ВСУ заминировали купянское направление натовскими минами

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16 марта, четверг | Последнее обновление — 08:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Ливии пропали более 2 т уранового концентрата
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Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились.
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Разорение всех криптоинвесторов, майнеров и прочей шушеры, которая вилась вокруг этого бизнеса, на реальную финансовую систему, рынки акций, недвижимости и реальный бизнес окажет относительно небольшое влияние.
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В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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ВСУ заминировали купянское направление натовскими минами
Марочко: ВСУ минируют купянское направление минами западного производства
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Украинские силовики минируют купянское направление минами производства США, Германии и Франции, а также боеприпасами без маркировки, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт со ссылкой на собственные источники заявил, что ВС России обнаружили на купянском направлении на бывших позициях ВСУ как противопехотные, так и противотанковые мины западного производства, передает РИА «Новости».
По его словам, мины в основном американские, производства Германии и Франции, также есть без маркировки, похожие на советские.
Ранее украинские военные в ночь на среду обстреляли Сватово в ЛНР ракетами с блоками для дистанционной постановки немецких противотанковых мин.
В ДНР рассказали об отступлении разрозненных частей ВСУ из Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска
Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, из Артемовска проселочными дорогами или полями, через лесопосадки пытаются отступить разрозненные части ВСУ, их техника просто «ложится на пузо» из-за распутицы, они идут пешком и несут серьезные потери, передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент Bild Юлиан Репке сообщил, что система укреплений в Артемовске (Бахмуте), которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе.
CNN предсказал изменение мнения американцев по Украине из-за инцидента с дроном
CNN: Инцидент с беспилотником МQ-9 может изменить мнение в США о помощи Украине
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Инцидент с дроном MQ-9 в Черном море может способствовать росту поддержки в США мнения о том, что помощь Украине не является для Вашингтона вопросом собственной национальной безопасности, сообщают американские СМИ.
В материале телеканала CNN говорится, что экс-президент США Дональд Трамп и другой потенциальный кандидат на пост главы государства от республиканцев Рон Десантис ясно дают понять, что помощь Украине с их приходом в Белый дом будет сокращена, передает РИА «Новости».
По мнению автора опубликованной CNN статьи, после инцидента с беспилотником Трамп, утверждающий, что лишь он способен предотвратить третью мировую, и Десантис, настаивающий на том, что Украина не является основным интересом национальной безопасности США, получат еще большую поддержку.
Произошедшее, по оценке автора публикации, стало шагом в направлении «сценария, которого все боялись» – прямого столкновения между Россией и США.
Как сообщало Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.
Власти Швейцарии решили заставить украинских беженцев продать автомобили
20 Minuten: Украинских беженцев в Швейцарии заставляют продавать свои автомобили
Сотни украинских беженцев в Швейцарии в скором времени будут обязаны продать свои автомобили, чтобы не потерять выплаты социальных пособий от государства, пишет газета 20 Minuten.
Так, в кантоне Люцерн власти выдают предписание о продаже транспортного средства, если его цена превышает размер пособия, составляющего в этом регионе 4 тыс. франков (почти 330 тыс. рублей) на человека или 10 тыс. франков (824 тыс. рублей) на семью. Такая инициатива появилась из соображений возможности беженцев самостоятельно найти средства для проживании в Швейцарии.
В случае, если автомобиль не продан в течение месяца, все социальные выплаты от государства прекращаются.
В Люцерне зарегистрирован 141 беженец, у которых есть транспортное средство, из них 132 человека в феврале получили соцпомощь.
Те же правила власти решили внедрить в других швейцарских кантонах, таких как Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау.
Как отметила беженка Екатерина, в случае, если ее будут принуждать к продаже своего кроссовера Fiat, она вернется на Украину.
«Для людей, которые уже привыкли к автомобилю, это хоть какая-то радость и способ выживания», – подчеркнула она.
Другой украинец Владимир Бортник, который приехал в Швейцарию на своем старом Volkswagen Golf, тоже выразил несогласие с позицией властей. Он заметил, что лучше бы «ему дали работу», чтобы он смог платить налоги.
Ранее в Швейцарии пригрозили отбирать у украинских беженцев статус, дающий право на работу, если обладатели статуса будут надолго отлучаться обратно на Украину.
В Минобороны заявили об успехах на Купянском направлении
Минобороны: Российские военные взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении
Российские силы установили контроль над частью промышленной зоны на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил России Сергей Зыбинский.
Зыбинский уточнил РИА «Новости», что подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп «взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами».
Кроме того, российские бойцы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. В результате была сорвана переброска резервов ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.
Ранее в среду сообщалось, что украинских мобилизованных, принудительно включенных в состав вооруженных сил Украины, в наручниках свозят в район города Купянска Харьковской области.
Российские силы заняли село Зализнянское к северу от Артемовска
Бойцы «Группы Вагнера» установили контроль над населенным пунктом Зализнянское под Артемовском, сообщил основатель организации Евгений Пригожин.
Как приводит слова бизнесмена его пресс-служба, штурмовые отряды расширяют окружение Артемовска, передает РИА «Новости».
Зализнянское находится к северу от Артемовска, недалеко от автотрассы на Славянск на подконтрольной Киеву территории ДНР.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
«Страна»: В Харькове прогремели взрывы
В Харькове днем произошли взрывы, сообщило украинское издание «Страна».
Подробностей не приводится, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Воздушная тревога звучала в понедельник над Киевом и всей центральной и восточной частью страны.
В Запорожской области отбили атаку украинских войск
Рогов: В Запорожской области отбили атаку украинских войск
Отбита атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Часть боевиков была уничтожена, другая вернулась на исходные позиции, написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем. Рогов уточнил, что атака противника была отражена бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.
Ранее сообщалось, что истребители ВКС России сбили украинской вертолет Ми-8 в Запорожской области.
Польшу пригласили совершить «революцию» в энергетике Украины
Премьер Польши Моравецкий заявил, что Киев пригласил Варшаву «после победы» искать энергоресурсы на Украине
После «победы» вооруженных сил Украины перед Польшей откроются «огромные перспективы», заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Моравецкий на польско-украинской конференции по вопросам энергетики сказал, что одной сфер, где Киев и Варшава могут «совершить прорыв, революцию», является энергетика. Он сообщил, что Украина и Польша могут вернуться «к общим поисковым работам», передает РИА «Новости».
Польский премьер сообщил, что Киев уже сейчас приглашает Варшаву к «общим проектам по добыче, поиску» на Украине. При этом сначала на украинской территории «должен воцариться мир», считает он. Тем не менее, Моравецкий уверен в возможности таких проектов.
«Переговоры касаются разных сфер, в том числе поиска газа на территории Западной Украины», – добавил он.
Ранее в среду в Польше сообщили, что группа из нескольких стран намерена поставить Украине истребители МиГ-29.
Ветеран антитеррора назвал способы пресечения атаки дронов на нефтепроводы
Ветеран «Альфы» рассказал, как пресекать атаки дронов на объекты ТЭК
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Минирование нефтепроводов с помощью дронов можно пресекать беспилотным наблюдением, а также «живыми» патрулями с переносными средствами для перехвата БПЛА, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин. Ранее диверсанты с помощью дронов дистанционно заминировали станцию «Транснефти» в Брянской области.
«В Афганистане мы сталкивались с тем, что местные радикальные группировки минировали газо- и нефтепроводы. Это был 1983 год, дронов тогда не было. Поэтому злоумышленники орудовали вручную. Мы делали окопы и выставляли засады, чтобы их поймать. При этом время, интервал и места расположения засад всегда менялись», – рассказал ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Сейчас техника продвинулась, и минирование с помощью дронов можно засекать также с БПЛА. Беспилотники могут висеть над какими-то особо важными участками нефтепровода или патрулировать его вдоль. Обзор у дронов достаточный для того, чтобы издалека идентифицировать неприятельские беспилотники», – пояснил эксперт.
«Кроме того, вполне можно разместить камеры видеонаблюдения вдоль некоторых участков. «Живые» патрули сбрасывать со счетов тоже не надо – их вполне можно применять и сейчас. Тем более они могут быть снабжены переносными средствами для перехвата дронов», – добавил собеседник.
Во вторник вечером и в среду утром «Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства, сообщил в среду официальный представитель компании Игорь Демин.
По его словам, это были ВУ в «разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков». «Это говорит о том, что диверсанты хотели убить гражданский персонал, обслуживающий станцию», – приводит ТАСС его слова. Стоит отметить, что НПС пока не работает, резервуарный парк пустой.
Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявлял, что Россия может принять дополнительные меры по усилению безопасности приграничных объектов ТЭК, чтобы ликвидировать саму возможность диверсий со стороны Украины.
В феврале газета ВЗГЛЯД писала о том, что ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО.
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В Пентагоне назвали число готовых поставить Киеву танки Leopard стран
Шеф Пентагона сообщил о девяти странах, готовых поставить Киеву 150 танков Leopard
Девять стран обязались отправить Украине 150 танков Leopard, сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин на заседании группы по оказанию военной помощи Украине.
По его словам, коалиция стран, безвозмездно поставляющих Украине танки, продолжает увеличиваться. Теперь на отправку согласны девять государств, передает ТАСС слова Остина.
Министр добавил, что выросло и число стран, которые готовы поставить Киеву средства ПВО. Он заявил о решающем моменте «борьбы Украины за свободу», предложив всем союзникам продемонстрировать решимость и единство.
Помимо этого, глава военного ведомства США призвал повысить объемы отправляемых Украине боеприпасов и систем ПВО.
Ранее сообщалось, что украинские военные завершили обучение в Германии для работы с танками Leopard.
Украинские военные бросили тела погибших под Артемовском сослуживцев
Российский военный: ВСУ бросили тела своих погибших военных, оборонявших Берховку
Украинские военные бросили тела своих сослуживцев, оборонявших село Берховка в семи километрах к северу от Артемовска (ДНР). Погибших отказываются забирать и не обменивают, сообщил российский военный.
Боец группы «Вагнер» показал РИА «Новости» тела погибших украинских военнослужащих, отметив, что украинская сторона не стремится их забрать. По его словам, ВСУ бросают своих товарищей. Он подчеркнул, что никто не мешает украинской стороне забрать своих погибших.
Военный добавил, что у России «немного другое понимание войны». «Мы воюем, но до такого не доходим … Мы честно воюем, другого просто не может быть», – сказал он.
Берховка перешла под российский контроль 24 февраля.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие при наступлении в районе Кременной обнаруживают в лесах большое количество тел погибших украинских боевиков.
Российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 470 украинских военных
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Российские военные за сутки уничтожили на пяти направлениях в зоне спецоперации более 470 украинских военных, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что на Купянском направлении в районах населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области ликвидировано до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная гаубица Krab польского производства.
На Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка ДНР, а также Червоная Диброва и Невское ЛНР, уничтожено более 235 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также артиллерийская система М777 производства США.
Кроме того, на Донецком направлении потери ВСУ составили 160 человек, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Уничтожены также самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 Paladin американского производства.
В районах населенных пунктов Дачное, Галицыновка и Новоселовка Первая ДНР уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поразили противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка ДНР и Щербаки Запорожской области.
В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери ВСУ составили до 75 человек, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 35 боевиков ВСУ, шесть автомобилей и гаубица Д-30.
Ранее сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили на шести направлениях в зоне спецоперации более 400 украинских военных.
Зеленский уволил глав трех областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Одесской и Хмельницкой областных администраций Максима Марченко и Сергея Гамалия, также главу подконтрольной Киеву администрации на территории ЛНР Сергея Гайдая.
Из документа следует, что всех троих освободили от занимаемых должностей на основании поданных заявлений, передает ТАСС.
Указы о замещении освободившихся должностей пока не опубликованы. Украинские СМИ сообщают, что Гайдая могут назначить послом Украины в Казахстане. Пост главы администрации же займет Максим Ткаченко.
Власти Израиля задумались о продаже Украине системы борьбы с БПЛА
Axios: Власти Израиля одобрили экспортные лицензии для возможной продажи Украине систем борьбы с беспилотниками
Власти Израиля одобрили экспортные лицензии для возможной продажи Украине систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами путем глушения радиосигналов, сообщили осведомленные источники информационного портала Axios.
Как утверждают источники портала, министр обороны Израиля Йоав Галант и министр иностранных дел этой страны Эли Коэн одобрили экспортные лицензии в середине февраля, однако известно об этом стало только сейчас. Такое решение Галант и Коэн приняли после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести обзор политики страны в отношении конфликта на Украине. Как утверждает портал, обзор был завершен, но никаких новых решений принято не было, передает ТАСС.
Во время поездки в Киев 15 февраля Коэн уведомил президента Украины Владимира Зеленского об одобрении лицензий для возможной продажи техники израильских компаний Rafael Advanced Defense Systems и Elbit Systems. Делегация Минобороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы получить информацию о системах борьбы с беспилотниками, которые производят эти компании. Никаких соглашений пока заключено не было.
Как поясняет портал, системы, которые Украина может приобрести у Израиля, используют средства радиоэлектронной борьбы для глушения сигналов и выведения из строя беспилотников в радиусе 40 км, причем могут быть размещены вблизи электростанций.
Израильский чиновник высокого ранга сообщил порталу, что одной из причин, по которым Израиль одобрил выдачу лицензий, было желание посмотреть, как системы обороны будут действовать против иранских беспилотников.
Как утверждают источники портала, Израиль одобрил лицензии для возможной продажи Киеву вооружений впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине. По версии портала, власти Израиля старались не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может вызвать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам Израиля в Сирии.
Напомним, в начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости пересмотреть политику Иерусалима в отношении военных поставок Украине.
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР реактивными снарядами для постановки мин
Украинские военные в ночь на среду обстреляли Сватово в ЛНР ракетами с блоками для дистанционной постановки немецких противотанковых мин, сообщил подполковник народной милиции в отставке Андрей Марочко.
В своем Telegram-канале он указал, что обстрел был произведен снарядами, оснащенными кассетными головными частями. По предварительным оценкам, применялись боеприпасы к системам залпового огня M270 MLRS / MARS 2 с немецкими противотанковыми минами AT2.
Марочко отметил, что в данный момент мины обнаружены, участки оцеплены, продолжается их обезвреживание.
Ранее стало известно о подготовке ВСУ к совершению терактов натовскими инструкторами.
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