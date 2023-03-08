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США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть
Помощница министра финансов США Розенберг сообщала о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть в марте
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Страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
Розенберг заявила, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен на российскую нефть. При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает никакой потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки» (G7).
В России оценили намерения Польши получить компенсации за прекращение поставок нефти и газа
Эксперт Юшков: Польша вряд ли получит компенсации по газу и нефти
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Шансы Польши получить компенсацию по иску минимальны, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа.
«Претензии Польши абсурдны, особенно в нефтяной сфере. Весь прошлый год они требовали ужесточить санкции против России и запретить доставку нашей нефти по трубе. И когда в ЕС отказались это делать, Варшава заявляла о готовности ввести ограничения на национальном уровне», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На деле же, скорее всего, арбитраж признает ситуацию форс-мажорной. Дело в том, что там остался только контракт «Татнефти», которая не смогла согласовать с Минэнерго график прокачки на польский НПЗ. Соответственно, это государственное решение, а компания просто не могла выполнить условия договора», – полагает собеседник.
«Что касается газовой сферы, контракт Газпрома с польской компанией должен был закончиться еще в декабре прошлого года. Но, напомню, Польша и Болгария стали первыми странами, перед которым встал вопрос, платить ли за энергоресурсы по рублевой схеме. И они отказались от поставок», – заметил он.
«Теперь поляки требуют от нас вернуть разницу между изначально оговоренной стоимостью по контракту с Газпромом и тем, за сколько реально они покупали в итоге топливо. Но тут есть прецедент, когда финская компания также подавала иск к Газпрому и арбитраж принял сторону России, сославшись на нежелание финнов платить в рублях», – заключил Юшков.
Ранее глава польской компании Orlen Даниель Обайтек заявил о планах потребовать компенсации от России за прекращение поставок нефти и газа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Zet. Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, пишет РИА «Новости».
27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.
Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях. Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от России изучается.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.
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WSJ: Байден остудил требующих «поражения России» лидеров Прибалтики
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Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине, сообщили СМИ.
The Wall Street Journal со ссылкой на слова источника, знакомого с ходом переговоров, пишет, что в кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров Прибалтики из-за их частых призывов к поражению России на Украине.
Как уточняет издание, среди близких союзников Украины в Восточной Европе есть опасения по поводу некоторых идей, появляющихся в западных столицах, о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Россией.
Байден также предположил на прошлой неделе, что бремя ответственности, возможно, придется перенести на дипломатию после победы Украины «на поле боя», как надеются официальные лица США и других западных стран.
Накануне обозреватель National Interest Майкл Гай выразил мнение, что вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ.
В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отбрасывает серьезные предложения о переговорном процессе по Украине.
Кроме того, американский политический аналитик Фарид Закария считает, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры.
Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.
Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа
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Польский энергетический концерн Orlen планирует потребовать компенсаций от России за прекращение поставок нефти и газа, заявил глава польской компании Даниель Обайтек в эфире радиостанции Zet.
Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, передает РИА «Новости».
27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.
Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях.
Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от России изучается.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.
США отказали части российской делегации в ООН в визах
Американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), заявила представитель России Ирина Тяжлова.
Вашингтон отказал российским делегатам в визах безосновательно и в «вызывающей форме», это грубое нарушение обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН, заявила Тяжлова, передает ТАСС.
Она отметила, что ранее подобная мера применялась в отношении главы делегации.
Российская сторона призывает Секретариат ООН и главу заседания принять меры для пресечения такой пагубной практики.
В 2022 году официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная.
NYT: «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка
New York Times заявила о проукраинской группировке, взорвавшей «Северные потоки»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.
Новые разведывательные данные Соединенных Штатов говорят о том, что подрыв обоих газопроводов могли провести члены некоей проукраинской группировки, сказали источники New York Times, передает ТАСС.
Эта группа работала неофициально и якобы без ведома украинского президента Владимира Зеленского и центральных киевских властей. Однако, как пишет издание, эта тема остается открытой.
Cогласно разведданным, взрывчатку на «Северных потоках», вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.
Участники диверсии, скорее всего, были гражданами Украины или России. Представители администрации США сообщили, что американцы и британцы в подрыве не участвовали, утверждает газета.
Также собеседники издания указали, что свидетельств причастности Москвы к подрыву газопроводов у Вашингтона также нет.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, заявивший о расследовании, указывавшем на вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков», сказал, что с самого начала считал США главным подозреваемым в этом теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что судьбу обоих газопроводов определит Газпром.
Экс-советник главы Пентагона заявил о гибели Украины как государства
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина как государство мертва
Украина как национальное государство уже мертва, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube рассказал, что 40% городов и инфраструктуры Украины уничтожено, а вся промышленная база этой страны и все, что имело на Украине «реальную цену», перешло в состав России. Он отметил, что это традиционно регионы с русским населением, передает РИА «Новости».
Американский полковник также сообщил, что с Украины за год уехали миллионы жителей, население этой страны сократилось с 42 млн человек до 18–22 млн человек.
Макгрегор ранее заявлял, что сразу после военного поражения Украины США забудут про эту страну, переключившись на другой «новостной сюжет».
Американцы захотели увидеть Путина во главе США
American Thinker: Американцы начинают видеть в Путине героя и хотели бы его видеть президентом Соединенных Штатов
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Популярность российского лидера Владимира Путина в Соединенных Штатах растет, многие американцы начинают видеть в Путине героя, которого хотели бы видеть президентом своей страны, считает обозреватель American Thinker Лора Веллингтон.
По мнению автора статьи, многие американцы начинают видеть в Путине героя, которого хотели бы видеть президентом Соединенных Штатов. Как считает обозреватель, раньше популярность российского лидера на Западе ограничивалась брутальным образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или верховой езды без рубашки. Однако затем, отмечает автор публикации, американцы начали замечать лидерские качества Путина, который заботится о своей стране и своем народе гораздо сильнее, чем власти США, передает РИА «Новости».
По мнению Веллингтон, еще одной причиной роста популярности президента России стало недоверие к Байдену и недовольство проводимой им политикой. Автор уверена, что американцы уважают преданность Путина России, тогда как лидер США не действует в интересах своей страны, что служит доказательством высокой оценки действий Путина и провала Байдена как главы государства. Опросы показывают, что шесть из десяти американцев считают, что Байден почти ничего не достиг, а США движутся в неверном направлении.
Напомним, в феврале американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился со словами президента России Владимира Путина о духовной катастрофе Запада.
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем из-за сокращения производства вооружений и ракет
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США не готовы к противостоянию с Россией и Китаем из-за сокращения производства нового оружия и боеприпасов, а также внутренних противоречий в стране, пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что США не производит достаточного количества вооружений для противостояния и сдерживания других мировых держав.
США не могут быстро реагировать в условиях наступления нового этапа борьбы из-за внутренних противоречий, различных оценок угрозы со стороны Китая, отвлечения внимания на текущие проблемы, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Газета пишет, что в США сократилось производство подлодок и ракет за годы борьбы с террористическими группировками на Ближнем Востоке. Учения показали, что запас американских ракет большой дальности закончится через неделю в случае конфликта на Тайване.
Кроме того, отмечается отставание США по разработке сверхзвуковых вооружений, а также снижение привлекательности военной службы.
Отмечается, что в случае обострения ситуации США должны будут вести войну против Китая и России, возможно, в Арктике, при том, что у американского флота нет достаточного количества ледоколов.
По данным газеты, перевооружиться и обеспечить технологическое преимущество США смогут только 2030 году. Между тем, по данным американских равзедслужб, конфликт на Тайване может произойти гораздо раньше.
В то же время, пишет издание, военный бюджет США увеличивается с каждым годом, а расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году составят 140 млрд долларов, что является абсолютным рекордом.
Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг намекнул, что после Украины НАТО намерено начать новый вооруженный конфликт на Тайване.
В январе генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что в 2025 году Соединенные Штаты будут воевать с Китаем из-за попытки КНР установить контроль над Тайванем.
Ранее американский ветеран предрек США поражение в войне с Россией из-за БРИКС.
Госдеп заявил о контактах с послом России
Госдеп заявил о контактах с послом России Антоновым
Представители американского внешнеполитического ведомства в последнее время провели контакты с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс отказался «вдаваться в детали», но подтвердил, что посол Антонов «провел ряд контактов, в том числе личных», с сотрудниками Госдепартамента, передает ТАСС.
3 марта Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.
В Пентагоне заявили о символическом значении Артемовска
Глава Пентагона Остин: Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое
Город Артемовск (украинское название Бахмут) имеет больше символическое значение, а не стратегическое, считает глава Пентагона Ллойд Остин, передает Reuters.
Остин находится в Иордании, где он и заявил о символическом значении Артемовска, сообщает РИА «Новости».
Остин отказался предполагать, перейдет ли город под контроль российских войск. При этом он отметил, что падение Артемовска вовсе не будет свидетельствовать о том, что Россия изменила ход сражения.
Ранее The New York Times сообщила, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
В США рассказали, что вынудит Запад отказаться от Украины
Washington Times: Усталость от поражений ВСУ вынудит Запад прекратить помогать Киеву
Невнятная политика президента США Джо Байдена касательно Украины и неудачи ВСУ на поле боя приведут к тому, что Запад откажется от военной помощи киевскому режиму, пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена.
В статье утверждается, что неспособность администрации Байдена объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает, передает РИА «Новости».
Маккен пишет, что избиратели чувствуют отсутствие четкой линии Вашингтона, а потому в скором времени устанут от отправки десятков миллиардов долларов за границу, Россия же останется непобежденной.
Также отмечается, что мешает и отсутствие хороших новостей от ВСУ с полей сражений. Все это говорит о том, что для США настало время начать говорить о прекращении конфликта через переговоры.
Ранее сообщалось, что Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине.
Госдеп назвал условие продления ДСНВ после 2026 года
Спикер Госдепа Прайс: России и США пока рано работать над соглашением на смену ДСНВ
России и США преждевременно готовить соглашение смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс считает, что думать о подготовке нового соглашения, значит, «забегать далеко вперед». По его словам, прежде чем начать обсуждать продление нового ДСНВ в 2026 году, США хотят сконцентрироваться на том, чтобы «вернуть Москву к соблюдению» положений договора, передает ТАСС.
Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что ответственное поведение двух стран, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами, «отвечает интересам американского народа, отвечает интересам народа России, отвечает интересам людей во всем мире». Он добавил, что быть ответственной ядерной державой, значит, заниматься контролем над вооружениями и вести переговоры об обеспечении стабильности, как в годы холодной войны это делали Советский Союз и США.
Отметим, что российско-американские диалоги по стратегической стабильности и контролю над вооружениями свернуты по инициативе Вашингтона, а не Москвы.
Прайс добавил, что обмена ядерными ударами в годы холодной войны не было, а это означает, что созданные в те времена механизмы, позволявшие сокращать угрозу ядерной войны, оказались успешными. Теперь такая ответственность лежит на России и США, отметил он.
У России, по его словам, есть «очень несложный» способ вернуться к соблюдению ДСНВ – принять участие в инспекциях.
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенный между Россией и США в 2010 году. Поводом для этого стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда несколько из них были обстреляны ВС Украины при содействии Пентагона.
США запретили России участвовать в Хьюстонской конференции CERAWeek
Генконсул РФ в Хьюстоне: Россия впервые за более чем 20 лет не участвует в конференции CERAWeek
Представители генерального консульства России впервые за более чем 20 лет не приняли участие в стартовавшей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek, рассказал генконсул в этом городе Александр Захаров, добавив, что получил сигналы о «нежелательности» присутствия российских дипломатов на форуме.
Россия вперыве за больше чем 20 лет не будет представлена на форуме, причем регистрацию на конференцию отменили в последний момент, дав понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно.
По словам Захарова, организаторы «не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию», передает РИА «Новости».
Он отметил, что это первый случай, когда представители страны из «Большой нефтяной тройки» не были официально приглашены на данное мероприятие, в связи с чем возникает вопрос о том, как именно участники форума могут обсуждать и анализировать проблемы мировой энергетики в отсутствие одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей.
Ранее американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).
Украина попросила США о поставках кассетных бомб
Reuters: Украина просит США о поставках авиационных кассетных бомб МК-20
Власти Украины просят конгрессменов убедить администрацию президента США Джо Байдена включить авиационные кассетные бомбы в новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов, пишут западные СМИ.
По данным источников Reuters, речь идет о кассетных бомбах MK-20, которые ВСУ собираются сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов.
Также сообщается, что Киев уже запросил у Вашингтона 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды, передает ТАСС.
Reuters указывает, что кассетные боеприпасы запрещены в более чем 120 странах мира. Они выпускают большое количество бомб малого калибра.
Ранее сообщалось, что украинская сторона в ходе боевых действий применяет кассетные мины с игольчатыми боеприпасами, противопехотные мины «Лепесток» в населенных мирными жителями пунктах, а также фосфорные бомбы.
В США указали на выявленный конфликтом на Украине стратегический просчет Байдена
Сенатор Салливан: Администрация Байдена проводила безрассудную энергетическую политику
Администрация президента США Джо Байдена проводила безрассудную энергетическую политику, стратегический просчет проявился из-за конфликта на Украине, заявил сенатор США от штата Аляска Дэн Салливан.
Салливан отметил, что администрация Байдена сфокусировалась на «прекращении производства американской энергии», что стало стратегической ошибкой, передает РИА «Новости».
По его словам, в результате стимулировать инвестиции в американскую энергетику стало гораздо труднее.
Ранее Байден «пригрозил» нефтяным компаниям США высокими налогами на сверхприбыль за отказ снижать цены на топливо. Американский президент заявил, что компании должны действовать в интересах своей страны и потребителей, а не тратить сверхдоходы на обратный выкуп акций.
Политологи-американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснили, что с помощью угроз в адрес нефтяных компаний Байден пытается мобилизовать свой электорат, однако эта попытка, по оценке экспертов, выглядит сомнительной.