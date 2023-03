ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР реактивными снарядами для постановки мин

Экс-разведчик из США предсказал гибель «сотен тысяч» украинских военных

Бывший офицер разведки американской морской пехоты Риттер предсказал каждому украинскому военному смерть, ранение или плен

В ближайшие месяцы каждый украинский военный, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или попадет в плен. заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что говорит о «сотнях тысяч человек». Он считает, что украинские войска не смогут преодолеть российские оборонительные рубежи, так как наступление обернется для них «ужасающими потерями». По мнению Риттера, летом станет ясно, что Украина потерпела поражение – у нее закончатся как боеприпасы, так и мобилизационный ресурс, передает РИА «Новости».

Напомним, Риттер заявил, что западные страны не могут решить проблему нехватки боеприпасов у Украины. Когда боеприпасов не останется, для Украины «все будет кончено», сказал он.