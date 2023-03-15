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Группа из трех стран призвала снизить потолок цен на российскую нефть
Bloomberg: Эстония, Литва и Польша потребовали снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара
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Эстония, Литва и Польша выступили за снижение установленного в декабре прошлого года потолка цен на российскую нефть, сообщают западные СМИ.
Источники Bloomberg сообщают, что эти страны просят установить на уровне 5% ниже рыночных цен. Речь идет о снижении с отметки в 60 долларов до 51,45 доллара за баррель, передает ТАСС.
Ожидается, что обсуждение этого предложениями представителями стран Европейского союза начнется 15 марта.
Власти США ранее сообщали, что страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть.
Bloomberg: Индия отказалась нарушать потолок цен на российскую нефть
Индия не будет нарушать антироссийские санкции, введенные Западом, среди которых и потолок цен на российскую нефть, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным Bloomberg, власти Индии потребовали от банков и трейдеров соблюдать ограничения, сообщает ТАСС.
Агентство сообщает, что индийские представители побеседовали с членами делегации США и других стран G7 на полях совещания глав МИД стран – участниц G20 в Нью-Дели, которые остались удовлетворены характером заключаемых Индией сделок.
Напомним, Россия впервые стала одной из пяти крупнейших торговых партнеров Индии, торговый оборот двух стран за неполный 2022-2023 финансовый год достиг рекордных 39,8 млрд долларов. По данным Reuters, Дели занимает третье место в общемировом рейтинге по импорту нефти, Россия – ведущий поставщик сырья в Индию после отказа европейцев от российской нефти.
Ранее правительство России утвердило порядок исполнения указа президента Владимира Путина о запрете поставок нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок.
Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
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Саудовская Аравия пригрозила ответить на лимит цен отказом продавать нефть
Саудовский министр Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд пригрозил не продавать нефть сторонникам лимита цен для Эр-Рияда
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Если в отношении Саудовской Аравии введут потолок цен на нефть, Эр-Рияд не будет продавать нефть государствам, которые поддержат лимит, заявил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
Министр прокомментировал законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), в соответствии с которым США смогут предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК, передает ТАСС со ссылкой на Energy Intelligence.
Он заявил, что при ограничениях на экспорт саудовской нефти Эр-Рияд «не будет продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен» на саудовские поставки. Кроме того, Саудовская Аравия пригрозила сократить производство нефти. Министр не исключил, что другие страны «сделают то же самое».
Напомним, глава Российского государства Владимир Путин ввел ответные меры на лимит цен на российскую нефть. Указ касается контрактов, в которых есть ссылки на соответствующие ограничения.
Экономист объяснил крах крупных банков Кремниевой долины
Экономист Любич: США возвращаются к кризису 2008 года
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Сейчас в США мы наблюдаем последствия экономического кризиса 2008 года. Нынешние трудности банковского сектора могут разрастись и серьезно затронуть высокотехнологичный сектор, а также отразиться на всей мировой экономике, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее в Штатах объявили о закрытии Signature Bank и банкротстве Silicon Valley Bank
«Складывающаяся в США ситуация может оказать колоссальное влияние на всю мировую экономику. Последствия в первую очередь затронут высокотехнологичный сектор – снизятся оценки стартапов и, как следствие, сократится бюджет на новые разработки. Это приведет к монополизации, поскольку «гигантам» станет легче выкупать молодые компании», – считает экономист Антон Любич.
«Также будет запущен процесс географического перемещения капитала – венчурные деньги Штатов осядут в других странах. Напомню, что только за воскресный банковский день Вашингтон перевел в Израиль на внутренние американские счета в местных банках около 5 млрд долларов», – подчеркивает эксперт.
«Можно сказать, что экономика США входит в очередной циклический кризис, как это уже было в 2008-2009 годах. Тогда для преодоления трудностей был выбран путь политики «количественного смягчения». ФРС раздавала «бесплатные» доллары банкам для поддержания уровня текущей ликвидности и стимулирования роста экономики», – отмечает собеседник.
«Подобные действия могли спровоцировать резкое снижение уровня жизни и взрывной рост цен. Именно поэтому деньги выплачивались за импорт товаров в США, а иностранцам предлагалось вырученные средства вкладывать в «быстрорастущие сектора американской экономики». Таковым стали технологические компании Кремниевой долины», – акцентирует Любич.
«В результате на рынке возникли так называемые пузыри: цена активов стала неоправданной с точки зрения уровня дохода. Глубокоубыточные компании не только оценивались в миллиарды долларов, но и уверенно дорожали день ото дня», – подчеркивает эксперт.
«Собственно, в центре событий и оказались банки, которые обслуживали компании высокотехнологичного сектора. Прежде всего, это Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate. То есть сегодня «выстреливают» проблемы, накопленные Штатами с 2008 года», – отмечает собеседник.
«Ситуацию осложнили антироссийские санкции. Введенные ограничения стимулировали Москву, Пекин, а также многие арабские страны сократить использование доллара США в международных расчетах. Это привело к падению стоимости цифровых активов», – акцентирует Любич.
«В то же время Вашингтон, предположительно, наладил каналы выплат «откатов» за американскую военную помощь Украине через криптовалютную биржу FTX. Массовый вывод средств в совокупности с падением стоимости цифровых валют вызвал обвал организации, что и спровоцировало вскрытие «дыр» в банках Кремниевой долины», – рассказывает эксперт.
«Таким образом, отправной точкой кризиса можно считать объявление криптовалютной компании Silvergate об убытках свыше 800 млн долларов за позапрошлый год. Именно это известие спровоцировало текущее падение. Отмечу, что оно будет продолжаться до тех пор, пока все «дутые», «бумажные» долги не окажутся списанными в ходе объявления банкротства фирмами-неудачниками», – уточняет собеседник.
«Возвращаясь к кризису 2008 года, можно сказать, что все предпосылки к крупному падению системы финансов уже имеются. Фактически место Lehman brothers в этот раз может занять криптовалютная биржа FTX, которая уже обанкротилась», – резюмирует Любич.
В воскресенье работа нью-йоркского Signature Bank была остановлена властями штата из-за «системных рисков». Власти США заверили, что все вкладчики компании получат доступ к собственным накоплениям.
Ранее калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций принял решение закрыть Silicon Valley Bank (SVB) и назначить федеральную корпорацию страхования вкладов его управляющим (FDIC). Клиентов банка заверили в том, что они получат доступ к счетам не позднее утра понедельника. Отмечается, что FDIC уже перевел все застрахованные депозиты компании в отдельную, созданную им структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
При этом глава Минфина США Джанет Йеллен подчеркнула, что регулирующие органы способны удержать сложившуюся ситуацию под контролем. По ее словам, американская банковская система остается устойчивой.
Несмотря на заверения главных экономистов страны, СМИ пишут об угрозе начала кризиса в США при условии, если администрация Джо Байдена не представит план по спасению вкладчиков SVB. В частности, об этом сообщает интернет-издание Axios. Подчеркивается, что предпринятые правительством меры госрегулирования в отношении банка ранее применялись лишь во время кризиса 2008 года и начала пандемии коронавируса.
Накануне представители Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что организация пристально следит за последствиями банкротства SVB для мировой экономической стабильности. При этом в МВФ уверены, что политики Штатов сумеют предпринять «надлежащие шаги для урегулирования ситуации».
Напомним, гиганты Уолл-стрит BlackRock, Wells Fargo и Neuberger Berman считают, что американская экономика столкнется с рецессией в 2023 году.
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Россия выступила за продление зерновой сделки на 60 дней
МИД: Россия не возражает против продления зерновой инициативы на 60 дней
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Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней, заявил по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
В Женеве прошли переговоры представителей России и ООН по ситуации с зерновой сделкой с участием замглавы российского МИД Вершинина, передает ТАСС.
Москва не возражает против очередного продления «Черноморской инициативы», отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем Стамбульских договоренностей, но только на 60 дней, сообщил дипломат.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что зерновая сделка может пойти по двум трекам, тогда прогноз на ее продление оптимистический, но если она пойдет только по одному треку, без участия Москвы, тогда прогноз будет пессимистичный.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что часть зерновой сделки по экспорту из России «не выполняется вообще».
Напомним, срок действия договоренности по сделке истекает 18 марта.
Independent оценила влияние санкций на жизнь россиян
Independent указала на отсутствие существенных изменений в жизни россиян из-за санкций
Санкции Запада не привели к массовой безработице в России, падению рубля или очередям перед разорившимися банками; жизнь простых россиян почти не изменилась, пишут СМИ.
Как отмечает Independent, в супермаркетах также не наблюдается значительных изменений – международные бренды доступны, а место ушедших «занимают местные аналоги». Журналист издания поговорил с россиянами, которые заявили ему, что не ощущают заметных изменений, разве что немного выросли цены. По их словам, России доводилось переживать более тяжелые времена, передает РИА «Новости».
Independent пишет, что часть иностранных компаний (McDonald’s, Starbucks) оказались поглощены местным бизнесом. При этом iPhone 14 можно купить «примерно по той же цене, что и в Европе», хотя Apple прекратила продажу продукции в России. Продукцию IKEA распродают через «Яндекс», пиво Budweiser и Leffe производится местным партнером ушедшей ABInBev, также доступна произведенная в Польше «Кока-кола», говорится в материале.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в условиях санкций страна оказалась сильнее, чем сама ожидала, поскольку не была «полуколонией» Запада.
ЕС не смог решить вопрос снабжения Украины 155-мм снарядами
Bloomberg сообщило об отсутствии у ЕС решения проблемы снабжения Украины 155-мм снарядами
ЕС не знает, сколько снарядов «натовского» калибра 155 мм сможет предоставить Украине, сообщают источники.
Снаряды калибра 155 мм делают в 11 государствах ЕС. Однако нет ясности в том, насколько эти предприятия способны нарастить производство в ближайшие месяцы. В результате нет возможности определить, на сколько снарядов может рассчитывать Киев и будет ли этого количества достаточно для Украины. «ЕС... застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибром 155 мм, которые ей нужны в этом году», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал выделить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины, но глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что этого недостаточно. Минобороны Украины потребовало от ЕС снарядов на 4 млрд евро.
Зерновую сделку продлили на 60 дней
Замглавы МИД Грушко: Зерновая сделка продлена на 60 дней
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Зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, продлена еще на 60 дней, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
«Действительно, сделка продлена», – приводит его слова ТАСС.
Грушко уточнил, что в ходе переговоров был вновь подтвержден ее пакетный характер.
По его словам, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения. В особенности для России важен второй трек – отмена всех ограничений, прямых и косвенных, для поставки российской сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки.
Причем речь, как отметил Грушко, идет не только о самой возможности перевозки и доступе российских кораблей в порты иностранных государств, но и о страховке и «необходимости решать вопросы, связанные непосредственно с производством, выращиванием зерна в нашей стране». Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники, уточнил он.
Зерновая сделка будет продлеваться на тех условиях, которые были определены ранее, также сообщил Грушко. Россия, по его словам, намерена упорно работать и «заставлять партнеров» выполнить взятые на себя обязательства.
Дипломат добавил, что процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из РФ идет, но медленно. Создаются искусственные препятствия, проволочки, констатировал он.
Накануне заместитель главы МИД России Сергей Вершинин по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заявил, что Москва не возражает против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней.
Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки
Захарова сочла заявления Запада по зерновой сделке лицемерием и откровенным враньем
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления США и ЕС о том, что на российский сельхозэкспорт якобы не распространяются западные санкции и что зерновая сделка не подразумевает продвижения российских удобрений и продовольствия на мировые рынки.
Захарова обвинила представителей ЕС и США в «лицемерии, непрофессионализме, полном искажении реальных фактов». По ее словам, позиция Москвы оказалась для них «холодным душем», на Западе ожидали, что «все и дальше пойдет по выгодному им сценарию», когда российский сельхозэкспорт заблокирован, а вывоз зерна из Украины растет, сообщается на сайте МИДа.
В МИДе посоветовали представителям западных стран перечитать текст договоренностей, которые предполагают «пакетный» взаимоувязанный характер «черноморской инициативы» и Меморандума Россия – ООН по продвижению российских удобрений и продовольствия на мировые рынки. Как подчеркнула Захарова, утверждения миссии ЕС «об отсутствии взаимосвязи двух соглашений» звучат «нелепо и унизительно для любого профессионального дипломата».
Она также опровергла утверждения США о том, что российский сельхозэкспорт якобы не находится под санкциями.
«Как не было, так и нет прогресса по переподключению «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновлению поставок сельхозтехники и запчастей в Россию, отмене ограничений на страхование и доступ в порты для российских судов и грузов, а также разблокированию счетов и финансовой деятельности отечественных компаний-производителей удобрений», – говорится в сообщении.
Без подобных шагов, все заверения Запада в «приверженности глобальной продовольственной безопасности» являются «намеренным лукавством и откровенным враньем», заявила Захарова.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Москва пошла на сокращение нового срока зерновой сделки до 60 дней.
Кремль отреагировал на призывы к Сербии ввести санкции против России
Песков: Россия ценит позицию Сербии, до сих пор не присоединившейся к санкциям
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Запад оказывает беспрецедентное давление на Сербию, которая до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям, и Москва высоко ценит позицию Белграда, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, на многие страны, и в особенности на Сербию, оказывается беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление, и Россия высоко ценит позицию, которую Сербия до сих пор занимала, передает РИА «Новости».
«Понимаем, что условия меняются», – сказал Песков, выразив надежду на то, что самые острые вопросы Москва и Белград будут решать в рамках двустороннего партнерства и доверительного диалога с сербскими лидерами.
Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал к санкциям против России, заявив, что за отказ от ограничительных мер республика платит «высокую цену».
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на странность в позиции Басты: давление на Сербию оказывают США, а выступить он призывает против России. По ее словам, политику следовало бы «решительно высказаться против давления» на Сербию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Запад нашел слабое звено среди российских сторонников.
Лавров объяснил, почему Запад захотел навязать России войну
Лавров: Запад счел Россию препятствием на пути к доминированию в мире, а потому навязывает ей войну
Россия, по мнению Запада, является препятствием на пути их доминирования в мире, поэтому нашей стране навязывают войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров, выступая на учредительном конгрессе Международного движения русофилов, заявил, что «те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям», решили, что Россия стоит на пути их доминирования в мире, однако это совсем не так. Россия, по его словам, не пытается кого-либо сдерживать от реализации законных интересов. Однако русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций присуще чувство справедливости, и они не могут не сказать свое веское слово, когда кто-то намеревается подчинить себе весь мир, сказал Лавров, добавив, что уже Азия превратилась в территорию, где Запад хочет командовать, передает РИА «Новости».
Министр добавил, что ценность русофильства заключается в том, что Россия «не зовет никого на священную войну против Запада, против крестоносцев и против кого бы то ни было».
По словам Лаврова, сегодня как никогда становится актуальным человеческое отношение к людям на всей планете, а также необходимость противостоять диктату во всех его проявлениях. Россия наблюдает не просто неонацизм, а прямой нацизм, который охватывает все больше европейских стран, история разрушается на глазах, приводит его слова ТАСС.
Ранее Лавров заявлял, что Запад намерен вести гибридную войну против России не на жизнь, а насмерть.
ЕС продлил санкции против России на полгода
ЕС на полгода и без изменений продлил индивидуальные санкции против России из-за Украины
Совет ЕС на полгода продлил действующие индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1500 физлиц и 205 организаций «за подрыв территориальной целостности Украины», говорится в заявлении совета Евросоюза.
В заявлении уточняется, что санкции, введенные с 2014 года, продлены без изменений в составе санкционных списков, их действие истекало 15 марта. Ограничительные меры были направлены «против ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», передает РИА «Новости».
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
По словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе.
Ранее суд Евросоюза постановил отменить санкции в отношении матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты. Суд указал, что при принятии ограничительных мер против Пригожиной учитывались «исключительно родственные связи».
Газета ВЗГЛЯД писала, какие ответы на санкции Запада еще остались у России.
Петербург собрался отказаться от продукции недружественных стран
Беглов: Петербург со временем сможет отказаться от продукции недружественных стран
Экономика Санкт-Петербурга обладает необходимым потенциалом, чтобы в перспективе полностью заместить собственным производством товары и материалы из недружественных стран, заявил губернатор Александр Беглов.
Беглов в интервью ТАСС отметил, что изменения в экономике, которые прежде считались «желательными», теперь стали обязательными, превратились в жизненную необходимость. Он заявил о важности поддержки предприятий и лабораторий, научных коллективов, которые обладают необходимыми компетенциями.
По словам губернатора, механизмы поддержки промышленности, внедренные городом, дают свои результаты, позволяют нарастить объемы производства, а также освоить выпуск новых изделий. Беглов признал, что «за один год полностью заместить недружественный импорт отечественными товарами невозможно». На первом этапе, сказал он, нужно поддержать функционирование технических систем, созданных иностранными производителями, и найти в дружественных странах альтернативных поставщиков. Эта работа ведется, сказал губернатор.
Вторым шагом – и сложным, и долгим – должны стать технические системы на собственной индустриальной базе, сказал Беглов. По его словам, на отечественные рельсы нужно перевести широкий круг производств, и Петербург только приступает к формированию стопроцентно отечественных технических систем. Так, в прошлом месяца в Кронштадте был открыт центр инжиниринга для нефтегазовой промышленности, где будут вести собственные разработки, проектировать, конструировать и изготавливать продукцию, импорт которой в Россию запрещен.
Беглов отметил также, что в большинстве отраслей промышленности динамика остается положительной. В частности, производство одежды в Санкт-Петербурге по итогам прошлого года увеличилось в 2,4 раза, пищевых продуктов – на 23,1%, лекарственных средств и медицинских материалов – на 17,3%.
Губернатор сообщил, что после ухода с петербургского рынка под давлением санкций ряда иностранных брендов освободились ниши, которые смогли спокойно занять производители из дружественных стран. Например, в значимом для потребительского рынка производстве текстиля, текстильных изделий и обуви импорт в Петербург из Китая вырос на 42,4% за три квартала 2022 года.
Он также отметил общее увеличение импорта в Петербург товаров из стран СНГ почти на 50% за тот же период. В том числе это связано с началом работы параллельного импорта, сказал Беглов.
По его словам, уход из Санкт-Петербурга ряда известных компаний в 2022 году не повлек непоправимых последствий для экономики города.
Он отметил, что демарш части компаний стал заметным по именам, поскольку об уходе объявили Carlsberg (производство пива), Bosch (электротехника), Tikkurila и Teknos (лакокрасочная продукция), IKEA (мебель и товары для дома). Однако никаких непоправимых последствий это не повлечет, выразил уверенность губернатор, поскольку их продукция спокойно замещается отечественными производителями либо товарами оставшихся в России компаний.
По его словам, безвозвратно ушедших из Петербурга компаний «не так много, как казалось». «Большинство после смены собственника или названий торговых марок возобновили работу, исправно платят налоги», – пояснил Беглов.
Напомним, накануне министерство промышленности и торговли расширило список товаров для параллельного импорта в Россию, в него вошли бренды моторных масел, бытовой техники, IKEA и т. д.
В Кремле заявили о «глухой стене» Запада по зерновой сделке
Песков: Пробить глухую стену Запада по зерновой сделке не вышло
Россия ценит усилия, которые предпринимает ООН для реализации зернового соглашения, однако «пробить глухую стену» коллективного Запада не удается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что условия, согласованные «как неотъемлемая, интегральная часть сделки», со стороны Запада выполнены не были, передает ТАСС.
Представитель Кремля сообщил, что контакты на этот счет продолжаются. По его словам, с тем, что вторая часть сделки должна быть выполнена, согласны все, и в России – с учетом той доброй воли, которую демонстрирует российская сторона, – надеются, что это будет реализовано.
Напомним, зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, продлена еще на 60 дней. Как сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения.
В Росатоме задумались об ответе на санкции против организаций атомной отрасли
Лихачев: Росатом думает об ответных мерах на санкции против организаций атомной отрасли
В Росатоме понимают, что санкционное давление в отношении России будет только расти, и думает об ответных мерах, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Лихачев, выступая на Дне информирования 14 марта в ТРИНИТИ, заявил, что смысл и характер всех этих рестрикций понятен: отрезать наиболее перспективные, технологичные и продвинутые сектора российской экономики от международного сотрудничества. Его слова приводятся в Telegram-канале «Страна Росатом».
Он подчеркнул, что Росатом никому не позволит получать конкурентные преимущества, используя нелегитимные, нечестные политические рычаги.
Лихачев отметил, что это никак не повлияет на поставленные госкорпорацией цели. Определенные трудности возникнут, их уже немало, признал он, добавив, что дальнейшее развитие и выход на новые рубежи продолжатся, а с ними – международные контакты и обмен информацией.
9 марта сообщалось, что Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкций Европейского союза против корпорации Росатом. При этом наложение санкций ЕС на Росатом активно лоббирует Украина.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США провоцируют урановые проблемы по всему миру.
Польский тренер по гребле высказался против отстранения россиян от соревнований
Польский тренер сборной по гребле высказался против отстранения россиян от соревнований
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Спортсмены из России и Белоруссии не должны подвергаться санкциям по политическим мотивам, заявил тренер сборной Польши по гребле на байдарках Томаш Крык, сообщает TVP Sport.
Он признался, что каждый день наблюдает за участием игроков из этих стран в теннисных турнирах Большого шлема или ATP Tour, передает «Интерфакс».
Как тренер и спортсмен Крык тоже не хотел бы, чтобы кто-то исключал его из соревнований по каким-то политическим причинам.
«Тем более карьера в спорте ограничена 10–15 годами. Вы можете быть бизнесменом или журналистом до пенсии, до 65 лет или даже немного дольше. У спортсмена же, к сожалению, узкая временная рамка, Олимпиада проходит раз в четыре года», – заключил тренер.
Ранее министр спорта Литвы заявила, что 35 стран выступили против участия России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже. По ее словам, в их число вошли США, Германия и Австралия.
Напомним, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что в феврале Генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота ОИ в Париже в 2024 году.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в России пока нет однозначного мнения, стоит ли нашим спортсменам ехать на Игры.