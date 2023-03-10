Депутат Госдумы: Юрий Мель достоин государственной награды

Депутат Андрей Колесник подтвердил информацию о возвращении Меля в Россию

Юрий Мель не пал духом и все эти годы достойно держался в заключении, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Об освобождении Меля из литовской тюрьмы сообщила в пятницу представитель МИД России Мария Захарова.

«Самое главное – Юрий Мель сейчас находится на территории Российской Федерации, – сказал один из участников переговоров с Литвой депутат Госдумы Андрей Колесник. – Он не пал духом и держится так же достойно, как держался все эти годы в заключении – как настоящий русский офицер. Он не пошел на сотрудничество с литовскими спецслужбами, не подписал никаких документов, порочащих Россию, хотя за это ему много раз предлагали очень многое, вплоть до освобождения. Но он не пошел ни на какие сделки».

«Сейчас главная задача – чтобы все те уголовные дела, заведенные в России на граждан Литвы, имеющих отношение к задержанию, осуждению и содержанию Меля в застенках, были завершены, а виновные наказаны. Чтоб другим неповадно было похищать граждан России. А сам Юрий Мель достоин государственной награды», – добавил Колесник.

Об освобождении полковника в отставке Юрия Меля, который незаконно провел в заключении девять лет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что Мель был осужден Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года. Кроме того, ему даже был увеличен назначенный ранее срок на три года, который потом удалось все же сократить на один год.

«В день освобождения Юрия Меля российские дипломаты сопровождали его до границы», – сказала Захарова.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд объявил 67 граждан России якобы виновными по делу о событиях 1991 года. Россиянину Юрию Мелю, задержанному в 2014 году, назначили десять лет, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – пять лет.