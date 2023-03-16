Кремль спросили о визите Си Цзиньпина в Москву

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16 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:24  |  vz.ru
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Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
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Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

Премьер Австралии Албаниз, президент США Байден и премьер Британии Сунак на саммите в Сан-Диего Stefan Rousseau/AP/ТАСС
«Три страны предпочли проигнорировать озабоченность международного сообщества и решили пойти по опасному пути». Так Пекин прокомментировал саммит AUKUS – своего рода азиатского НАТО, направленного против Китая. Две из этих трех стран – США и Великобритания – понимают свой интерес, когда движутся по «опасному пути». А вот Австралию тащат по нему, будто на заклание. Подробности...
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Артемовск готовят к филигранной военной операции

Продвижение российских военных в Артемовске ставит ВСУ в очень невыгодное положение REUTERS/Stringer
Российские военные контролируют практически все дороги к Артемовску. Сам город находится в оперативном окружении российской артиллерии. Уже несколько дней в городе идут тяжелые бои. Сейчас российские военные берут под контроль территории промзоны Артемовского завода цветных металлов. В чем заключаются особенности этого завода и почему многие его сравнивают с «Азовсталью»? Подробности...
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Зачем Польша соблазняет Украину «революцией» в энергетике

Киевские власти зазывают Польшу совершить «революцию» в энергетике Украины Zuma/ТАСС
Варшава получила приглашение Киева вместе искать и добывать газ на Украине, сообщил глава польского правительства Моравецкий. Премьер не только ответил согласием, но и посулил в будущем – «после победы» – «революцию» в совместной энергетике. Для этого на Украине потребуется найти новые месторождения газа. Каковы шансы польско-украинского успеха? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...

Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Все идет к тому, что Сербия присоединится к западным санкциям – хотя высшее руководство страны этого не хочет. Но никакой благодарности от Запада она за это не получит. Так стоит ли портить отношения с Россией? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Государственный терроризм в США поставлен на поток

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    CNN: США стерли ПО упавшего в Черное море беспилотника

    Видео

    подъем со дна моря


    Как Россия добудет секреты американского беспилотника

    падение MQ-9


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    Франция готовится к битве за Крым

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    на войне как на войне


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    вклад в историю


    Владислав Исаев: Силиконовый пузырь начал лопаться

    на ваш взгляд


    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе реже?

    Кремль спросили о визите Си Цзиньпина в Москву

    Песков пообещал проинформировать своевременно о визите главы КНР в Москву

    16 марта 2023, 14:02

    Текст: Вера Басилая

    Кремль своевременно проинформирует о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда такой состоится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, появилась ли ясность по визиту Си Цзиньпина в Москву, сообщил, что Кремль о приезде главы КНР сообщит своевременно, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Кремль не будет обозначать темы возможных переговоров Путина и Си Цзиньпина до официального объявления об их встрече.

    До этого Reuters сообщал, что Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Москву.

    CNN: США стерли ПО упавшего в Черное море беспилотника
    		   
    15 марта 2023, 21:57
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    США дистанционно удалили программное обеспечение с упавшего в Черное море беспилотника, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд.

    По ее словам, США успели удалить данные с дрона MQ-9 Reaper перед его падением в Черное море, чтобы их не получила Москва, написала Бертранд в социальных сетях со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

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    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:





    Обсуждение:  11 комментариев

    Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было.

    После этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на роль американских БПЛА в украинских ударах по России. В свою очередь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что инцидент с американским беспилотником в очередной раз подтверждает, что США непосредственно участвуют в боевых действиях против России. Тем временем директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.

    Коментарии (67)
    Анкара прокомментировала возможность открытия проливов для ВМС США
    Министр обороны Турции Акар о возможности открытия проливов для ВМС США: Стремимся найти решение с партнерами из США

    16 марта 2023, 00:59

    Текст: Антон Никитин

    Министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя возможность открытия проливов для прохода ВМС США к месту крушения беспилотника MQ-9 Reaper, заявил, что Анкара стремится найти с США разумное и логичное решение и выступает за мирный выход из ситуации, последующие шаги прояснятся в ближайшее время.

    В ответ на вопрос о том, разрешит ли Анкара проход американских военных кораблей в Черное море, Акар сообщил, что министерства иностранных дел и обороны Турции продолжают работу, взаимодействуя также с администрацией президента, последующие шаги прояснятся в ближайшее время. По словам чиновника, Анкара стремится найти с партнерами из США «разумное и логичное» решение и выступает за мирный выход из ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    Ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.

    Коментарии (34)
    Нарышкин сообщил о возможности поднять и изучить обломки упавшего БПЛА США
    Глава СВР Нарышкин заявил о возможности поднять и изучить обломки упавшего БПЛА США
    		   
    15 марта 2023, 17:07
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Существует возможность поднять обломки беспилотника США из Черного моря и изучить их, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в программе «Москва. Кремль. Путин».

    В интервью Павлу Зарубину Нарышкин подчеркнул, что, по его мнению, такие технические возможности у России есть, сообщает РИА «Новости».

     

    На ваш взгляд

     
    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:





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    Ранее в Белом доме усомнились в возможности достать обломки БПЛА из Черного моря.

    В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.

    Коментарии (39)
    Мишустин прокомментировал предложение отменить ЕГЭ
    		   
    15 марта 2023, 18:46
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед принятием решения об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо проанализировать как плюсы, так и минусы такого шага.

    Решая такие вопросы, Мишустин попросил не торопиться, «посмотреть и все серьезно взвесить», передает РИА «Новости».

    Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в России в связи с выходом из Болонской системы не обсуждается. Позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ будут «демонтировать» постепенно. 

    Коментарии (79)
    США готовы обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
    США заявили о готовности обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
    		  
    15 марта 2023, 21:16
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    США сейчас изучают возможность публикации видеозаписи инцидента с беспилотником над Черным морем, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC.

    По его словам, Вашингтон сейчас рассматривает такое решение, США при  принятии решений учитывают необходимость защищать источники и методы сбора информации, передает ТАСС.

    Прайс заявил, что на записи видно, как российский беспилотник сближается и «совершенно непрофессиональным» образом и совершает действия, которые приводят к столкновению с американским БПЛА.

    На ваш взгляд

     
    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:





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    Ранее в США заявили о якобы столкновении с российским Су-27 над Черным морем. 

    Коментарии (44)
    Акции крупных банков Франции обвалились на фоне проблем Credit Suisse
    Акции крупнейших банков Франции сильно подешевели на фоне рекордного падения стоимости бумаг швейцарского Credit Suisse

    16 марта 2023, 03:59

    Текст: Антон Никитин

    Стоимость акций крупнейших французских банков, которые входят в главный индекс CAC-40, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на Парижской бирже, сильно снизилась на закрытии торгов в среду, свидетельствуют данные биржевой площадки.

    С наиболее сильным падением столкнулся Societe Generale (минус 12,18%), за ним следует BNP Paribas (минус 10,11%). Также уменьшилась стоимость акций Credit Agricole (минус 5,21%), передает ТАСС.

    Как отмечает Agence France-Presse, эксперты связывают обвал с рекордным падением стоимости акций швейцарского банка Credit Suiss, на который повлияло банкротство американского Silicon Valley Bank.

    Ранее британские СМИ сообщили, что швейцарский банк Credit Suisse обратился к Нацбанку Швейцарии (SNB) за поддержкой в условиях резкого падения курса акций на фоне признания в неэффективности внутреннего контроля за финансовой отчетностью в 2021 и 2022 годах.

    Коментарии (13)
    В Запорожской области отбили атаку украинских войск
    Рогов: В Запорожской области отбили атаку украинских войск
    		   
    15 марта 2023, 20:54
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Отбита атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Часть боевиков была уничтожена, другая вернулась на исходные позиции, написал Рогов в своем Telegram-канале.

    По его словам, отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем. Рогов уточнил, что атака противника была отражена бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.

    Ранее сообщалось, что истребители ВКС России сбили украинской вертолет Ми-8 в Запорожской области.

    Коментарии (9)
    Остин после разговора с Шойгу заявил о важности связей великих держав
    Шеф Пентагона Остин после переговоров с главой Минобороны РФ Шойгу заявил о важности контактов между великими державами
    		   
    15 марта 2023, 22:55
    Фото: AP/TASS
    Текст: Антон Никитин

    Шеф Пентагона Ллойд Остин после переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей.

    Остин сообщил, что только что закончил телефонный разговор с российским коллегой, главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Шеф Пентагона также выразил мнение, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, передает ТАСС.

    Министр обороны США выступил с утверждением, что американский беспилотник якобы выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве.

    По его словам, этот опасный эпизод якобы является частью общей модели «агрессивных, рискованных и небезопасных» действий российских пилотов в международном воздушном пространстве.

    По мнению Остина, Россия якобы обязана выполнять действия с использованием воздушных судов профессионально и безопасно.

    Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

    Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта воздушных судов не было.

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    Коментарии (32)
    Россиянки прошли с флагом страны на открытии чемпионата мира по боксу
    Россиянки прошли под флагом страны на церемонии открытия чемпионата мира по боксу
    		   
    15 марта 2023, 18:54
    Фото: REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    Женская сборная России по боксу на церемонию открытия чемпионата мира (ЧМ), проходящего в Нью-Дели, Индия, вышла под флагом своей страны.

    Сборную России на турнире представляют Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 50 кг), Анна Аэдма (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 60 кг), Наталия Сычугова (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Анастасия Демурчян (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг) и Диана Пятак (свыше 81 кг), передает ТАСС.

     

    Напомним, ЧМ среди женщин начался в Нью-Дели, а среди мужчин пройдет в мае в Ташкенте

    Федерация бокса США отказалась участвовать в соревнованиях, на которые российские и белорусские спортсмены допущены под национальным флагом и с гимном страны. Кроме того, о бойкоте заявили организации из Ирландии и Чехии. Британская сборная объявила об отказе от участия в женском ЧМ. 

    Коментарии (10)
    В Финляндии удивились требованию Украины отдать курсировавшие в Россию поезда Allegro
    Demokraatti: Украина попросила Финляндию передать курсировавшие в Россию поезда Allegro
    		   
    16 марта 2023, 08:59
    Фото: Stringer/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Запрос Украины на передачу ей поездов Allegro, курсировавших между Хельсинки и Петербургом, поставил в тупик финское правительство, они не могут быть проданы или подарены без согласия России, пишет газета Demokraatti.

    Финская железнодорожная государственная компания VR получила во вторник запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов Allegro. Издание Demokraatti пишет, что просьба Киева поразила власти Финляндии, Хельсинки придется дать официальный ответ на письменный запрос Украины, передает РИА «Новости».

    Дело в том, что поезда принадлежат не только Финляндии, но и компании «Карельские поезда», которая была основана РЖД и финской железнодорожной компанией VR, а значит, они не могут быть проданы или подарены без согласия России, от которой оно вряд ли будет получено, пишет Demokraatti.

    Издание предупреждает, что нарушение Хельсинки принципа охраны собственности «развяжет России руки» для национализации финской собственности на своей территории.

    Поезда Allegro произведены в Италии концерном Alstom под маркой Sm6, развивают максимальную скорость до 220 км/ч, состоят из семи вагонов. Четыре поезда Allegro эксплуатировались с 2010 по 2022 год между Хельсинки и Петербургом.

    Напомним, Финляндия закрыла границу для российских туристов и даже демонстративно отправила в металлолом поезда Allegro, некогда курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

    Коментарии (20)
    Госдеп объявил приостановку участия России в ДСНВ недействительной
    Госдеп США: Объявленная Москвой приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной
    		   
    16 марта 2023, 06:45
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Объявленная Москвой приостановка участия в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения, говорится в заявлении Госдепартамента США.

    В заявлении Госдепартамента США утверждается, что объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ является якобы юридически недействительной, в связи с этим РФ якобы по-прежнему связана обязательствами в соответствии с Договором, передает ТАСС.

    В Госдепе выступили с утверждением, что Россия прекратила предоставлять предусмотренные Договором уведомления, в том числе о статусе и перемещении своих ядерных сил. В Вашингтоне призвали Москву разрешить проведение инспекций на территории России, а также согласиться на встречу Двусторонней консультативной комиссии.

    Напомним, 1 марта США получили от России уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    Коментарии (42)
    Госдеп считает непреднамеренными действия России в инциденте с БПЛА
    Reuters: Госдеп считает непреднамеренными действия России в инциденте с БПЛА
    		   
    15 марта 2023, 20:05
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Госдеп США считает, что действия России в инциденте с американским беспилотником над Черным морем носили непреднамеренный характер, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

    Об этом сообщает ТАСС.

     

    На ваш взгляд

     
    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:





    Обсуждение:  11 комментариев

    В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.

    Коментарии (34)
    В США ошеломлены приемом Бразилией военных кораблей Ирана
    Госдеп заявил о разочаровании приемом Бразилией военных кораблей Ирана
    		   
    15 марта 2023, 20:12
    Фото: Silvia Izquierdo/AP/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    США глубоко ошеломлены и разочарованы решением Бразилии разрешить двум военным кораблям Ирана зайти в порт Рио-де-Жанейро, сообщил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

    В Вашингтоне отметили, что понимают решение Бразилии как суверенной страны, которая способна принимать свои внешнеполитические решения, передает ТАСС.

    Вместе с тем он добавил, что этот портовый визит глубоко разочаровал американскую администрацию. «Мы довели до сведения Бразилии, что были ошеломлены ее недавним разрешением на заход в порт двум военным иранским кораблям начиная с 28 февраля», – сказал Николс.

    Представитель Госдепа подчеркнул, что иранским кораблям «нет места в нашем полушарии».

    Коментарии (11)
    В США назвали сроки начала «масштабного наступления» ВСУ
    Politico: В США ждут «масштабного наступления» ВСУ в мае
    		   
    16 марта 2023, 10:16
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Американские чиновники готовят Украину к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю, пишет газета Politico.

    Издание со ссылкой на американского чиновника пишет, что вся военная помощь США, оказанная Украине несколько месяцев назад, нацелена на контрнаступление Киева, предположительно, в мае.

    Politico отмечает, что у Киева есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с севера, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, передает РИА «Новости».

    При этом наступление через Херсон в США считают нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, поэтому второй вариант – более вероятный.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ активизировались на Запорожском участке линии фронта.

    До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана.

    Коментарии (12)
    В Пентагоне рассказали о дальнейших полетах беспилотников после инцидента с MQ-9
    		   
    15 марта 2023, 16:19
    Фото: Gene Blevins/Zuma/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9, который потерпел крушение над Черным морем, словами о том, что беспилотники США будут летать там, где это разрешено международным правом.

    Он попросил не заблуждаться по этому поводу, отметив, что США продолжают выполнять полеты в разрешенных международным правом местах, передает ТАСС.

    Россию Остин попросил выполнять полеты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально.

    На ваш взгляд

     
    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:





    Обсуждение:  11 комментариев

    В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. После этого БПЛА упал в Черное море, в Белом доме позже заявили, что навряд ли смогут достать обломки. 

    Коментарии (21)
     
     
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