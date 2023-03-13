Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС

Источник: Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС с целью помешать персоналу провести восстановление станции

Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС с целью помешать персоналу провести восстановление станции для обострения в информационном поле угрозы ядерной катастрофы на расположенной выше по течению Днепра Запорожской АЭС, сообщил осведомленный источник.

По информации источников в украинском военном командовании, Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ работающих там российских специалистов к восстановительным работам. В то же время, по словам осведомленного источника, Киев намеренно обостряет тему Каховской ГЭС и спекулирует на ней, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии, передает РИА «Новости».

Источник напомнил, что по информации украинского правительства, в настоящее время осуществляется сброс воды из Каховского водохранилища, что ведет к частичному обмелению водных объектов, в связи с чем украинской стороной инициировано создание экологической инспекции для формирования доказательственной базы и обвинения России в целенаправленном сбросе воды.

Источник выразил уверенность, что в Киеве хорошо осведомлены об истинных причинах этого процесса, а именно повреждении механизмов гидроэлектростанции вследствие обстрелов ВСУ. Как подчеркнул источник, украинцы мгновенно нейтрализуют попытки персонала провести восстановительные работы – при появлении рядом со станцией российских специалистов и гражданского транспорта начинаются их целенаправленные обстрелы.

По словам источника, доводы украинской стороны об угрозах «ядерной катастрофы» со стороны Запорожской АЭС, которая расположена в 150 километрах от Каховской ГЭС, кажутся не вполне обоснованными, поскольку международные эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора, пруд-охладитель которой восполняет запас за счет грунтовых вод.

Как считает осведомленный источник, главной задачей украинской стороны представляется не столько привлечение внимания международного сообщества к экологической проблеме, которая искусно эксплуатируется в СМИ, сколько подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области, для чего Украине необходимо завести на станцию своих специалистов под предлогом проведения восстановительных работ.

Напомним, в ноябре 2022 года политолог Владимир Корнилов объяснил последствия разрушения Каховской ГЭС.