Зеленский развязал пиар-войну с Россией

Президент Украины Зеленский придумал окончательный вариант «отмены России»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны проработать возможность переименования России в «Московию». Так он ответил на соответствующую петицию, которая набрала необходимое число подписей. Ранее на Украине неоднократно выступали с подобными предложениями депутаты и прочие официальные лица, но всякий раз Зеленский эти инициативы игнорировал, почему он передумал именно сейчас?

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с научным сообществом изучить возможность переименования России в «Московию». По его словам, вопрос требует «тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия». В феврале соответствующая петиция, которая появилась на сайте офиса президента Украины в ноябре прошлого года, набрала более 25 тыс. подписей, необходимых для официального рассмотрения.

По мнению ряда историков, в отношении России не употреблялось название «Московское царство»: с конца XV века и до середины XVI века использовалось название «Русское государство». Московией страну называли в некоторых западных источниках наряду с обозначением «Россия». Автор петиции – Валерия Шахворостова – считает Московию историческим названием России и якобы переименование станет «мощным информационным ходом» на международном уровне. По ее мнению, РФ действующим названием «захватила историю Киевской Руси». В петиции также предлагается заменить слова «Российская Федерация» на «Московская Федерация», «русский» на «московский».

На Украине ранее неоднократно высказывались о переименовании России. Два года назад с такой просьбой обращались к Зеленскому и Верховной раде депутаты Львовского областного совета. Они утверждали, что на картах и атласах XV, XVI и XVIII веков была отражена Московия, а не Россия. По их словам, Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария. В связи с этим они просили назвать российских граждан «московитами». С похожими заявлениями выступали постпред Украины в ООН Сергей Кислица, нардепы Никита Потураев и Николай Княжицкий и депутаты Ровенского областного совета.

Киевский историк и политолог Владимир Скачко напомнил, что на древних картах и атласах также не было отражено ни Италии, ни Германии, ни Франции, ни США, ни многих других стран. «Московия – это один из вариантов названия того государства, которое существовало на территории нынешней Российской Федерации до провозглашения в ноябре 1721 года Российской Империи», – напомнил Скачко.

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Официальный представитель МИД Мария Захарова убеждена, что «бункерный» президент Зеленский каждый день доказывает правоту России. «И нынешнее поручение, данное Зеленским, является еще одним свидетельством того, что из Украины пытаются создавать «анти-Россию», – пишет Захарова в своем Telegram-канале

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил свое название для нынешней Украины – «Свинский Бандера-рейх». «Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать... Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!» – пишет Медведев у себя в Telegram-канале.

По мнению Скачко, предложенное Медведевым название не оскорбительно для Украины и нормальных украинцев, но идеально подходит для правящего режима. «Это действительно «Свинский Бандера-рейх». Точнейшее название для правящего режима», – соглашается историк.

По его словам, поручение Зеленского – это отработка денег, подмена понятий и ужасное проявление русофобии и человеконенавистничества.

«Это извлечение из истории конъюнктурных, сиюминутных знаний, чтобы оскорбить, выполнить политическую задачу, унизить. Это попытка отвлечь внимание о того, что происходит в зоне проведения СВО»,

– считает Скачко.

По его словам, у Украины, как у передового отряда коллективного Запада, нет побед на полях сражений, в экономике, в политике, в нравственно-этическом плане. «Переименование в Московию – это один из финальных вариантов «отмены» России. Причем эта петиция была зарегистрирована в ноябре прошлого года, когда появилась иллюзия, что Украина побеждает в СВО, а сейчас стратегическая инициатива перешла в руки сил СВО и Киев хочет запретить Россию и воссоздать на ее месте Московию», – уверен историк.

Скачко напомнил, что в существовании России французы убедились в марте 1814 года, когда казаки вошли в Париж, «немцы после того, как застрелился Гитлер и Геббельс, а русские танки вошли в Берлин». «Россия докажет, что она существует, если российские танкисты начнут омывать из брандспойта траки своих танков на границах с Польшей, Венгрией и Румынией.

Член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО Александр Макушин согласен с тем, что президент Украины действует в логике пиара и пытается влиять на общественные настроения. «Зеленскому нужна любая пиар-победа. Инициатива с переименованием России в «Московию» не имеет ни исторического, ни политического подтекста. У Зеленского осложняется ситуация в районе Артемовска (украинское название – Бахмут). Он реально может потерять этот город, что нанесет удар по киевскому режиму, чья пропаганда строится исключительно на оболванивании собственного населения заявлениями о псевдопобедах», – считает Макушин.

Скачко напомнил, что на сайте офиса президента Украины неоднократно появлялись абсурдные петиции, которые собирали тысячи голосов. Одна из них предлагала Зеленскому отменить «указ» Юрия Долгорукого об основании города Москвы, а другая – назвать русский язык российским, староукраинским или степным, а также обменять херсонского енота на памятник Екатерины II.

«Были петиции с предложением перекопать Днепр и пустить его воды в Азовское море, чтобы затопить Таганрог. Была петиция с предложением послать украинских добровольцев перекопать перешеек и сделать остров из полуострова Крым», – напомнил политолог.

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