Власти Израиля задумались о продаже Украине системы борьбы с БПЛА

Axios: Власти Израиля одобрили экспортные лицензии для возможной продажи Украине систем борьбы с беспилотниками

Власти Израиля одобрили экспортные лицензии для возможной продажи Украине систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами путем глушения радиосигналов, сообщили осведомленные источники информационного портала Axios.

Как утверждают источники портала, министр обороны Израиля Йоав Галант и министр иностранных дел этой страны Эли Коэн одобрили экспортные лицензии в середине февраля, однако известно об этом стало только сейчас. Такое решение Галант и Коэн приняли после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести обзор политики страны в отношении конфликта на Украине. Как утверждает портал, обзор был завершен, но никаких новых решений принято не было, передает ТАСС.

Во время поездки в Киев 15 февраля Коэн уведомил президента Украины Владимира Зеленского об одобрении лицензий для возможной продажи техники израильских компаний Rafael Advanced Defense Systems и Elbit Systems. Делегация Минобороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы получить информацию о системах борьбы с беспилотниками, которые производят эти компании. Никаких соглашений пока заключено не было.

Как поясняет портал, системы, которые Украина может приобрести у Израиля, используют средства радиоэлектронной борьбы для глушения сигналов и выведения из строя беспилотников в радиусе 40 км, причем могут быть размещены вблизи электростанций.

Израильский чиновник высокого ранга сообщил порталу, что одной из причин, по которым Израиль одобрил выдачу лицензий, было желание посмотреть, как системы обороны будут действовать против иранских беспилотников.

Как утверждают источники портала, Израиль одобрил лицензии для возможной продажи Киеву вооружений впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине. По версии портала, власти Израиля старались не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может вызвать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам Израиля в Сирии.

Напомним, в начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости пересмотреть политику Иерусалима в отношении военных поставок Украине.