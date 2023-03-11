Патриарх Кирилл призвал папу Римского и генсека ООН защитить Киево-Печерскую лавру

Патриарх Кирилл призвал не допустить изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и международным организациям с призывом не допустить изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

В своем обращении к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, международным организациям он выразил сожаление, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом. Патриарх призвал приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов из Киево-Печерской лавры и закрытия монастыря, говорится в сообщении на сайте московского патриархата.

Напомним, врио гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовал от священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть лавру. В РПЦ назвали такое решение апогеем беззакония, подчеркнув, что оно будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений.