ранее Путин заявил, что Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их. Новости СМИ2 Путин сравнил с хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов Путин назвал хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов 16 марта 2023, 15:12 Текст: Вера Басилая

Профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой», заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 млрд долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20% – 19,9%, а импорт сократился почти на 12% ­– 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 млрд долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки, вот такая хорошая музыка», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года. Путин посоветовал российским бизнесменам, куда вложить деньги Путин призвал бизнес вложить деньги в новый маршрут из России к Персидскому заливу 16 марта 2023, 17:20 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назвал перспективным новый маршрут из России к Персидскому заливу через Дагестан, Азербайджан и Иран, он посоветовал отечественным бизнесменам подумать о вложениях в этот проект. Путин обратил внимание на необходимость найти деньги на строительство одного из участков маршрута, сообщает ТАСС. «Мы можем найти их внутри страны… у наших потенциальных инвесторов. Обращаюсь ко всем здесь присутствующим: имейте в виду – это очень хороший проект, рентабельный, преференциальный, многие наши партнеры, в том числе в арабском мире, проявляют самый активный интерес к этому, он будет работать», – сказал президент. Путин отметил, что «СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти, сто процентов востребованы будут всегда». «Все согласны, несмотря на сложность геополитических раскладов и противоречий между странами регионов, которые всегда возникают между соседями. С тем, что нужно строить этот маршрут (Дагестан – Азербайджан – Иран), все согласны», – заявил Путин. Ранее Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости». Новости СМИ2 Путин поставил в пример улучшающий жизнь россиян бизнес Путин поставил в пример бизнес, который улучшает жизнь россиян 16 марта 2023, 16:24 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости». По его словам, уже сейчас наблюдаются примеры достойного отношения к делу как к высокой миссии предпринимателя. В частности, среди компаний, которым не все равно где, в каких условиях работают их компании, их люди, их специалисты, которые направляют свой предпринимательский талант в том числе и на общественное благо, передает ТАСС. Путин отметил, что такие компании «вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на не самые нужные вещи, запускают спецпрограммы поддержки сотрудников и членов их семей, направляя средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты, делая жизнь россиян лучше». Глава государства подчеркнул, что подобных инициатив, которые приносят реальную пользу людям, должно быть больше. Ранее Путин назвал основы ответственного бизнеса. Путин: Российская экономика приобретает принципиально иное качество 16 марта 2023, 14:31 Текст: Ольга Иванова

Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, заявил президент Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Они востребованы, конечно, всегда, но сейчас в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно и в послании Федеральному собранию», – цитирует его РИА «Новости». Также он отметил, что внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста. «Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание: речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста», – сказал Путин. Основой роста он назвал стабильность российского рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан и снижение инфляции. Путин приехал в Московский международный дом музыки на Космодамианской набережной для участия в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин обсудит с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства. Новости СМИ2 Путин призвал сделать импортозамещением хорошо России и грустно ее противникам

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал сделать с импортозамещением так, чтобы России «было хорошо, а ее противникам – грустно». «Это именно те проблемы, которые наши недоброжелатели, а как военные люди говорят, противник, хочет нам создать в среднесрочной перспективе. И нужно сделать все для того, чтобы у нас все было хорошо, а им грустно», – приводит его слова ТАСС. Путин также добавил, что программы поддержки бизнеса в связи с санкциями должны заработать в этом году. Ранее Путин в шутку призвал западные компании перезайти на российский рынок, чтобы получить шанс на смягчение ограничений на ведение бизнеса.