Кремль спросили о визите Си Цзиньпина в Москву

Песков пообещал проинформировать своевременно о визите главы КНР в Москву

Кремль своевременно проинформирует о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда такой состоится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о том, появилась ли ясность по визиту Си Цзиньпина в Москву, сообщил, что Кремль о приезде главы КНР сообщит своевременно, передает РИА «Новости».

Ранее Песков заявил, что Кремль не будет обозначать темы возможных переговоров Путина и Си Цзиньпина до официального объявления об их встрече.

До этого Reuters сообщал, что Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Москву.