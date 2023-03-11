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11 марта, суббота  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как российский полковник победил Литву

Юрий Мель прошел через мясорубку литовского судилища кадр из видео
В Россию вернулся Юрий Мель, который девять лет отсидел в литовской тюрьме по надуманным обвинениям за участие в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Он должен был освободиться в 2021 году, но получил дополнительный срок по тому же сфабрикованному делу. Как отмечают наблюдатели, дело Меля показало всю абсурдность литовского законодательства, благодаря которому за решетку попадают неугодные власти люди.  Подробности...
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Зеленский развязал пиар-войну с Россией

Владимир Зеленский нашел возможность отвлечь внимание украинцев от происходящего в Артемовске James McGill/Keystone
Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны проработать возможность переименования России в «Московию». Так он ответил на соответствующую петицию, которая набрала необходимое число подписей. Ранее на Украине неоднократно выступали с подобными предложениями депутаты и прочие официальные лица, но всякий раз Зеленский эти инициативы игнорировал, почему он передумал именно сейчас? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Лозунг «нет войне» используют против тех, кто за мир

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Такой парадокс: в России, когда слышим «нет войне», подразумеваем проукраинский дискурс, в то время как на Западе «нет войне» – это про диалог и прекращение помощи Зеленскому. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Зеленский понимает только страх

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь. Подробности...
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«Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Трендом сезона станет «половинчатость танков» для ВСУ – в лучшем случае их будет вполовину меньше, половина оборудования с них будет снята, укомплектованы полуподготовленными танкистами и заправлены они тоже будут наполовину. Подробности...
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Зеленскому стали отказывать в США

Покушение СБУ на Приднестровье

Что происходит в Грузии

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    11 марта 2023, 18:30
    Фото: James McGill/Keystone
    Press Agency/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны проработать возможность переименования России в «Московию». Так он ответил на соответствующую петицию, которая набрала необходимое число подписей. Ранее на Украине неоднократно выступали с подобными предложениями депутаты и прочие официальные лица, но всякий раз Зеленский эти инициативы игнорировал, почему он передумал именно сейчас?

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с научным сообществом изучить возможность переименования России в «Московию». По его словам, вопрос требует «тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия». В феврале соответствующая петиция, которая появилась на сайте офиса президента Украины в ноябре прошлого года, набрала более 25 тыс. подписей, необходимых для официального рассмотрения.

    По мнению ряда историков, в отношении России не употреблялось название «Московское царство»: с конца XV века и до середины XVI века использовалось название «Русское государство». Московией страну называли в некоторых западных источниках наряду с обозначением «Россия». Автор петиции – Валерия Шахворостова – считает Московию историческим названием России и якобы переименование станет «мощным информационным ходом» на международном уровне. По ее мнению, РФ действующим названием «захватила историю Киевской Руси». В петиции также предлагается заменить слова «Российская Федерация» на «Московская Федерация», «русский» на «московский».

    На Украине ранее неоднократно высказывались о переименовании России. Два года назад с такой просьбой обращались к Зеленскому и Верховной раде депутаты Львовского областного совета. Они утверждали, что на картах и атласах XV, XVI и XVIII веков была отражена Московия, а не Россия. По их словам, Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария. В связи с этим они просили назвать российских граждан «московитами». С похожими заявлениями выступали постпред Украины в ООН Сергей Кислица, нардепы Никита Потураев и Николай Княжицкий и депутаты Ровенского областного совета.

    Киевский историк и политолог Владимир Скачко напомнил, что на древних картах и атласах также не было отражено ни Италии, ни Германии, ни Франции, ни США, ни многих других стран. «Московия – это один из вариантов названия того государства, которое существовало на территории нынешней Российской Федерации до провозглашения в ноябре 1721 года Российской Империи», – напомнил Скачко.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова убеждена, что «бункерный» президент Зеленский каждый день доказывает правоту России. «И нынешнее поручение, данное Зеленским, является еще одним свидетельством того, что из Украины пытаются создавать «анти-Россию», – пишет Захарова в своем Telegram-канале.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил свое название для нынешней Украины – «Свинский Бандера-рейх». «Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать... Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!» – пишет Медведев у себя в Telegram-канале.

    По мнению Скачко, предложенное Медведевым название не оскорбительно для Украины и нормальных украинцев, но идеально подходит для правящего режима. «Это действительно «Свинский Бандера-рейх». Точнейшее название для правящего режима», – соглашается историк.

    По его словам, поручение Зеленского – это отработка денег, подмена понятий и ужасное проявление русофобии и человеконенавистничества.

    «Это извлечение из истории конъюнктурных, сиюминутных знаний, чтобы оскорбить, выполнить политическую задачу, унизить. Это попытка отвлечь внимание о того, что происходит в зоне проведения СВО»,

    – считает Скачко.

    По его словам, у Украины, как у передового отряда коллективного Запада, нет побед на полях сражений, в экономике, в политике, в нравственно-этическом плане. «Переименование в Московию – это один из финальных вариантов «отмены» России. Причем эта петиция была зарегистрирована в ноябре прошлого года, когда появилась иллюзия, что Украина побеждает в СВО, а сейчас стратегическая инициатива перешла в руки сил СВО и Киев хочет запретить Россию и воссоздать на ее месте Московию», – уверен историк.

    Скачко напомнил, что в существовании России французы убедились в марте 1814 года, когда казаки вошли в Париж, «немцы после того, как застрелился Гитлер и Геббельс, а русские танки вошли в Берлин». «Россия докажет, что она существует, если российские танкисты начнут омывать из брандспойта траки своих танков на границах с Польшей, Венгрией и Румынией.

    Член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО Александр Макушин согласен с тем, что президент Украины действует в логике пиара и пытается влиять на общественные настроения. «Зеленскому нужна любая пиар-победа. Инициатива с переименованием России в «Московию» не имеет ни исторического, ни политического подтекста. У Зеленского осложняется ситуация в районе Артемовска (украинское название – Бахмут). Он реально может потерять этот город, что нанесет удар по киевскому режиму, чья пропаганда строится исключительно на оболванивании собственного населения заявлениями о псевдопобедах», – считает Макушин.

    Скачко напомнил, что на сайте офиса президента Украины неоднократно появлялись абсурдные петиции, которые собирали тысячи голосов. Одна из них предлагала Зеленскому отменить «указ» Юрия Долгорукого об основании города Москвы, а другая – назвать русский язык российским, староукраинским или степным, а также обменять херсонского енота на памятник Екатерины II.

    «Были петиции с предложением перекопать Днепр и пустить его воды в Азовское море, чтобы затопить Таганрог. Была петиция с предложением послать украинских добровольцев перекопать перешеек и сделать остров из полуострова Крым», – напомнил политолог.

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