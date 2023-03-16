Экстренные службы: Перед пожаром в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону произошел взрыв

Пожару в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области в Ростове-на-Дону предшествовал взрыв, сообщили в экстренных службах.

Также, как сообщает ТАСС, один человек погиб и двое получили травмы при пожаре.

Кроме того, в экстренных службах сообщили, что пожар произошел на площади 880 кв. метров, пожару присвоен второй номер сложности.

Собеседник агентства сообщил, что пожар произошел на втором этаже, где располагается склад с имуществом. На месте тушения пожара работают 86 человек.

Ранее сообщалось, что в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области произошел пожар, спасатели выехали на место.