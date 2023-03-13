В Кремле отреагировали на идею Зеленского «переименовать Россию»

Песков назвал идею Зеленского о «переименовании России в Московию» нелепым курьезом

Российская Федерация была и будет великой державой и называться Россией, а предложение президента Украины Владимира Зеленского о переименовании в «Московию» относится к нелепым курьезам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что на этот счет было много шуток, и сама идея, наверное, относится к нелепым курьезам, здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Он подчеркнул, что Российская Федерация останется великой державой, великой страной, и она останется Россией, передает РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с научным сообществом изучить возможность переименования России в «Московию». По его словам, вопрос требует «тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Зеленский развязал пиар-войну с Россией.